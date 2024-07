Communiqué de la société AUBAY du 24/07/2024 - Chiffre d'affaires semestriel 2024 - Résilience de l'activité - Chiffre d'affaires T2 stable et perspectives confirmées

(Euronext Paris - Compartiment C)

24/07/2024 - 18:00

En M€ T2* 2024 T2 2023 Var. organique S1* 2024 S1 2023 Var. organique France 68,4 68,7 -0,4% 143,8 144,4 -0,4% International 63,6 63,2 +0,6% 128,5 130,3 -1,4% Total 132,0 131,9 +0,1% 272,3 274,7 -0,9%

* Données non auditées

Aubay publie, pour son deuxième trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 132,0 M€, stable, par rapport au deuxième trimestre 2023. Cette performance reste solide malgré un effet de base élevé dans un environnement économique qui ne connait ni amélioration ni dégradation. Le chiffre d'affaires est en ligne avec les anticipations budgétaires du Groupe.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 272,3 M€ quasi identique (-0,9%) à celui du premier semestre de l'exercice précédent malgré l'effet calendaire défavorable (1 jour ouvré de moins sur le semestre).

La France, l'Espagne-Portugal et la Belgique-Luxembourg ont enregistré une croissance organique de +2,3 % au cours du 2ème trimestre reflétant ainsi une hausse tirée par les prix de vente et un taux de productivité des consultants en amélioration. Le niveau de la demande est stabilisé par rapport au T1 mais reste inférieur à 2023.

Concernant l'Italie, cette zone poursuit sa restructuration avec une stabilisation de son chiffre d'affaires autour de 26 M€ depuis maintenant 4 trimestres d'affilée. L'effet de base défavorable va prendre fin à compter du T3.

Le taux de productivité des consultants ressort à 93,7% en amélioration de 1,6 point par rapport au deuxième trimestre 2023.

Au 30 juin 2024, les effectifs s'élèvent désormais à 7 551 collaborateurs, en léger recul par rapport au 31 mars 2024.

La marge opérationnelle d'activité semestrielle devrait se situer autour de 8% conformément aux anticipations et à l'effet saisonnalité attendu cette année.

Perspectives d'activité pour le second semestre 2024

Dans un contexte général toujours incertain, Aubay reste concentré sur la rentabilité et la génération de cash.

Les objectifs communiqués en début d'année sont confirmés, à savoir :

Une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 534 M€ et 550 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

Publication des résultats du 1er semestre 2024, le mercredi 18 septembre 2024 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2024 Croissance organique -0,9% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -0,9%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 551 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1M€.

Euronext,

Compartment: B

ISIN

FR0000063737-AUB

Reuters

AUBT.PA

Bloomberg

AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 36 74- adugast@actus.fr