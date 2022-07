27/07/2022 - 17:55

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) (“la Société”)

AMG Pérou

1. Projet d'augmentation de la capacité de l'usine "Ana Maria"

Suite à l'obtention d'un financement avec une banque péruvienne permettant d'augmenter la capacité de l'usine de traitement "Ana Maria" sur le site de "Suyckutambo" de 300 tonnes à 500 tonnes par jour à compter du 1er août 2022 (communiqué de presse du 18 juillet 2022), le nouvel objectif d'AMG Pérou est d'obtenir d'ici 2023, des autorités péruviennes, l'ensemble des autorisations nécessaires afin de porter la capacité de traitement de l'usine "Ana Maria", à 750 tonnes par jour.

Le 15 juillet 2022, l'État péruvien a approuvé la mise à jour de l'Étude d'Impact Environnemental (EIE) du projet d'exploitation de "Suyckutambo" d'AMG Pérou, datant de 2012 qui prend notamment en compte les améliorations de son plan de gestion environnementale, préalable indispensable pour le dépôt et l'analyse des demandes de Modifications de l'EIE (MEIE) du projet d'extension de l'usine de traitement "Ana Maria" à 750 tonnes par jour et du dépôt de résidus à 4 820 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La deuxième saison de surveillance environnementale, correspondant à la saison sèche a débutée. Après analyse des résultats, l'ensemble du dossier de MEIE devrait pouvoir être soumis aux autorités péruviennes au cours du dernier trimestre 2022, pour une autorisation espérée en 2023.

N° État d'avancement Année S t a t ut

01

Autorisation d'Études Biologiques

2021

Obtenue

02

Autorisation d'Études Forestières 2021 Obtenue

03

Mandat de Modi?cation de l'Étude d'Impact Environnementale (MEIE) à 750 TPJ

2022

Obtenue

04

Surveillance de base de la saison des pluies - MEIE

2022

Obtenue

05

Mise à jour de l'Étude d'Impact Environnementale (EIE) de 2012

2022

Obtenue

06

Approbation de l'étude opérationnelle de l'électrification de la mine "El Santo"

2022

Obtenue

07

Surveillance de base de la saison sèche – MEIE 2022 En cours

08

Dépôt et présentation MEIE

2022

En cours

09

Approbation MEIE 2023 En cours

2. Projet d'électrification de la mine "El Santo"

Le 19 juillet 2022, la société de transport Aymaraes SAC (société du groupe Hochschild Mining, cotée au London Stock Exchange) a approuvé l'étude opérationnelle du projet d'AMG Pérou de raccordement de la mine "El Santo" à la sous-station électrique de Caylloma, situé à 6 km de l'usine.

Ce projet, d'un coût global de 4 M USD, devrait être réalisé en 2023 et devrait permettre à terme :

Une réduction des coûts d'exploitation de l'ordre de 2,5 M USD / an ;

L'abandon de la consommation d'énergie fossile pour la production d'énergie sur la mine "El Santo";

Une réduction très forte de l'emprunte carbone, conformément aux objectifs du Groupe AMG.

AMG Guyane

1. Résultats d'analyses d'échantillons de tranchée à fortes teneurs sur le projet de "Dieu Merci-Couriège"

De début mai 2022 à fin juin 2022, une campagne d'exploration par tranchées a été réalisée sur les permis "Couriège" et "Renaissance", afin de tester les prospects prometteurs se situant dans les axes d'intérêt majeurs mis en évidence par les campagnes de géophysique au sol (polarisation provoquée et magnétométrie) de 2020 et 2021.

L'échantillonnage a été effectué en rainurant le long de la tranchée, de manière continue, à un intervalle d'un mètre. Les échantillons sont mis en sac et étiquetés au moment du prélèvement, puis sont expédiés au laboratoire en respectant les meilleures pratiques en la matière.

Quatorze tranchées ont été ouvertes, pour un total de 725 mètres et 712 échantillons. 695 échantillons ont été analysés par le laboratoire agrée Filab Paramaribo (Suriname) et 17 par le laboratoire de la Société situé à "Dieu Merci".

