(Euronext Paris - Compartiment C)

20/07/2023 - 18:00

En M€ T2 2022 T2* 2023 Var. organique S1 2022 S1 2023* Var. organique France 64,9 68,7 +5,9% 131,4 144,4 +9,9% International 64,0 63,2 -1,3% 127,1 130,3 +2,6% Total 128,9 131,9 +2,3% 258,5 274,7 +6,3%

* Données non auditées

Aubay publie, pour son deuxième trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 131,9 M€ en hausse de +2,3% à périmètre constant. Cette évolution est globalement en ligne avec les attentes du Groupe compte tenu d'un calendrier T2 2023 défavorable (-2 jours ouvrés vs T2 2022) qui impacte ponctuellement comme anticipé la croissance. De plus, à jours ouvrés constants (-5 jours au T2 2023 par rapport au T1 2023), le chiffre d'affaires par jour est resté équivalent, en moyenne, sur les 2 premiers trimestres 2023 confirmant la résilience de l'activité.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 274,7 M€ en croissance organique de +6,3% parfaitement en ligne avec les objectifs du Groupe. Tous les pays (France, Espagne-Portugal, Belgique-Luxembourg) ont enregistré une croissance solide à l'exception de la zone italienne. Ce pays poursuit son année de transition avec une activité désormais stabilisée depuis la fin de l'exercice précédent mais en retrait par rapport au T2 en raison d'une base de comparaison encore élevée.

Le taux de productivité des consultants ressort à 92,1% dans la continuité du premier trimestre 2023.

Au 30 juin 2023, les effectifs s'élèvent désormais à 7 841 collaborateurs, comparé à 7 442 un an plus tôt. Cependant, ils ont légèrement diminué par rapport à la fin du premier trimestre 2023, en raison d'un marché de l'emploi toujours tendu.

La hausse des prix de vente continue de compenser les effets de l'inflation salariale.

Dans ces conditions, la marge opérationnelle d'activité semestrielle devrait se situer autour de 9%.

Perspectives d'activité pour 2023

L'activité du second semestre devrait être dans la continuité du premier semestre avec une demande attendue à un niveau équivalent, même si elle se normalise sur certains segments de marché. Le Groupe poursuit dans ce contexte son développement dans les domaines porteurs de la Data et de l'Intelligence Artificielle (IA) avec l'objectif de faire croitre rapidement ses parts de marché.

Les objectifs de l'exercice en cours sont confirmés :

Une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 M€ et 550 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication des résultats du 1er semestre 2023, le mercredi 13 septembre 2023 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2023 Croissance organique +6,3% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +6,3%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 841 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 513,5M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Euronext Tech Leader

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr