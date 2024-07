23/07/2024 - 18:15

Chiffre d'Affaires du 1er Semestre 2024 : -43%

K€ CA 2024 2023 Variation TOTAL 1er SEMESTRE 6.530 11.551 - 43%

Activité :

L'activité semestrielle est en baisse de - 43% portée par la baisse volume pour environ ¼ et pour ¾ par le déstockage de nos clients du segment luxe de la parfumerie et de la cosmétique.

Perspectives :

Pour le second semestre, notre carnet de commande montre une baisse de 10% par rapport au second semestre 2023, ce qui nous permet de supposer la fin du déstockage et de retrouver une activité de réassorts plus normative. Seule perdurerait en cette fin d'année, la baisse des ventes du segment.

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

dbourgine@augros.fr

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau – Rue de l'expansion

CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr