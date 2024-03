(Euronext Paris - Compartiment C)

20/03/2024 - 18:05

En K€ 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires 534 116 513 547 +4,0 % Résultat opérationnel d'activité (ROA) 47 385 53 168 -10,9 % En % du CA (Chiffre d'Affaires) 8,9 % 10,4 % Coût des actions de performance (1 328) (1 606) Autre produits et charges opérationnel (3 728) (1 478) Résultat opérationnel 42 329 50 084 -15,5 % Résultat financier 1 047 (681) (Charge)/Produit d'impôts (9 968) (13 774) Résultat net des sociétés intégrées 33 408 35 629 -6,2 % En % du CA 6,3 % 6,9 % Résultat net Part du groupe 33 408 35 629 Effectif 7 779 7 819 -0,5% Trésorerie Nette 92 992 83 410 +11,5%

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 20 mars 2024, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2023. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

L'année 2023 s'achève sur une solide performance, démontrant la capacité du Groupe à s'adapter et à saisir les opportunités dans un contexte de marché plus difficile, notamment au 2ème et 3ème trimestre, après l'exceptionnel dynamisme des années 2021 et 2022.

Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 534,1 M€, en hausse purement organique de 4,0%, avec une croissance dynamique de +6,5% en France (à 280,5 M€) et de +1,4% à l'international (à 253,6 M€), avec une activité en Italie en voie de stabilisation.

Marge opérationnelle d'activité à 8,9% dans le haut de la fourchette

Dans ce contexte, les efforts de gestion déployés par le groupe et l'atteinte d'un taux de productivité légèrement meilleur qu'attendu ont permis à la marge opérationnelle d'activité de s'établir en haut de la fourchette révisée courant octobre.

Elle s'élève ainsi à 8,9% figurant toujours parmi les plus élevées du marché. Aubay démontre ainsi sa bonne résilience face aux impacts exogènes, conservant toujours un bon ratio entre l'évolution de ses prix de vente et de son salaire moyen dans un environnement plus normalisé.

Résultat Opérationnel : 42,3 M€

Le résultat opérationnel ressort à 42,3 M€, intégrant le coût des actions gratuites pour un montant en retrait par rapport à l'exercice précédent, à 1,3 M€ (vs 1,6 M€ en 2022) et une provision exceptionnelle de restructuration en Italie pour 1,6 M€.

Une marge nette maintenue à 6,3%

Le résultat financier s'améliore, positif à hauteur de 1,0 M€, contre une perte de -0,7 M€ en 2022. Il intègre 1,8 M€ de produits financiers liés au placement de la trésorerie et -0,8 M€ de charges financières, dont la moitié provient des dettes financières IFRS16. Le taux d'imposition est en baisse à l'échelle du groupe à 23% contre 28%. Le résultat net part du groupe s'établit à 33,4 M€, en retrait limité de -6,2 % par rapport au résultat net record atteint l'an dernier (35,6 M€).

Situation financière

Les cash-flow générés par l'activité ont atteint un niveau exceptionnel de 41,7 M€ (vs 33,9 M€ en 2022) permettant à la trésorerie nette de s'établir au-delà des anticipations du groupe, à 93,0 M€, après des versements de dividende de 15,9 M€ et l'annulation d'actions détenues en propre pour un montant de 8,6 M€ (rappel : 239 850 actions annulées le 28 décembre 2023).

Proposition de dividende maintenu à 1,20 €

Le Conseil d'Administration, constatant le maintien d'une solide performance et une trésorerie importante, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 14 mai 2024 un dividende inchangé à 1,20 € par action au titre de 2023, soit un ratio de distribution de 47 % du résultat net. Compte tenu de l'acompte sur dividende mis en paiement le 10 novembre 2023 pour 0,50 € par action, le solde à verser s'élèvera à 0,70 € par action.

