Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) réalise un nouveau point de situation sur l'arrêté de ses états financiers annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

À la suite de la réception le 30 mai 2022 par la Société de la notification de la société San Antonio Securities, de sa demande de remboursement en numéraire au plus tard le 31 juillet 2022 de l'avance en compte courant auprès de la Société d'un montant en principal plus intérêts de 28,4 M€ (lire le communiqué de presse du 7 juin 2022), la situation en matière d'arrêté des comptes annuels 2021 du groupe AMG est la suivante :

La direction et les équipes financières évaluent actuellement les conséquences de cet événement post clôture sur l'information financière avant de pouvoir procéder à l'arrêté des comptes ;

Une fois ces impacts éventuels évalués, le Conseil d'administration, sur avis du Comité d'audit, arrêtera les comptes sociaux et consolidés afin que les Commissaires aux comptes puissent certifier les comptes et publier leurs rapports, et que l'assemblée générale puisse être convoquée ;

Vu les délais légaux pour la convocation d'assemblée générale, la Société a déposé le 14 juin 2022, auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Cayenne une requête afin d'obtenir un délai supplémentaire, jusqu'au 30 septembre 2022, pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

Le groupe en collaboration avec les différents intervenants fait tous ses efforts :

Pour analyser les conséquences de cette demande afin de finaliser et publier le plus rapidement possible son Rapport annuel au titre de l'exercice 2021 ;

Pour tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes 2021 au plus tard le 30 septembre 2022.

La société informera le marché des évolutions sur la situation sur l'arrêté de ses états financiers et la date de convocation de l'assemblée générale annuelle.

AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

