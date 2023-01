AUGROS COSMETIC PACKAGING

Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

(Euronext Paris - Compartiment C)

19/01/2023 - 09:00

Communiqué n°1

Alençon, le 19 Janvier 2023

Chiffre d'Affaires du 2ème semestre 2022 : +42%

Chiffre d'Affaires 2022 : +37%

(K€) CA 2021 2022 Variation TOTAL 1er SEMESTRE (S1) 7.717 10.201 +32 % TOTAL 2èmeSEMESTRE (S2) 7.226 10.254 +42 % TOTAL ANNEE 14.943 20.455 +37 %

Activité :

Le chiffre d'affaires d'AUGROS du second semestre est en hausse de 42% ; Cette intensification de 10% de la croissance au S2, annoncée lors du dernier communiqué de presse profite à nos deux sites industriels.

La croissance aurait été plus importante encore si nous n'avions pas subit un incendie partiel de notre nouvelle ligne de vernissage UV6, en cours de réception sur le site de Décor d'AUGROS.

La réfection de celle-ci est planifiée pour Juin 2023.

Perspectives :

Dans un contexte très dynamique des industries du Luxe, particulièrement Parfums et Soins qui sont les deux secteurs principaux d'activité d'AUGROS qui devrait perdurer en 2023 et en dépit des incertitudes géopolitiques et économiques liées de la remontée des taux d'intérêt, nous sommes confiants sur la continuation de la croissance d'Augros pour 2023.

La croissance du carnet de commande sur 2023 s'établissait au 31 12 2022 à + 34% par rapport au 31 12 2021 pour l'année 2022.

Cette année, de nouveaux investissements significatifs seront effectués sur le pôle Packaging de Luxe d'Alençon afin d'accroitre notre capacité de production et renouveler notre parc de presses.

Enfin de nouveaux talents viendront renforcer nos équipes (6/7 recrutés) et accompagner notre croissance, aux services de nos clients et de notre performance économique indispensable à notre pérennité.

La nomination de nos nouveaux Commissaires aux comptes aura lieu à l'occasion de AGO qui sera convoquée pour le 6 mars 2023. La publication de nos comptes semestriels 2022 audités sera effectuée courant mars.

Le rapport financier annuel 2022 d'AUGROS sera publié le vendredi 28 avril 2023.

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 26 Mai 2023.

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

dbourgine@augros.fr

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau – Rue de l'expansion

CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr