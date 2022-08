08/08/2022 - 18:15

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) (la "Société”)

La Société informe avoir procédé au remboursement de la dette San Antonio Securities ("SAS") dans les délais impartis, conservant ainsi sa participation indirecte dans la Compagnie Minière de Touissit ("CMT").

Comme mentionné dans les communiqués de presse en date du 7 juin 2022 (lire ici) et du 7 juillet 2022 (lire ici), la Société a reçu le 30 mai 2022 une notification de SAS l'informant de sa demande de remboursement en numéraire de l'avance en compte courant ayant permis le financement de la détention indirecte par AMG de 37,04% de la CMT.

Après des recherches effectuées auprès de différents investisseurs, le remboursement de l'avance en compte courant de SAS a été réalisé dans le cadre d'une opération de refinancement via une avance en compte courant d'un montant de 32,19 M€ de l'actionnaire Strategos Ventures Ltd. ("SVL"). Un résumé des principales modalités du financement par SVL (similaires aux modalités de l'avance octroyée par SAS) figure dans une note consultable sur le site internet de la Société, espace Investisseurs, rubrique Documents (lire ici).

Luc Gérard, Président - Directeur général d'AMG et de CMT déclare :

"Nous sommes heureux de ce refinancement octroyé par Strategos Ventures Ltd., actionnaire d'AMG, qui témoigne de la confiance qu'il porte à la Société. Ce refinancement permet à AMG de conserver sa participation dans l'un des principaux actifs miniers du groupe, CMT, et de poursuivre sa stratégie de développement. Les principaux axes de cette stratégie, initiée dès 2019 et qui vise à développer un groupe polymétallique international, sont :

l'amélioration de la capacité de traitement et de récupération de l'or en Guyane française ;

l'augmentation de la capacité de traitement de l'usine "El Santo" au Pérou avec pour objectif de porter la production à 750 tonnes par jour en 2023 ;

le développement de CMT, à travers l'augmentation de la production par la mise en opération du nouveau puit, le développement du nouveau site de cuivre et la réalisation d'opérations de croissance externe ;

la création de synergies au sein du Groupe ;

l'identification et l'acquisition d'actifs miniers ou d'opérations minières ;

des investissements en exploration afin de permettre à moyen terme, une croissance organique soutenue."

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – Mnémonique : ALAMG – ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contacts

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investisseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92

Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74