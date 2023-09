(Euronext Paris - Compartiment C)

En K€ S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 274 775 258 480 +6,3% Résultat opérationnel d'activité 24 485 26 600 -8,0% En % du CA 8,9 % 10,3 % Coût des actions de performance (690) (635) Autre produits et charges opérationnel (1 059) (941) Résultat opérationnel 22 736 25 024 -9,1% Résultat financier 340 (565) (Charge)/Produit d'impôts (6 090) (7 091) Résultat net des sociétés intégrées 16 986 17 368 -2,2% En % du CA 6,2% 6,7% Résultat net Part du groupe 16 986 17 329 Effectif 7 841 7 442

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 13 septembre 2023, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2023. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay enregistre de bons résultats au premier semestre 2023 portés par une croissance organique de +6,3% malgré une base de comparaison exigeante.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle à 8,9%

La marge opérationnelle d'activité se maintient sur un bon niveau de 8,9% contre 10,3% au premier semestre 2022. Cette évolution attendue est la conséquence d'un taux d'utilisation de 92,3% contre 95,2% et d'un calendrier défavorable en termes de jours ouvrés. Aubay démontre ainsi sa très bonne résilience face aux impacts inflationnistes, conservant toujours un bon ratio entre l'évolution de ses prix de vente et de son salaire moyen.

Résultat Opérationnel à 22,7 M€

Le résultat opérationnel est en baisse de 8,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,7 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 1,1 M€, constitué principalement de charges de restructurations.

Résultat Net Part du Groupe en légère baisse (6,2% de marge nette)

Le résultat net part du groupe est quasi stable à 17,0 M€ contre 17,3 M€ au premier semestre 2022. La charge d'impôts de 6,1 M€ laisse ressortir un taux d'imposition moyen à 26% contre 29% sur la même période de l'année précédente.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) stable à 83,5 M€ après versement des dividendes

La capacité d'autofinancement s'élève à 28,1 M€ soit 10,2% du chiffre d'affaires contre 29,1 M€ un an plus tôt. La variation de BFR s'établit à (6,6) M€ contre (17,5) M€ sur la même période de l'année précédente. Après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 9,3 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2023 est stable à 83,5 M€ et devrait sensiblement progresser sur le second semestre comme tous les ans.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,5 €

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2023. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2023.

Perspectives 2023

La demande des clients reste à un bon niveau, mais dans une tendance moins élevée que celle record de l'an dernier. Cette normalisation se constate de manière homogène sur tous les pays et sur tous les secteurs. Les clients font en effet preuve de retenue et de prudence dans leurs investissements au regard d'un contexte macroéconomique peu lisible et incertain. Si cet attentisme a été notamment visible sur les mois d'été, l'activité commerciale sur le début du mois de septembre semble montrer des signes d'amélioration encourageants.

Compte tenu de ces éléments, Aubay, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel :

Une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 M€ et 550 M€ ,

, Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le mercredi 18 octobre 2023 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2023 Croissance organique +6,3% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +6,3%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 841 collaborateurs au 30 juin 2023, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 513,5 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Euronext Tech Leader

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

État de situation financière au 30 juin 202 3 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Écarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 468 597 Immobilisations corporelles 4 654 4 978 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 20 499 13 850 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 026 2 053 Impôts différés actifs 2 423 2 603 Autres actifs non courants 2 290 1 782 ACTIF NON COURANT 163 665 157 168 Stocks et en-cours 840 926 Actifs sur contrats 44 855 35 458 Créances clients 122 802 127 890 Autres créances et comptes de régularisation 39 971 38 510 Valeurs mobilières de placement 43 223 40 272 Disponibilités 42 447 45 581 ACTIF COURANT 294 138 288 637 TOTAL DE L'ACTIF 457 803 445 805 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capital 6 652 6 634 Prime d'émission et réserves consolidées 235 982 208 443 Résultat net part du groupe 16 986 35 629 Capitaux propres - part du groupe 259 620 250 706 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX PROPRES 259 620 250 706 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 1 606 1 611 Dettes de loyers : part à + d'un an 16 661 9 720 Impôts différés passifs 156 1 Provisions pour risques et charges 6 874 6 600 Autres passifs non courants 434 259 PASSIF NON COURANT 25 731 18 191 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 557 832 Dettes de loyers : part à - d'un an 4 390 4 555 Fournisseurs et autres créditeurs 39 545 39 104 Passifs sur contrat 16 529 25 615 Autres dettes courantes 111 431 106 802 PASSIF COURANT 172 452 176 908 TOTAL DU PASSIF 457 803 445 805

Etat du résultat global consolidé au 30 juin 2023

(en milliers d'euros) 30/06/2023 % 30/06/2022 % Chiffre d'affaires 274 775 100% 258 480 100% Autres produits de l'activité 235 120 Achats consommés et charges externes (67 171) (49 103) Charges de personnel (177 525) (176 617) Impôts et taxes (2 233) (2 197) Dotations aux amortissements et provisions (3 783) (3 925) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 187 (157) Résultat opérationnel d'activité 24 485 8,9% 26 601 10,3% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (690) (635) Résultat opérationnel courant 23 795 8,7% 25 966 10,0% Autres produits et charges opérationnels (1 059) (941) Résultat opérationnel 22 736 8,3% 25 025 9,7% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (327) (244) Autres produits et charges financiers 667 (321) Résultat financier (340) (565) Charges d'impôt (6 090) 26% (7 091) 29% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 16 986 17 369 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 16 986 6,2% 17 369 6,7% Part du groupe 16 986 17 333 Intérêts minoritaires 0 39 Nombre moyen pondéré d'actions 13 289 283 13 252 256 Résultat par action 1,28 1,31 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 366 283 13 332 256 Résultat dilué par action 1,27 1,30