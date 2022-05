02/05/2022 - 08:05

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait un point sur le renouvellement des concessions en Guyane Française, la production du mois de mars 2022 et le report de la publication du Rapport Financier Annuel 2021.

1 - RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS EN GUYANE FRANCAISE

Par Décret en date du 25 avril 2022 publié au Journal Officiel de la République Française en date du 26 avril 2022, les concessions :

ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2043 avec réduction de la superficie pour les concessions de "Dieu-Merci" (de 102,4 km² à 83,16 km²) et "Renaissance" (de 12,5 km² à 8,1 km²).

2 - POINT DE SITUATION MENSUELLE SUR LA PRODUCTION DU MOIS DE MARS 2022

GUYANE FRANÇAISE

Bien que la reprise des activités de l'usine de "Dieu-Merci" ait été octroyée en février 2022 (lire le communiqué de presse du 21 février 2022), compte tenu de l'arrêt des activités pendant plus de deux mois, de la complexité des procédures de redémarrage de l'usine de "Dieu-Merci", et des conditions climatiques exceptionnelles rencontrées cette année (très forte saison des pluies avec +138% de précipitations par rapport à la normale sur Saint-Élie – lire le bulletin climatique mensuel de Guyane février 2022 de Météo France), il n'y a pas eu de production d'or en mars 2022. Comme indiqué la production a repris progressivement au courant du mois d'avril 2022 et sera prochainement publiée.

PÉROU

Mars 2022 Total 2022 Minerai traité (en tonnes) 12 256 34 726 Concentré de Zinc (en tonnes) 1 009 2 944 Concentré de Plomb (en tonnes) 495 1 335 Concentré de Cuivre (en tonnes) 52 130

MAROC

Mars 2022 Total 2022 Minerai traité (en tonnes) 30 060 87 680 Concentré de Zinc (en tonnes) 240 695 Concentré de Plomb (en tonnes) 2 050 6 120

3 - REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

La finalisation des comptes statutaires des différentes filiales ayant été retardée, le processus de vérification des comptes par les Commissaires en charge de l'audit est de facto également retardé. De ce fait, le Groupe n'a pas publié son Rapport financier annuel sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au 30 avril 2022. Le Groupe concentre ses efforts pour publier ledit rapport au plus tard le 15 mai 2020.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – Mnémonique : ALAMG – ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

