03/11/2021 - 19:00

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG). En complément du communiqué de presse en date du 28 septembre 2021 (lire le communiqué de presse) qui faisait un point sur les comptes consolidé du 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021, AMG présente ci-dessous un résumé desdits comptes semestriels.

PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2021 ET DES NOTES AUX COMPTES

Les comptes consolidés semestriels non-audités pour la période close le 30 juin 2021 (les "comptes semestriels 2021") et le rapport semestriel 2021 (le "rapport semestriel 2021") ont été soumis au Comité d'audit du 26 octobre 2021 et approuvés par le Conseil d'administration d'AMG lors de sa réunion du 3 novembre 2021. Le rapport semestriel 2021 intégrant les comptes semestriels 2020 est disponible sur le site internet de la société (cliquer ici).

RAPPEL DES ACTIVITÉS D'AMG GROUPE

Auplata Mining Group - AMG cotée à la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est actuellement présente en Guyane Française, au Pérou et au Maroc.

AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif d'AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Le Groupe produit aujourd'hui du zinc, du plomb, de l'argent, du cuivre et de l'or.

En Guyane française :

Nos opérations se concentrent sur l'exploration, l'extraction et la vente de concentrés d'or. Le Groupe détient au travers d'AMG, de SMYD et d'Armina des titres miniers sur les communes de Saint Élie (AMG : "Dieu-Merci", "Renaissance", "La Victoire" et "Couriège"), Maripasoula (SMYD : "Yaou" et "Dorlin") et Saint-Laurent du Maroni et Mana (Armina : "Bon Espoir").

Au Pérou :

Au travers de sa filiale AMG Pérou, les opérations se concentrent sur l'exploration, l'extraction et la vente de concentrés de zinc, de cuivre et de plomb (argent). Les opérations minières sont situées dans les unités minières de "Suyckutambo" et "d'El Santo", dans les départements de Cusco et d'Arequipa, dans les districts de Suyckutambo (province d'Espinar, département de Cusco) et Caylloma (province de Caylloma, département d'Arequipa). L'usine de "Suyckutambo" est le principal site de traitement du Groupe au Pérou. La zone minière comprend : l'usine Ana Maria, la mine de Santa Ursula, les bases-vie et d'autres infrastructures (ateliers de maintenance, entrepôts stockages, plateforme de dépotage, pesage et embarquement des concentrés, etc…).

Au Maroc :

Nous opérons au travers de notre filiale de droit marocain, la Compagnie Minière de Touissit - CMT ("CMT"), société cotée à la Bourse de Casablanca. CMT est spécialisée dans l'exploration, l'extraction et le traitement des minerais de métaux de base, métaux précieux, et minéraux industriels. CMT est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité, elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère.

CMT possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche répartis sur l'ensemble des régions marocaines.

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2021

Le 1er semestre 2021 a été principalement marqué par :

La mise à l'arrêt de la production de l'usine de traitement de "El Santo" en juin 2021 dans le cadre d'opérations de maintenance a entraîné l'arrêt des opérations durant trois semaines. La mise en place au Pérou de la ligne de production de concentré de cuivre a permis un début de production durant le mois de mai 2021,

Le Maroc a connu au 1er semestre des mouvements syndicaux sur un des sites de production, qui a eu pour conséquence un chiffre d'affaires semestriel légèrement inférieur au budget. Ce retard a été totalement récupéré dès le 31 août 2021,

En Guyane française, le 1er semestre 2021 a été marqué par deux mois durant lesquels la production a atteint près de 38 Kg d'or fin, alors que le Groupe avait un objectif de production mensuelle entre 25 et 30 Kg,

En ce qui concerne l'endettement financier, le Groupe a contracté en mai 2021 un emprunt convertible dont le programme (pluriannuel) couvre un besoin de 50 M€. Les tranches exercées au 30 juin 2021 s'élèvent à 10,0 M€ et les liquidités obtenues ont été investies dans les opérations. Le Groupe estime que l'évolution positive des performances financières sont rassurantes et devraient permettre au Groupe d'obtenir d'autres sources de financement.

