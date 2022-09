(Euronext Paris - Compartiment C)

14/09/2022 - 17:55

En K€ S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 258 480 233 095 +10,9% Résultat opérationnel d'activité 26 601 22 457 +18,5% En % du CA 10,3 % 9,6 % Coût des actions de performance (635) (527) Autre produits et charges opérationnel (941) (613) Résultat opérationnel 25 025 21 317 +17,4% Résultat financier (565) 69 (Charge)/Produit d'impôts (7 091) (5 776) Résultat net des sociétés intégrées 17 369 15 610 +11,3% En % du CA 6,7% 6,7% Résultat net Part du groupe 17 330 15 583 Résultat par action 1,31 € 1,18 € Effectif 7 442 6 888

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 14 septembre 2022, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2022. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay enregistre d'excellents résultats au premier semestre 2022. La croissance organique a atteint +10,9% soit une croissance deux fois supérieure à l'objectif de moyen terme.

Marge opérationnelle d'activité semestrielle à deux chiffres

La marge opérationnelle d'activité de 10,3% constitue un nouveau record pour un premier semestre, dépassant pour la première fois le cap des 10%. Le résultat opérationnel d'activité ressort à 26 601 K€ en progression de +18,5%. Cette forte hausse s'explique par la très bonne tenue de l'activité, avec notamment un taux d'utilisation des consultants de 95,2% contre 93,8% au 30 juin 2021 et un calendrier favorable ce semestre en termes de jours ouvrés. Elle s'inscrit également dans le cadre maitrisé de la hausse des salaires qui est compensée par la hausse des prix de vente.

La rentabilité opérationnelle d'activité s'améliore sur toutes les zones et s'établit à 8,7% en France et à 11,9% à l'International à comparer respectivement à 8,2% et 11,1% en 2021.

Résultat Opérationnel à 25,0 M€

Le résultat opérationnel est en hausse de 17,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,6 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,9 M€, constitué principalement de charges de restructurations.

Résultat Net Part du Groupe en forte hausse (6,7% de marge nette)

Le résultat net part du groupe progresse fortement à 17,3 M€, établissant également un nouveau plus haut semestriel historique pour le groupe. La charge d'impôts de 7,1 M€ laisse ressortir un taux d'imposition moyen à 29%.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) stable à 64 M€ après versement des dividendes

La capacité d'autofinancement s'élève à 29,1 M€ soit 11,3% du chiffre d'affaires contre 25,7 M€ un plus tôt. La variation de BFR s'établit à (17,8) M€ contre (14,5) M€ sur la même période de l'année précédente en lien avec la forte croissance du chiffre d'affaires et la saisonnalité habituelle des activités. Après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 10,1 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2022 est stable à 64 M€ et devrait sensiblement progresser pendant le second semestre.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,5 €

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2022. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2022.

Perspectives 2022

La demande de nos clients est toujours robuste dans la continuité du premier semestre. Le taux de productivité se maintient à un niveau élevé. Les effectifs au cours du 3ème trimestre devraient progresser autant que sur l'ensemble du 1er semestre. Le calendrier sera en revanche moins favorable sur le second semestre (deux jours ouvrés en moins que sur le S2 2021)

Compte tenu de ces éléments, Aubay confirme ses objectifs et vise désormais le haut de la fourchette de son objectif de chiffre d'affaires soit 513 M€ en hausse de +9%. L'objectif de marge opérationnelle d'activité demeure inchangé, compris entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022, le 19 octobre 2022 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2022 Croissance organique +10,9% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +10,9%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 442 collaborateurs au 30 JUIN 2022, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

ANNEXES

État de situation financière au 30 juin 202 2 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Écarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 894 917 Immobilisations corporelles 4 422 4 156 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 15 809 14 152 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 070 2 102 Impôts différés actifs 2 321 2 653 Autres actifs non courants 360 354 ACTIF NON COURANT 157 181 155 639 Stocks et en-cours 772 491 Actifs sur contrats 44 235 32 127 Créances clients 118 775 111 359 Autres créances et comptes de régularisation 37 668 37 082 Valeurs mobilières de placement 707 1 026 Disponibilités 66 459 78 461 ACTIF COURANT 268 616 260 546 TOTAL DE L'ACTIF 425 797 416 185 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Capital 6 634 6 611 Prime d'émission et réserves consolidées 214 253 188 740 Résultat net part du groupe 17 330 34 409 Capitaux propres - part du groupe 238 217 229 760 Intérêts minoritaires 187 191 CAPITAUX PROPRES 238 404 229 951 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 1 903 2 155 Dettes de loyers : part à + d'un an 10 944 10 198 Impôts différés passifs 1 1 Provisions pour risques et charges 6 367 6 924 Autres passifs non courants 192 74 PASSIF NON COURANT 19 407 19 352 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 1 774 2 500 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 257 4 366 Fournisseurs et autres créditeurs 36 646 35 981 Passifs sur contrat 13 701 19 913 Autres dettes courantes 110 608 104 122 PASSIF COURANT 167 986 166 882 TOTAL DU PASSIF 425 797 416 185

Etat du résultat global consolidé au 30 juin 2022

(en milliers d'euros) 30/06/2022 % 30/06/2021 % Chiffre d'affaires 258 480 100% 233 095 100% Autres produits de l'activité 120 200 Achats consommés et charges externes (49 103) (46 850) Charges de personnel (176 617) (158 452) Impôts et taxes (2 197) (1 935) Dotations aux amortissements et provisions (3 925) (3 758) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (157) 157 Résultat opérationnel d'activité 26 601 10,3% 22 457 9,6% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (635) (527) Résultat opérationnel courant 25 966 10,0% 21 930 9,4% Autres produits et charges opérationnels (941) (613) Résultat opérationnel 25 025 9,7% 21 317 9,1% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (244) (260) Autres produits et charges financiers (321) 329 Résultat financier (565) 69 Charges d'impôt (7 091) 29% (5 776) 27% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 17 369 15 610 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 17 369 6,7% 15 610 6,7% Part du groupe 17 333 15 583 Intérêts minoritaires 39 27 Nombre moyen pondéré d'actions 13 252 256 13 208 860 Résultat par action 1,31 1,18 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 332 256 13 283 360 Résultat dilué par action 1,30 1,17