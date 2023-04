20/04/2023 - 17:55

En M€ T1 2023* T1 2022 Var. organique France 75,6 66,4 +13,8% International 67,2 63,1 +6,5% Total 142,8 129,5 +10,3%

* Données non auditées

Aubay démarre l'exercice 2023 en réalisant un très bon premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 142,8 M€ en hausse de + 10,3%. Cette croissance purement organique a bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au premier trimestre 2022.

Cette performance reste homogène et dynamique avec une croissance à deux chiffres en France, en Belgique-Luxembourg, et dans la zone Ibérique. Conformément à nos anticipations, la zone italienne s'améliore séquentiellement et stabilise son activité au cours du trimestre alors qu'elle était en léger recul au second semestre 2022.

La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale.

La dynamique de recrutement a été positive avec le recrutement net de 120 nouveaux talents (contre 40 à 50 habituellement sur cette période) malgré les départs traditionnels en début d'année. Les effectifs comptaient 7 939 collaborateurs à fin mars à comparer à 7 350 collaborateurs un an plus tôt et 7 819 à fin décembre 2022. Le turn-over décroit très légèrement pour s'établir à 26%.

Dans un contexte où les cycles de décision se normalisent, le taux de productivité de nos consultants reste élevé à 92,5%, bien qu'en recul par rapport à la performance exceptionnelle du T1 2022 (95%).

Sur un plan sectoriel, tous les secteurs d'activité sur lesquels opère Aubay sont en croissance.

Perspectives 2023 confirmées

Le niveau de la demande de nos clients reste élevé et bien orienté même si une forme de retenue dans la consommation des budgets IT peut apparaitre chez certains clients en ce début d'année. Le groupe demeure ainsi optimiste sur la marche des affaires tout en restant vigilant sur l'évolution des indicateurs.

Comme anticipé dans le plan de marche, la croissance du deuxième trimestre sera mécaniquement plus modérée qu'au premier trimestre en raison d'un calendrier défavorable de deux jours ouvrés. Les objectifs de l'exercice en cours sont confirmés, à savoir :

Une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 M€ et 550 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023, le 20 juillet 2023 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2023 Croissance organique +10,3% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +10,3%

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 939 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 513,5 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr