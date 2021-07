02/07/2021 - 18:30

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG).

Suite à la parution (non sollicitée par AMG) le 25 juin 2021, d'un article dans L'AGEFI intitulé “Le fondateur d'Auplata Mining Group assigne en référé le groupe”, faisant état de l'assignation en référé portée par Monsieur Michel Juilland, vous trouverez ci-dessous l'ordonnance rendue le 28 juin 2021 par la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne dans cette affaire.

Le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne a fait droit à l'intégralité des demandes d'AMG. Monsieur Michel Juilland a été débouté de toute ses demandes, notamment sa demande d'ajournement de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Son action a été jugée comme "ayant causé un préjudice à la société Auplata, en portant atteinte à son image", raison pour laquelle il a été condamné à payer à AMG la somme de 1 € de dommages et intérêts. Monsieur Michel Juilland a également été condamné à payer à AMG la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

