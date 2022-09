16/09/2022 - 08:00

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) publie ses comptes annuels 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 15 septembre 2021. Le Rapport annuel 2021, comprenant les états financiers annuels consolidés, le rapport de gestion 2021 et, dans un document séparé, le rapport de Responsabilité Sociale d'Entreprise 2021 (RSE) , sont disponibles sur le site internet d'AMG, Espace investisseurs, rubrique Investisseurs / Documents / 2022 / Assemblées Générales.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2021 se composent du périmètre incluant AMG et ses filiales : SMYD, Verdal Reforestage, Armina Ressources Minières, TNRF Holding, Brexia International Ltd, GPMI, AMG Pérou, Compagnie Minière de Touissit - CMT (détenue indirectement à hauteur de 37,04 %) et OSEAD Mining Côte d'Ivoire (détenue à 50 %).

Les Commissaires aux comptes ont terminé ses travaux, leurs opinions d'audit ont été délivrées sans réserve.

Résumé de l'activité du Groupe AMG en 2021

L'exercice 2021 a été une année notable dans le développement opérationnel du Groupe et a permis de démontrer sa capacité de production.

Les événements marquants de l'année 2021 sont :

La mise production industrielle du site de "Dieu Merci", une étape importante et un élément significatif du développement interne ;

En Guyane française, le 1er semestre 2021 a été marqué par deux mois durant lesquels la production a atteint près de 38 Kg d'or fin, alors que le Groupe avait un objectif de production mensuelle entre 25 et 30 Kg. En novembre 2021, à la suite de la décision du Tribunal Administratif de la Guyane du 30 septembre 2021, du fait d'une remise en cause par GNE et FNE de l'Arrêté préfectoral n°2015-322-0002 du 18 novembre 2015 ayant pour conséquence de rendre caduque l'arrêté prefectoral

n° R03-2019-11-21-006 du 21 novembre 2019, le Groupe a dû mettre à l'arrêt la production de l'usine de traitement de "Dieu Merci" ;

La mise en place au Pérou de la ligne de production de concentré de cuivre a permis un début de production durant le mois de mai 2021 ;

La mise à l'arrêt de la production de l'usine de traitement de "El Santo" en juin 2021 dans le cadre d'opérations de maintenance a entrainé l'arrêt des opérations durant trois semaines ;

Le Maroc a connu au 1er semestre des mouvements syndicaux sur l'un de ses sites de production. De ce fait, le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2021 était légèrement en dessous du budget, mais ce retard a pu être totalement rattrapé au 31 décembre 2021.

Compte de résultat consolidé 2021

En '000€ Notes 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 7.1 74 139 49 203 Achats et services 7.2 (32 576) (25 611) Charges de personnel 7.3 (14 038) (14 534) Impôts et taxes (505) (423) Dotations aux amortissements et provisions 7.5 (13 991) (13 660) Autres produits et charges d'exploitation 7.4 (1 817) 1 257 Résultat opérationnel courant 11 212 (3 769) Produits et charges non récurrents 7.6 (309) (1 560) Résultat opérationnel 10 903 (5 328) Résultat financier 7.7 (14 798) (9 472) Résultat courant (3 895) (14 800) Impôt sur le résultat 7.8 (3 166) (2 727) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat après impôts des activités poursuivies (7 061) (17 527) Résultat net des activités non poursuivies 0 0 Résultat net (7 061) (17 527) dont part du Groupe (14 038) (22 121) dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle 6 977 4 593 Nombre moyen pondéré d'actions 328 302 034 263 127 741 Dividende par action versé au titre de l'exercice 0 0 Résultat par action des activités poursuivies, en euros (0,04) (0,08) Résultat par action des activités abandonnées, en euros 0 0 Actions potentielles dilutives 91 165 384 116 666 666 Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 416 353 699 363 812 672 Résultat par action dilué des activités poursuivies, en euros (0,04) (0,08) Résultat par action dilué des activités abandonnées, en euros 0 0

Les comptes consolidés 2021 comprennent, la contribution du groupe AMG pour une période de 12 mois. Les comptes consolidés 2020 comprenait, à la suite de la prise de participation dans CMT, la contribution de CMT pour une période de 10 mois.

