16/12/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DU 16 DECEMBRE 2024

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

AUGROS

INITIEE PAR

PBRM INDUSTRIES

PRESENTEE PAR

PORTZAMPARC

Etablissement présentateur et garant

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ETABLIE PAR PBRM INDUSTRIES

PRIX DE L'OFFRE : 7,00 EUROS PAR ACTION

DUREE DE L'OFFRE : 20 JOURS DE NEGOCIATION

AMF

Le présent communiqué est établi et diffusé par PBRM Industries conformément aux dispositions de l'article 231-27 2° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 16 décembre 2024 sur l'offre publique, apposé le visa n°24-518 en date du 16 décembre 2024 sur la note d'information établie par PBRM Industries relative à l'offre publique visant les actions Augros Cosmetic Packaging (l' « Offre »).

La note d'information visée par l'AMF est disponible sur les sites Internet respectifs de Augros Cosmetic Packaging (www.augros.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de Portzamparc BNP Paribas (1 boulevard Haussmann - 75009 Paris).

L'Offre sera ouverte pour une période de 20 jours de négociation. Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext ont publié un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

La Note d'Information doit être lue conjointement avec les autres documents publiés en relation avec le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Notamment, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, une description des caractéristiques juridiques, financières et comptables de la société PBRM Industries sera mise à disposition du public au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre publique de retrait. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

CONTACT

Monsieur Didier Bourgine, Président de PBRM Industries

38 boulevard d'Argenson 92200 Neuilly-sur-Seine

dbourgine@augros.fr