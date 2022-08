10/08/2022 - 18:35

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) (la "Société”)

Suite au remboursement de la dette San Antonio Securities et au maintien par AMG de sa participation contrôlante indirecte dans la société Compagnie Minière de Touissit (Bourse de Casablanca – MA0000011793) ("CMT") (voir communiqué de presse d'AMG en date du 8 août 2022 (Lire ici)), le conseil d'administration de CMT du 8 Août 2022 a renforcé la gouvernance de l'entreprise, comptant désormais un conseil d'administration présidé par Monsieur Luc Gerard, qui assume désormais également les fonctions de Directeur Général en remplacement de Monsieur Juan Carlos Rodriguez, démissionnaire.

La nouvelle composition du conseil d'administration de CMT est donc la suivante :

Luc Gerard : Président – Directeur Général

AMG : représentée par Karim Robo, Administrateur

Asareh Mansoori : Administrateur

Hervé Crausaz : Administrateur

Amine Amor : Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de Monsieur German Chaparro, démissionnaire

Jawad Youssefi : Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de Monsieur Pablo Cambra, démissionnaire

Ramon Carrasco : Administrateur, nouvellement coopté en remplacement de Monsieur Juan Carlos Rodriguez, démissionnaire

Les cooptations de Messieurs Amine Amor, Jawad Youssefi et Ramon Carrasco seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de CMT.

Monsieur Guillaume Leclerc est nommé, à titre intérimaire, en qualité de Responsable Pays pour le Maroc.

Luc Gérard, Président-Directeur général de la Société et de CMT déclare :

"Cette réorganisation du Conseil d'Administration de CMT permet de doter cette dernière d'une plus grande expertise minière et de connaissances du marché financier Marocain. Cette gouvernance renforcée permettra à CMT de poursuivre et d'accélérer sa stratégie de développement et de croissance par :

le développement de la société, à travers l'augmentation de la production par la mise en opération du nouveau puits, le développement du nouveau site de cuivre et la réalisation d'opérations de croissance externe ;

l'identification et l'acquisition d'actifs miniers ou d'opérations minières ;

des investissements en exploration afin de permettre, à long terme, une croissance organique soutenue et une meilleure visibilité sur les réserves minières.

la création de synergies au sein du Groupe AMG."

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – Mnémonique : ALAMG – ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contacts

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investisseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92

Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74