Le compte de résultat consolidé comprend les éléments significatifs suivants :

Le chiffre d'affaires d'AMG Guyane s'élève à 15,4 M€. Au cours de l'exercice 2021, malgré un arrêt forcé de l'exploitation du fait du jugement rendu par le Tribunal Administratif de la Guyane le 30 septembre 2021, la production a atteint 285 Kg d'or. Le Groupe avait budgété une production annuelle de 300 Kg. AMG estime à plus de 90% le taux de récupération de l'or et la qualité des titres or vendus sont, en moyenne, supérieurs à 92% d'or fin ;

Le chiffre d'affaires de CMT se monte à 42,7 M€, avec un volume de traitement de 299 Kilos tonnes contre 314 Kilos tonnes initialement budgété en 2021. Cette baisse s'explique par des mouvements sociaux au 1er trimestre 2021, depuis résolus. Toutefois CMT a augmenté sa contribution au chiffre d'affaires de 7,3 M€ grâce en partie aux prix des métaux en nette progression par rapport à 2020. Ceci vaut également pour AMG Pérou ;

Le chiffre d'affaires d'AMG Pérou se monte à 16,0 M€, une performance au-dessus du budget établi pour 2021. La capacité de production d'AMG Pérou a augmenté en fin d'exercice à près de 400 Tonnes métriques par jour. Cette accroissement de la production fait partie du plan stratégique de développement et d'augmentation graduelle des productions à venir ;

Les charges externes et services augmentent (+7,0 M€), conséquence de l'augmentation des productions sur une période de 12 mois pleins pour les trois entités en opérations, mais également de l'inflation généralisée des produits et consommables enregistrée en 2021. Seule AMG Pérou présente des charges externes en baisse (-0,2 M€) par rapport à 2020 ;

Les charges liées au personnel sont en légère baisse et se montent à 14,0 M€ ;

Les dotations aux amortissements et provisions sont quasi stables (+0,3 M€) ;

L'EBITDA courant1 2021 s'élève à 25,2 M€, contre 9,9 M€ en 2020, soit une multiplication par x2,5 par rapport à 2020 ;

Le résultat financier se monte à -14,8 M€, constitué des intérêts sur les avances en compte courant des actionnaires de références ainsi que d'éléments (dettes) estimés à la juste valeur ;

Le résultat net passe d'une perte de -17,5 M€ en 2020 à une perte de -7,1 M€ en 2021.

Bilan consolidé 2021

Actif (en '000€) Notes 31/12/2021 31/12/2020 Actifs non courants 284 322 271 811 Écarts d'acquisition 6.1 21 844 21 844 Immobilisations incorporelles 6.1 198 803 193 779 Immobilisations corporelles 6.1 58 902 52 850 Immobilisations financières 6.2 4 214 3 323 Impôt différé 559 15 Actifs courants 54 270 36 573 Stocks et en-cours 6.3 6 778 6 500 Créances commerciales et autres créances 6.4 26 068 15 805 Trésorerie et autres équivalents de trésorerie 6.5 21 425 14 268 Total de l'actif 338 592 308 384

Les comptes consolidés 2021 comprennent, la contribution du groupe AMG pour une période de 12 mois. Les comptes consolidés 2020 comprenait, à la suite de la prise de participation dans CMT, la contribution de CMT pour une période de 10 mois.

Les actifs non courants se composent principalement au 31 décembre 2021 :

De 21,8 M€ de goodwill, provenant de la consolidation de la branche d'activité marocaine, suite à la prise de participation à hauteur 100 % dans le fonds OSEAD qui détient indirectement 37,04% dans CMT ;

Des titres miniers pour 198,8 M€, provenant principalement de la valorisation à la juste valeur des titres miniers détenus par la filiale CMT ;

De 58,9 M€ d'immobilisations corporelles, provenant principalement de l'entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe de CMT.

Les actifs courants se composent au 31 décembre 2021 :

De stocks d'or pour 6,8 M€, vendus en janvier 2022 ;

De créances pour 26,0 M€, détenues principalement par CMT pour un montant de 19,0 M€ ;

De la trésorerie pour 21,4 M€, détenue principalement par CMT.

Passif (en '000€) Notes 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres (part du Groupe) 6.6 6 952 10 093 Capital 225 137 104 Primes d'émission 6 228 0 Réserves et résultat consolidés 499 (127 011) Intérêts ne conférant pas le contrôle 6.6 119 618 119 786 Passifs non courants 94 015 108 564 Provisions 6.7 17 130 15 996 Emprunts dettes financières à plus d'un an 6.8 42 251 54 835 Impôts différés 6.10 33 736 33 412 Autres passifs non courants 6.9 897 4 321 Passifs courants 118 007 69 941 Provisions 6.7 1 178 2 196 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 6.8 79 241 41 957 Dettes commerciales et autres dettes 6.9 37 588 25 787 Total du passif et des capitaux propres 338 592 308 384

Les comptes consolidés 2021 comprennent, la contribution du groupe AMG pour une période de 12 mois. Les comptes consolidés 2020 comprenait, à la suite de la prise de participation dans CMT, la contribution de CMT pour une période de 10 mois.

