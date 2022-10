05/10/2022 - 18:30

Monsieur Karim Robo, souhaitant se consacrer à d'autres opportunités professionnelles, a quitté le Groupe à compter du 1er octobre 2022.

Le Groupe AMG remercie Karim Robo pour son implication au sein des activités d'exploration et de développement du Groupe.

AMG lui souhaite un bel avenir et des réussites pour la suite de sa carrière professionnelle.

L'exploration minière continue d'être assurée en interne au niveau de chaque entité du Groupe (AMG, AMG Pérou et CMT), désormais sous la supervision du nouveau Directeur des Opérations Groupe, Mr. Mohamed Ourriban.

Luc Gérard, Président - Directeur général d'AMG Group, déclare : « Je remercie Karim Robo pour sa forte implication depuis le début de cette aventure et lui souhaite bonne chance dans ses futurs défis personnels.»

