Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait un point de situation sur la production du groupe au titre du 3ème trimestre 2022 au Maroc, au Pérou et en Guyane française et la comparaison par rapport au 3ème trimestre 2021.

Production au 30 septembre 2022

MAROC

3ème trimestre

2022 3ème trimestre

2021 Variation

T3 2022 vs. T3 2021 Total

9 mois 2022 Total

9 mois 2021 Variation

9 mois 2022

vs. 9 mois 2021 Minerai traité (en tonnes) 92 840 80 740 +15,0% 269 160 214 000 +25,8% Concentré de Zinc (en tonnes) 800 715 +11,9% 2 255 1 960 +15,1% Concentré de Plomb (en tonnes) 6 065 5 990 +8,5% 18 035 14 155 +27,4%

PÉROU

3ème trimestre

2022 3ème trimestre

2021 Variation

T3 2022 vs. T3 2021 Total

9 mois 2022 Total

9 mois 2021(1) Variation

9 mois 2022

vs. 9 mois 2021 Minerai traité (en tonnes) 37 951 31 174 +21,7% 104 543 77 622 +34,7% Concentré de Zinc (en tonnes) 2 368 2 534 -6,6% 7 688 6 168 +24,6% Concentré de Plomb (en tonnes) 1 442 1 147 +25,7% 4 058 3 140 +29,2% Concentré de Cuivre (en tonnes) 163 141 +15,7% 428 217 +97,3%(2)

1 Des opérations de maintenance (programmées) ont été réalisées en juin 2021, sur une période de prêt de 3 semaines. Celles-ci ont eu pour conséquence une réduction à due concurrence des volumes de production.

2 Il convient de noter que la production de cuivre n'a commencée en 2021 qu'à compter du mois d'avril et ne couvre donc que 6 mois pour l'année 2021 par rapport au 9 mois sur 2022. À Périmètre constant la variation est de +37,5%.

GUYANE FRANÇAISE

3ème trimestre

2022 3ème trimestre

2021 Variation

T3 2022 vs. T3 2021 Total

9 mois 2022 Total

9 mois 2021(3) Variation

9 mois 2022 vs. 9 mois 2021(4) Minerai traité (en tonnes) 14 517 17 666 -17,8% 31 947 51 269 -8,5% Or produit avant affinage (en grammes) 55 406 79 130 -30,0% 99 673 276 019 -32,9% Titrage moyen d'or fin estimé (en %) 92,0% 93,1% 92,2% 93,4%

3 Vu l'arrêt temporaire de la production en 2022, le total ne comprend que la production d'avril à septembre 2022.

4Il convient de noter que suite à la décision du Tribunal Administratif de la Guyane du 30 septembre 2021, l'usine de "Dieu Merci" a dû être mise à l'arrêt et qu'en conséquence la production sur 2022 n'a recommencée qu'en avril 2022 donc ne couvre donc que 6 mois pour l'année 2022 par rapport au 9 mois sur 2021 et que le processus de redémarrage ne permet d'être immédiatement à la production nominale. Les chiffres indiqués sont donc à périmètre constant sur 6 mois pour les deux années qui doivent tenir compte du processus de redémarrage.

