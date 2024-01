Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

(Euronext Paris - Compartiment C)

26/01/2024 - 17:45

Chiffre d'Affaires 2023 : +2%

(K€) CA 2023 2022 Variation TOTAL 1er SEMESTRE (S1) 11.551 10.201 +13% TOTAL 2èmeSEMESTRE (S2) 9.322 10.254 -9% TOTAL ANNEE 20.873 20.455 +2%

Activité :

Le chiffre d'affaires d'AUGROS du second semestre 2023 est en baisse de 9% par rapport à 2022.

Ce ralentissement est la conséquence du fléchissement des ventes de parfumerie au niveau mondial, significatif en Chine dont la conséquence a été un freinage des approvisionnements de packaging à l'ensemble de la profession.

Par ailleurs le décalage de lancements de fabrication de produits nouveaux reportés au T1 2024 a amplifié le phénomène.

Perspectives :

Dans ce contexte, nous prévoyions un premier semestre 2024 plus faible que 2023. Les tensions géopolitiques aggravées (Gaza) et économiques inchangées avec des taux élevés qui perdurent et une inflation qui tarde à ralentir, rendent la prévision budgétaire particulièrement délicate cette année.

Sur le plan industriel, le redémarrage de la nouvelle ligne de laquage « UV6 » est prévue en janvier 2024.

Par ailleurs, des investissements complémentaires seront effectués pour compléter notre plan de prévention principalement sur le site de Décor du Theil.

Enfin l'intensification de l'utilisation des vernis faiblement solvantés (HES) et le démantèlement de la ligne de vernis thermiques (très solvantés) participeront à réduire massivement nos émissions de COV en 2024.

L'assemblée générale sera convoquée pour le 16 mai 2024. La publication de notre rapport financier annuel 2023 sera effectué courant avril.

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

dbourgine@augros.fr

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau – Rue de l'expansion

CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr