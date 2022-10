04/10/2022 - 18:00

AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mr. Mohamed Ourriban au poste de Directeur des Opérations Groupe.

Mohamed Ourriban est diplômé de l'École des mines au Maroc et a poursuivi ses études supérieures à l'Institut National Polytechnique de Loraine et à l'Université Laval au Canada. Il cumule plus de 34 années d'expérience dans le secteur minier et a occupé des postes à haute responsabilité, notamment au sein des compagnies minières Managem et Iamgold.

Ces cinq dernières années, il a occupé la fonction de Directeur général de la plus grande mine du Burkina Faso. En plus de son expérience opérationnelle, Mohamed Ourriban a travaillé sur l'ingénierie des projets et a dirigé la recherche minière au sein de COREM, en partenariat avec des universités au Canada. Au cours de sa carrière il a travaillé sur de nombreuses mines en Amérique latine, en Afrique et au Canada.

Luc Gerard déclare :

« Mohamed Ourriban rejoint le Groupe à un point d'inflexion de la croissance d'AMG, où notre portefeuille minier migre graduellement d'un portefeuille à majorité en exploration à un portefeuille en exploitation. Son expérience minière, sa compréhension des défis d'un secteur minier moderne et son savoir-faire dans l'implémentation des changements sont des atouts majeurs pour le Groupe. Mohamed prend la direction opérationnelle du Groupe et aura également la charge de l'organisation fonctionnelle au niveau de l'exécutif du Groupe.»

Mohamed Ourriban déclare :

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe AMG afin de participer à la consolidation de l'existant, de contribuer à son développement, ainsi qu'à la croissance organique sur les différents continents. J'ai confiance d ans l'excellent modèle économique d'AMG qui vise à diversifier le portefeuille de production des métaux stratégiques face à la forte demande du marché. Le potentiel de création de valeur à partir des projets en cours est très important et je suis impatient de débuter.»

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE