AUGROS COSMETIC PACKAGING

RESULTATS 2020

Chiffre d'Affaires : 14.4M€ -17 %

Résultat Net Social : - 670 K€

Compte de résultats

(En milliers d'Euros)





Chiffre d'affaires



Résultat exploitation



Résultat financier



Résultat exceptionnel



Résultat Net



Marge Brute d'Autofinancement 2020 2019 14 352 17 264 (501) 486 (63)



(107) (22)



214 (670) 678

156

1 395

Activité de l'exercice :

Le Chiffre d'Affaires d'AUGROS du second semestre en baisse de 14% montre une relative amélioration qui reste peu sensible en raison de la continuation d'un niveau très déprimé des ventes aéroportuaires mondiales lesquelles pèsent plus de 25% du commerce de luxe de parfumerie, de cosmétiques et de spiritueux. La baisse du secteur du Luxe est estimée à plus de 20% sur l'année, celles des fournisseurs de packaging des marques serait plus proche de 25%. La mise en place de déstockages par les marques est responsable de cet écart. Au final, le repli sur l'année est de -17% contre -19% au 30 juin.

Afin de faire face à cette situation, la société a pris les décisions suivantes :

Un moindre recours à l'intérim, -628 K€.

La mise en activité partielle d'une partie de son personnel indirect de production.

La mise en place d'un prêt garanti par l'Etat de 4.200 K€.

Résultat exploitation :

Le résultat d'exploitation s'élève à - 501 K€ (-2,8% du CA) contre 486 K€ pour l'exercice 2019.

La contraction de celui-ci s'explique par la baisse du chiffre d'affaire. Avec une activité équivalente au second semestre, l'ensemble des mesures prises ont permis de dégager un excédent d'exploitation.

Résultat financier :

Le résultat financier ressort à -63 K€ contre -22 K€ en 2019.

L'écart de réévaluation des actions Augros auto-détenues impacte le résultat de -24K€.

La dette financière d'AUGROS s'établit à 5,65 M€ au 31 décembre 2020 hors CCA contre 1,99 M€ au 31 décembre 2019 en hausse de 3,66 M€.

Les disponibilités s'élèvent à 3,63 M€ contre 0,16M€ en hausse de 3,47 M€.

Résultat Exceptionnel :

Le résultat exceptionnel 2020 est une perte de 107 K€ contre un résultat positif en 2019 de

214K€.

Celui-ci est principalement constitué de provisions antérieures de non qualité.

Résultat net :

Le résultat net social ressort à -670 K€ en 2020 soit -4% du Chiffre d'Affaires contre 678 K€ en 2019.

La perte semestrielle s'élevait à -996 K€.

Marge Brute d'Autofinancement :

Celle-ci reste positive sur l'ensemble de l'année et s'élève à 156 K€ contre 1395 K€ l'an passé.

Perspectives :

Dans un environnement concurrentiel exacerbé par la pandémie, Augros a enregistré sur l'année, une croissance sensible de son portefeuille de produits nouveaux qui a atteint 3,9 M€ en 2020 contre 2,4M€ enregistrés en 2019.

C'est dans ce contexte que nous avons décidé de lancer la duplication de notre capacité de laquage avec une nouvelle ligne automatique de forte capacité, très vertueuse sur le plan environnemental, qui sera réceptionnée en fin d'année et sera financée grâce aux disponibilités présentes au 31 Décembre 2021.

En 2021, la croissance de l'économie mondiale des produits de Luxe sera principalement portée par le redécollage de l'Asie. Notre activité remontera au fil de la sortie de la crise et sera donc plus dynamique au second semestre.

Par ailleurs, les investissements réalisés ces deux dernières années et les optimisations organisationnelles 2020 devraient nous permettre d'améliorer nettement notre rentabilité.

Porté par une intensification des politiques RSE de nos clients, nous constatons un « trend » de rapatriement de packagings de « Luxe » fabriqués en Asie vers l'Europe. Combiné avec une politique RSE d'Augros qui favorise l'utilisation de matières plastique « recyclées » issues de l'économie circulaire et le développement par les marques d'emballages de plus en plus « rechargeables » et donc à plus forte valeur ajoutée, nous restons optimistes concernant la croissance de notre marché à moyen long terme.

L'assemblée générale d'Augros aura lieu le 21 mai à 14H30 dans les bureaux de RSM, 26 Rue Cambacérès 75008 Paris.

Pour toute information ou question concernant cette assemblée, merci de communiquer avec : [email protected]

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

[email protected]

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau – Rue de l'expansion

CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr