Communiqué de la société AUGROS COSMETIC PACKAGING du 16/12/2024 - Communiqué sur les perspectives de chiffre d'affaires 2024 et la situation de trésorerie

16/12/2024 - 18:00

Communiqué N°6

Alençon, le 16 décembre 2024 à 18h00

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIME AU 31/12/2024 ET INCIDENCE SUR LA SITUATION DE SA TRESORERIE

Dans le contexte de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée visant les actions d'Augros Cosmetic Packaging, déclarée conforme par l'AMF le 16 décembre 20241 et conformément à l'article 17 du règlement (UE) n°596/2024 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché dit règlement MAR, Augros communique sur son Chiffre d'Affaires estimé pour l'exercice 2024 et sur sa situation de trésorerie.

Chiffre d'Affaires estimé au 31 décembre 2024 :

Comme précédemment communiqué, la société a subi une baisse de chiffre d'affaires de 43 % au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Le second semestre s'est traduit par une reprise d'activité plus faible qu'attendue du pôle packaging et la confirmation de l'absence de reprise d'activité du pôle traitement de surface.

En raison de décalage de commandes de la part de certains de ses clients, le montant estimé du Chiffre d'Affaires de la société Augros pour 2024 devrait se situer dans une fourchette comprise entre 12,5 et 12,7M€, inférieure à l'estimation d'environ 13,2 M€ communiquée le 12 novembre 2024 sur la base du carnet de commandes de la société.

Estimation 2024 2023 Variation CA (M€) 12,5 – 12,7 20,8 - 39 %

Cette situation est en grande partie attribuable à un contexte difficile pour le domaine d'activité dans lequel évoluent les clients de la société.

Situation de trésorerie :

La diminution des encaissements clients, directement liée au report de commandes et à la baisse du Chiffre d'Affaires, a entrainé corrélativement une augmentation des besoins de trésorerie de la société.

Pour faire face à cette situation, la société renforce le plan d'action structuré qu'elle a commencé à mettre en œuvre visant à couvrir ses besoins de trésorerie à court terme et assurer la continuité de ses activités dans un contexte économique exigeant.

Ce plan s'articule autour des mesures suivantes :

La négociation d'acomptes auprès de certains clients ayant décalé leurs commandes produites afin d'accélérer les flux de trésorerie.

La réduction des niveaux de stock des matières premières et des semi-finis.

La mise en fabrication en « Juste-à-Temps » des commandes clients.

Dans un environnement complexe, la Société prendra toutes mesures nécessaires pour sécuriser ses opérations et assurer la poursuite de son activité.

