Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

(Euronext Paris - Compartiment C)

28/03/2023 - 17:45

AUGROS COSMETIC PACKAGING

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 200 000 €

Siège social : Z.A. du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE, 61000 ALENCON

592 045 504 R.C.S. ALENCON

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 6 MARS 2023

AUGROS COSMETIC PACKAGING annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire de la société s'est réunie le 6 mars 2023 à 15 h.

Les actionnaires de la société ont approuvé la totalité des résolutions ordinaires leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 27 janvier 2023, disponible sur le site internet de la société.

Les 1ère et 2ème résolutions ont été amendées afin de rectifier l'erreur strictement matérielle relative à la dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire nouvellement nommé, à savoir BDO Paris (au lieu de BDO France) et d'acter la fin des mandats des anciens commissaires aux comptes titulaire et suppléant intervenue à l'issue de l'Assemblée Générale mixte du 20 mai 2022.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la société : www.augros.fr

Le Directoire.