Sur "Cesar Ouest", les tranchées confirment le potentiel économique de la zone "César". La structure minéralisée intersectée par les tranchées 1 et 3 est similaire à la veine connue de "César", soit une veine de quartz massif cisaillée associée à des sulfures représentés, dans la partie oxydée, par des "boxworks" de pyrite. La minéralisation aurifère est aussi présente dans les épontes de la zone de cisaillement, dans la partie "saprolitique", avec la présence de veines de quartz d'extension.

Sur "Devis-Sud", les tranchées 7, 8, 9 et 10 ont toutes intersecté une veine de cisaillement orientée N 90°. La veine est subverticale et est localisée au contact entre l'intrusif felsique et les roches volcaniques du Paramaca. Il est noté, là encore, une minéralisation aurifère diffuse aux épontes de la zone de cisaillement.

Sur "Achman-Giraud", deux zones ont été testées (tranchées 11 à 14). Elles présentent toutes deux une signature géophysique similaire à celle de "Devis-Sud" et "César". Les structures intersectées sont représentées par des veines de quartz de cisaillement qui se localisent aux contacts lithologiques entre l'intrusif felsique et les roches volcaniques du Paramaca.

Les résultats positifs de cette campagne d'exploration par tranchées permettent de confirmer le potentiel économique de la zone "César" démontré par la campagne de forage carotté de 2021. Les prospects de "Devis-Sud", "Achman-Giraud" et "Lupé", localisés sur le permis de "Couriège", montrent eux aussi, une minéralisation économique en surface qu'il conviendra de tester en profondeur et latéralement.

Dans le tableau suivant, sont présentées les teneurs d'échantillons de tranchées composites à partir des résultats d'analyse en utilisant une longueur minimum de 1 m, une teneur de coupure de 0,4 g/t et une longueur maximum de stérile interne consécutifs de 2 m. Les teneurs en or sont non plafonnées et les longueurs d'intersections minéralisées ne sont pas nécessairement des épaisseurs vraies.

Tranchées Zone d'exploration De (m) A (m) Longueur (m) Teneur en or (g/t) Soit DM22TR-001 César Ouest 1,00 18,00 17,00 2,42 17 m @ 2,42 g/t incluant 2,00 6,00 4,00 4,47 et 8,00 13,00 5,00 3,12 32,00 43,00 11,00 8,23 11 m @ 8,23 g/t incluant 32,00 34,00 2,00 32,49 et 41,00 43,00 2,00 9,25 46,00 82,00 36,00 2,94 36 m @ 2,94 g/t incluant 46,00 53,00 7,00 4,83 et 69,00 70,00 1,00 45,40 DM22TR-003 César Ouest 7,00 37,00 30,00 3,23 30 m @ 3,23 g/t incluant 8,00 9,00 1,00 9,11 et 28,00 36,00 8,00 9,17 50,00 57,00 7,00 8,66 7 m @ 8,66 g/t incluant 50,00 53,00 3,00 15,50 65,00 71,00 6,00 2,90 6 m @ 2,9 g/t incluant 65,00 68,00 3,00 5,51 83,00 99,00 16,00 7,79 16 m @ 7,79 g/t incluant 86,00 89,00 3,00 10,73 et 92,00 98,00 6,00 13,69 DM22TR-004 César Ouest 21,00 29,00 8,00 1,03 8 m @ 1,03 g/t 35,00 39,00 4,00 2,45 4 m @ 2,45 g/t incluant 35,00 37,00 2,00 4,49 DM22TR-007 Devis Sud 0,00 30,00 30,00 0,98 30 m @ 0,98 g/t incluant 14,00 17,00 3,00 1,77 et 23,00 29,00 6,00 1,99 DM22TR-008 Devis Sud 12,00 27,00 15,00 5,22 15 m @ 5,22 g/t incluant 15,00 21,00 6,00 11,00 DM22TR-009 Devis Sud 12,00 37,00 25,00 3,14 25 m @ 3,14 g/t incluant 12,00 14,00 2,00 5,39 et 23,00 25,00 2,00 5,82 et 31,00 37,00 6,00 5,21 DM22TR-010 Devis Sud 4,00 34,00 30,00 1,81 30 m @ 1,81 g/t incluant 4,00 6,00 2,00 6,31 et 20,00 28,00 8,00 2,55 et 33,00 34,00 1,00 5,55 DM22TR-011 Achman Giraud 5,00 13,00 8,00 2,41 8 m @ 2,41 g/t incluant 11,00 13,00 2,00 6,86 20,00 22,00 2,00 2,57 2 m @ 2,57 g/t 31,00 43,00 12,00 1,41 12 m @ 1,41 g/t incluant 39,00 43,00 4,00 2,91

Tranchées Zone d'exploration De (m) A (m) Longueur (m) Teneur en or (g/t) Soit DM22TR-012 Achman Giraud 15,00 19,00 4,00 6,55 4 m @ 6,55 g/t incluant 16,00 18,00 2,00 12,36 23,00 25,00 2,00 1,71 2 m @ 1,71 g/t 29,00 38,00 9,00 1,45 9 m @ 1,45 g/t incluant 36,00 38,00 2,00 4,52 DM22TR-013 Achman Giraud 35,00 40,00 5,00 25,26 5 m @ 25,26 g/t incluant 37,00 39,00 2,00 51,30 DM22TR-014 Achman Giraud 14,00 23,00 9,00 2,29 9 m @ 2,29 g/t incluant 15,00 17,00 2,00 4,72 et 18,00 20,00 2,00 3,41

Sur la zone dite "Lupé", d'intenses travaux d'orpaillage illégal ont mis en évidence une veine massive. Il n'a pas été possible de creuser des tranchées sur cette zone et il a été décidé de procéder à de l'échantillonnage par rainurage le long de la veine principale et sur les épontes. 16,8 mètres de rainure ont été effectués sur la veine principale et les épontes. L'ensemble des échantillons, composé à la fois d'éponte et de veine de quartz, a permis de mettre en évidence une moyenne générale de 11,06 g/t confirmant le haut potentiel aurifère de la zone.

Dans le tableau suivant, sont présentées les teneurs d'échantillons de rainurage composites à partir des résultats d'analyse en utilisant une longueur minimum de 1 m, une teneur de coupure de 0,4 g/t et une longueur maximum de stérile interne consécutifs de 2 m. Les teneurs en or sont non plafonnées et les longueurs d'intersections minéralisées ne sont pas nécessairement des épaisseurs vraies.

Rainurages Zone d'exploration De (m) A (m) Longueur (m) Teneur en or (g/t) Soit DM22TR-006-RV-01 Lupé 0 1,6 1,6 10,1 1,6 m @ 10,1 g/t DM22TR-006-RV-02 Lupé 0 1,5 1,5 13,95 1,5 m @ 13,95 g/t DM22TR-006-RV-03 Lupé 0 5 5 17,35 5 m @ 17,35 g/t DM22TR-006-RV-04 Lupé 0 3,5 3,5 3,84 3,5 m @ 3,84 g/t DM22TR-006-RV-05 Lupé 0 2 2 25,01 2 m @ 25,01 g/t

Les résultats positifs de cette campagne d'exploration par tranchées permettent de confirmer le potentiel économique de la zone "César" démontré par la campagne de forage carotté de 2021. Les prospects de "Devis-Sud", "Achman-Giraud" et "Lupé", localisés sur le permis de "Couriège", montrent eux aussi, une minéralisation économique en surface qu'il conviendra de tester en profondeur et latéralement.

Production au 30 juin 2022

GUYANE FRANÇAISE

1er semestre 2022(1) Minerai traité (en tonnes) 17 430 Or produit avant affinage (en grammes) 44 925 Titrage d'or fin estimé (en pourcentage) 92,6%

(1) ne comprend que la production d'avril à juin 2022

PÉROU

1er semestre 2022 Minerai traité (en tonnes) 66 592 Concentré de Zinc (en tonnes) 5 322 Concentré de Plomb (en tonnes) 2 618 Concentré de Cuivre (en tonnes) 265

MAROC

1er semestre 2022 Minerai traité (en tonnes) 176 320 Concentré de Zinc (en tonnes) 1 455 Concentré de Plomb (en tonnes) 11 970

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE