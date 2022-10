04/10/2022 - 08:50

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), après deux années consécutives de réunions à huis clos, a eu le plaisir de retrouver ses actionnaires en assemblée générale mixte vendredi 30 septembre 2022 à 11 heures à Cayenne.

Les réponses aux questions écrites posées par les actionnaires ont été mises en ligne sur le site de la Société préalablement à la tenue de l'assemblée générale.

À la suite des présentations portant notamment sur l'activité minière du groupe, la stratégie et les résultats financiers de la Société et du Groupe, suivies de l'exposé synthétique des rapports des Commissaires aux comptes, les actionnaires ont adopté toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration, à l'exception de la 17ème résolution (délégation de compétence au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise), pour laquelle le Conseil d'administration recommandait de voter contre.

Sur la base des votes reçus et des pouvoirs donnés au Président, 519 786 351 actions ont été enregistrées sur un total de 1 651 234 215 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 31,48 % pour l'ensemble des résolutions.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes annuels sociaux 2021 ;

les comptes annuels consolidés 2021 ;

l'affectation du résultat de l'exercice 2021 ;

le programme de rachat d'actions ;

une réduction des pertes antérieures telles qu'elles apparaissent au compte "report à nouveau" dans les comptes approuvés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'élèvent à 21 079 358,54 € après affectation, par imputation sur le compte "Primes" qui a ainsi été ramené de 136 967 145,2505 € à 115 887 786,7105 € ;

toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions légales applicables, la Société a également le plaisir d'annoncer la nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Ramon CARRASCO, lors de l'assemblée générale .

à l'issue de l'assemblée générale, le Conseil d'administration est ainsi composé de sept membres :

Monsieur Luc GERARD, Président - Directeur général ;

Monsieur Alex VAN HOEKEN, administrateur indépendant ;

La société BREXIA INTERNATIONAL, représentée par Monsieur José Maria ARAGONE, administrateur ;

Monsieur Miguel de POMBO ESPECHE, administrateur ;

Monsieur Fernando JARAMILLO, administrateur indépendant ;

Monsieur Ramon CARRASCO, administrateur ;

Monsieur Paul-Emmanuel DE BECKER REMY, administrateur indépendant.

Le résultat du scrutin global et des votes par résolution sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs/Documents/2022/Assemblées générales (AMG - AGOE 30.09.2022 - Résultat consolidé du vote résolution par résolution).