Les réserves consolidées part du groupe diminuent de -3,5 M€, les principaux mouvements se composent de :

-14,0 M€ (perte) de résultat net part du groupe ;

+1,5 M€ titre de résultat positif sur écarts de conversion part du groupe ;

+6,0 M€ de prime d'émission liées aux augmentations de capital à la suite de l'utilisation de deux tranches de l'emprunt convertible contracté en mai 2021 ;

+2,9 M€ d'éléments (dettes financières) estimées à la juste valeur ;

Les passifs non courants se composent :

De provisions pour 17,1 M€, comprenant principalement 9,6 M€ de provision pour réhabilitation des sites industriels et de 5,6 M€ de provision pour obligation sociale au titre d'assurance maladie obligatoire ;

D'emprunts et dettes financières comprenant principalement, des emprunts obligataires pour 31,8 M€ et de financements bancaires et emprunt pour 8,0 M€ ;

D'impôts différés, comprenant principalement l'impôt différé passif (-39,8 M€), calculé sur la juste valeur des titres miniers CMT.

Les passifs courants se composent :

De provisions pour litige pour un montant de 1,2 M€ ;

D'emprunts et dettes financières, comprenant principalement les dettes financières envers les actionnaires et parties liées (TNRF, SAIL, G2M) pour un montant de 59,0 M€, de la partie à moins d'un an des dettes financières pour 5,2 M€ et de la partie à moins d'un an de la dette obligataire pour 14,1 M€ ;

De dettes commerciales et sociales pour 37,6 M€, composées de dettes commerciales pour 20,1 M€, de dettes sociales pour 5,5 M€, de dettes fiscales pour 5,9 M€ ;

Perspectives 2022

La crise internationale liée à la guerre en Ukraine et la pandémie de la Covid-19 demeurent des éléments pouvant impacter les opérations et la profitabilité des entités du Groupe.

Depuis le début 2022, les activités au Pérou sont en nette augmentation, au-dessus des attentes du Groupe, permettant d'envisager un résultat opérationnel positif.

Les perspectives de production de la Guyane française et de son unité de production de "Dieu Merci" sont en retrait par rapport aux attentes du Groupe, le redémarrage ayant pris plus de temps que prévu. L'unité de "Dieu Merci" vise désormais une production d'or sur l'ensemble de l'année 2022 d'environ 250 kg.

En ce qui concerne la CMT, les objectifs pour l'exercice 2022 sont supérieurs au réalisé 2021. En effet, les conflits sociaux ayant impactés le 1er semestre 2021 ont été résolus, et l'année 2022 ne devrait pas être impactée par ce type de conflits.

Les objectifs du Groupe pour l'exercice 2022 sont :

Une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé ;

Une production légèrement en retrait pour l'unité de "Dieu Merci" ;

Une augmentation significative de l'activité d'AMG Pérou ;

Une augmentation du chiffre d'affaires de CMT ;

Un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble des entités opérationnelles du Groupe à périmètre constant, c'est-à-dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT.

*** Fin de communication financière auditée ***

Évolution entre 2018 et 2021 – Informations économiques

Tableaux d'évolution du Groupe de 2018 à 2021 - Ces tableaux sont une présentation condensée de l'évolution économique qui ne sont pas visées par les normes de présentation IFRS.

Ces informations sont couvertes par l'audit des comptes des Commissaires aux comptes du Groupe à l'exception de la mesure alternative de performance "REBITDA".

En '000€ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 74 139 49 203 18 832 1 284 Achats et services (32 576) (25 611) (15 364) (7 197) Charges de personnel (14 038) (14 534) (8 168) (886) Impôts et taxes (505) (423) (306) (21) Dotations aux amortissements et provisions (13 991) (13 660) (5 281) (3 823) Autres produits et charges d'exploitation (1 817) 1 257 6 449 (682) Résultat opérationnel courant 11 212 (3 769) (3 838) (11 325) REBITDA - Recurring Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 25 202 9 892 1 443 (7 502)

Évolution du périmètre

Sociétés Société mère Activités % de contrôle % d'intérêt Méthode 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 AUPLATA MINING GROUPE Holding Top Top 99,87% 99,78% IG IG BGPP AMG Operationnelle 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG SMYD AMG Actifs miniers 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG ARMINA (1) AMG Actifs miniers 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG OMCI AMG n.a. 50% 50% 49,93% 49,89% MEE MEE VERDAL REFORESTAGE AMG Environnement 66% 66% 65,91% 65,86% IG IG TNRF HOLDING AMG Holding 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG GPMI AMG Holding 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG BREXIA INTERNATIONAL AMG Holding 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG OSEAD AMG Holding 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG OMM AMG Holding 100% 100% 99,87% 99,78% IG IG CMT AMG Operationnelle 100% 100% 36,99% 36,96% IG IG JOINT-VENTURE AMG/CMT (SEP) AMG JV 100% 100% 68,43% 68,37% IG IG SAAP CMT Liquidiation 100% 100% 36,99% 36,96% IG IG MINREX CMT Liquidiation 100% 100% 36,99% 36,96% IG IG DAFIR CMT Liquidiation 100% 100% 36,99% 36,96% IG IG AGUEDAL CMT Liquidiation 40% 40% 14,80% 14,78% MEE MEE

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

[1] EBITDA courant : bénéfice courant avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.