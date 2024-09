(Euronext Paris - Compartiment C)

02/09/2024 - 08:00

La société AUBAY, pure player paneuropéen des services applicatifs, confirme que ses actions sont de nouveau éligibles au dispositif du PEA-PME conformément aux termes des articles 5 et 6 de la Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 et aux critères de cotation et de capitalisation que ce texte définit.

En conséquence, les actions de la société AUBAY peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositifs dédiés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 779 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