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2021

Les comptes semestriels consolidés comparatifs au 30 juin 2021 comprennent six mois d'activité de l'ensemble des opérations en Guyane française, au Maroc et au Pérou. Il convient de rappeler que les comptes semestriels consolidés publiés au 30 juin 2020 se composaient de six mois des opérations en Guyane française et au Pérou et de quatre mois des opérations réalisées au Maroc, consolidé depuis le 28 février 2020.

L'indicateur clé de performance (KPI) du Groupe AMG – le résultat opérationnel courant est de 4,2 M€ au 1er semestre 2021, comparativement au résultat opérationnel courant au 30 juin 2020 qui s'élevait à -1,6 M€.

En '000€ 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 32 379 19 130 Achats et services (13 938) (10 462) Charges de personnel (6 930) (6 911) Impôts et taxes (165) (126) Dotations aux amortissements et provisions (6 450) (2 793) Autres produits et charges d'exploitation (700) (445) Résultat opérationnel courant 4 195 (1 607) Produits et charges non récurrents (29) (618) Résultat opérationnel 4 166 (2 225) Résultat financier (4 027) (4 672) Résultat courant 140 (6 896) Impôt sur le résultat (1 375) (1 295) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat après impôts des activités poursuivies (1 236) (8 191) Résultat net (1 236) (8 191) dont part du Groupe (3 571) (10 040) dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle 2 336 1 848

L'Indicateur clé de performance (KPI) – le résultat opérationnel présenté sur la base de l'information sectorielle.

La ventilation des produits et des charges pour les comptes semestriels 2021 comprend 6 mois d'activité du Groupe AMG dans son ensemble.

En '000€ GUYANE FRANCAISE PEROU MAROC TOTAL CONSOLIDE 30-06-2021 Chiffre d'affaires 8 761 6 094 17 523 32 379 Achats et services (3 622) (3 147) (7 169) (13 938) Charges de personnel (2 994) (2 090) (1 847) (6 930) Impôts et taxes (34) (90) (40) (165) Variation nette des amort et provisions (873) (1 168) (4 409) (6 450) Autres produits et charges d'exploitation (45) (240) (415) (700) Résultat opérationnel courant 1 193 (641) 3 643 4 195

AMG Guyane présente un résultat opérationnel courant de 1,2 M€ ; il est également précisé que la société consolidante AMG Guyane supporte des frais de Groupe de 1,2 M€. AMG Pérou présente une perte opérationnelle courante de -0,6 M€ ; l'entité a été impactée par une baisse de la productivité liée à des concentrés. CMT présente un résultat opérationnel courant de 3,6 M€ en diminution par rapport au 1er semestre 2020 (-0,6 M€) ; cette diminution est liée à l'augmentation des dotations aux amortissements (+3,2 M€) liée à la procédure d'allocation du prix d'acquisition ayant eu pour conséquence une augmentation significative de la valeur des actifs miniers.

PERSPECTIVES DU 2ND SEMESTRE 2021

Les activités du 2nd semestre 2021 devraient s'inscrire dans la continuité du 1er semestre 2021.

Le Groupe n'attend pas d'augmentation significative des productions, il est toutefois attendu une augmentation des productions au Pérou en relation avec l'augmentation de la capacité de l'usine d'El Santo pour laquelle il est attendu pour le dernier trimestre de l'année d'augmenter sa production de 100 T/J et atteindre 400 T/J.

En Guyane française, l'usine de "Dieu Merci" devrait confirmer sa capacité de délivrer les 300 Kg d'or fin pour l'exercice 2021, cette estimation pourrait être légèrement revue à la baisse suite à la décision du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de la Guyane ayant prononcé la caducité de l'autorisation de production. Les perspectives relatives aux opérations en Guyane française sont étroitement liées à la mise en œuvre des stratégies juridiques et autres suites au jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021. Suite à ce jugement, la société a interjeté appel et présenté une requête de sursis à exécution du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux courant octobre 2021.

Au Maroc, les activités devraient être légèrement plus soutenues que durant le 1er semestre 2021, les mouvements syndicaux ayant été résolus.

Il semblerait donc que le Groupe peut raisonnablement viser présenter un résultat opérationnel consolidé significatif et pouvoir clôturer l'année sur un bénéfice.

