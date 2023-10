(Euronext Paris - Compartiment C)

En M€ T3 2022 T3 2023* Var. organique 9 mois 2022 9 mois 2023* Var. organique France 61,9 64,2 +3,6% 193,3 208,6 +7,9% International 59,0 59,7 +1,3% 186,0 190,1 +2,2% Total 120,9 123,9 +2,5% 379,4 398,7 +5,1%

* Données non auditées

Dans un environnement économique incertain, Aubay délivre un volume d'affaires de 123,9 M€ au troisième trimestre en hausse organique de +2,5% en dépit d'un effet calendaire défavorable (-1 jour ouvré de facturation). Le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 398,7 M€ sur 9 mois, en croissance de +5,1%.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre en France ressort à 64,2 M€ en hausse purement organique de +3,6%. La normalisation de la demande des clients se confirme, dans la lignée de la tendance observée au deuxième trimestre. Les opportunités restent nombreuses mais l'attentisme est plus marqué dans l'engagement des budgets chez certains acteurs du secteur banque finance et l'exigence globalement accrue sur le profil des consultants tous secteurs confondus.

À l'international, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 59,7 M€ en hausse de +1,3%. Le groupe connait des situations contrastées d'un pays à l'autre. L'Italie est toujours en voie de stabilisation de ses activités malgré un contexte macro-économique moins favorable. La zone belgo-luxembourgeoise bénéficie quant à elle d'une bonne dynamique dans les secteurs publics, mais est confrontée à un ralentissement dans le secteur privé. La zone ibérique présente des signes encourageants d'amélioration sur le mois de septembre avec une augmentation de la demande client et une bonne orientation sur les recrutements.

Les prix de vente continuent d'augmenter partout sauf en Italie, en lien avec les hausses de salaire, ce qui permet de préserver le niveau de marge.

Dans ce contexte, le groupe a encore accru son niveau de sélectivité en ce qui concerne ses recrutements.

L'effectif groupe s'élève à 7 738 collaborateurs en fin de trimestre. Le turnover baisse légèrement à 26%, mais permet toujours de bénéficier d'une grande flexibilité sur le pilotage des effectifs dans cette phase de normalisation.

Le taux d'activité montre ainsi des signes encourageants d'amélioration sur le mois de septembre en repassant sensiblement au-dessus de 93%.

Perspectives d'activité pour 2023

Le marché offre des opportunités mais le contexte macroéconomique incertain pèse sur la vitesse d'engagement des projets.

Compte tenu des tendances observées ces dernières semaines, Aubay ajuste prudemment son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice dans une fourchette comprise entre 530 à 540 M€. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer quant à elle dans une fourchette comprise entre 8 et 9%.

Publication du chiffre d'affaires annuel 2023, le mercredi 24 janvier 2024 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Cumul

9 mois 2023 Croissance organique +5,1% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +5,1%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 738 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 513,5 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Euronext Tech Leader