Une stratégie RSE guidée par une feuille de route ambitieuse

Aubay délivre une nouvelle année de croissance responsable et durable et améliore l'ensemble de indicateurs de sa feuille de route :

Environnement Social Gouvernance Consommation électrique DIVERSITÉ (part de femme dans le management)

vs 33% en 2022 % de femmes occupant

des postes de direction -26% en baisse vs 2018 35% 44% Consommation papier INCLUSION (taux d'emploi

des handicapés

en France)

vs 3,2 % en 2022 Taux de formation

anti-corruption -77% en baisse vs 2018 3,3% 96% Transition vers

le renouvelable FORMATION (en heures)

vs 2022 68% de sites en renouvelable

en hausse +21% MÉCÉNAT (en valeur)

vs 2022 +22%

Ces excellentes performances sont reconnues par les principales agences de notation :

Ecovadis Score 2023 reçu : 78/100 - médaille Platinium EthiFinance Score 2023 reçu : 68/100

Évaluation utilisée dans le cadre de la nomination aux Trophées de l'immatériel Humpact Score 2023 reçu : 4,5/5 et classé 27ème : 295 CDP Score 2023 reçu : note B

Perspectives 2024

Aubay continue d'évoluer dans un marché marqué par la prudence de ses grands donneurs d'ordre, notamment du secteur bancaire. Les projets restent nombreux mais la maîtrise des coûts demeure un thème prégnant chez plusieurs clients stratégiques du groupe.

Dans ce marché exigeant, la performance 2024 bénéficiera toutefois d'un effet calendaire positif (+2 jours en moyenne) et le groupe maintiendra une vigilance permanente sur son niveau de productivité et la préservation de ses marges.

Dans ce contexte, l'ambition pour 2024 reste de délivrer un volume d'affaires compris entre 534 et 550 M€ et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5% et 9,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, le 24 avril 2024 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2023 Croissance organique + 4,0 % Impact des variations de périmètre - Croissance en données publiées + 4,0 %

Résultat opérationnel d'activité (ROA) : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 779 collaborateurs au 31 décembre 2023 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Euronext Tech Leader

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

ANNEXES

État de situation financière au 31 décembre 202 3 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Écarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 884 597 Immobilisations corporelles 4 283 4 978 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 19 829 13 850 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 181 2 053 Impôts différés actifs 3 929 2 603 Autres actifs non courants 1 530 1 782 ACTIF NON COURANT 163 941 157 168 Stocks et en-cours 736 926 Actifs sur contrats 34 932 35 458 Créances clients 121 914 127 890 Autres créances et comptes de régularisation 41 139 38 510 Valeurs mobilières de placement 42 330 40 272 Disponibilités 52 566 45 581 ACTIF COURANT 293 617 288 637 TOTAL DE L'ACTIF 457 558 445 805 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Capital 6 532 6 634 Prime d'émission et réserves consolidées 221411 208 443 Résultat net part du groupe 33 408 35 629 Capitaux propres - part du groupe 261 351 250 706 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX PROPRES 261 351 250 706 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 1 078 1 611 Dettes de loyers : part à + d'un an 15 439 9 720 Impôts différés passifs 1 1 Provisions pour risques et charges 8 896 6 600 Autres passifs non courants 358 259 PASSIF NON COURANT 25 772 18 191 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 824 832 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 084 4 555 Fournisseurs et autres créditeurs 36 917 39 104 Passifs sur contrat 20 595 25 615 Autres dettes courantes 107 015 106 802 PASSIF COURANT 170 435 176 908 TOTAL DU PASSIF 457 558 445 805

Compte de résultat au 31 décembre 2023 En K€ 31/12/2023 % 31/12/2022 % Chiffre d'affaires 534 116 100% 513 547 100% Autres produits de l'activité 236 733 Achats consommés et charges externes (131 913) (118 959) Charges de personnel (342 543) (329 662) Impôts et taxes (4 509) (4 247) Dotations aux amortissements et provisions (8 038) (7 842) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 36 (402) Résultat opérationnel d'activité 47 385 8,9% 53 168 10,4% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 328) (1 606) Résultat opérationnel courant 46 057 8,6% 51 562 10,0% Autres produits et charges opérationnels (3 728) (1 478) Résultat opérationnel 42 329 7,9% 50 084 9,8% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (771) (478) Autres produits et charges financiers 1 818 (203) Résultat financier 1 047 (681) Charges d'impôt (9 968) 23% (13 774) 28% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 33 408 35 629 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 33 408 6,3% 35 629 6,9% Part du groupe 33 408 35 629 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 13 055 712 13 250 487 Résultat par action 2,56 2,69 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 129 462 13 330 487 Résultat dilué par action* 2,54 2,67