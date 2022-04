21/04/2022 - 17:50

En M€ T1 2022* T1 2021 Var. organique France 66,4 59,6 +11,4% International 63,1 56,3 +12,1% Total 129,5 115,9 +11,7%

* Données non auditées

Dans la continuité de l'exercice 2021, Aubay a réalisé un excellent premier trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 129,5 M€ en progression organique de +11,7%.

La performance reste homogène entre la France et l'International avec une croissance respective de +11,4% et +12,1%. La croissance à deux chiffres, supérieure au marché de référence, s'explique par une demande très soutenue, toujours en hausse, par de nombreux succès commerciaux avec notamment l'ouverture de nouveaux comptes clients sur les principales zones. Les prix de vente sont également orientés à la hausse, et permettent de compenser une tendance à l'inflation sur les salaires.

Les effectifs, à fin mars, s'élèvent à 7 350 collaborateurs à comparer à 6 673 collaborateurs un an plus tôt et 7 306 à fin décembre 2021. La dynamique de recrutement est restée bonne, compte tenu des départs traditionnels du début d'année, et malgré une hausse du turn-over qui revient à des niveaux normatifs d'avant crise. Le groupe est d'ailleurs légèrement en avance sur son plan de marche. Le taux de productivité des consultants est remarquable puisqu'il s'établit à 95% vs 93,3% un an plus tôt.

Il est à noter au premier trimestre 2022 un effet calendaire favorable avec un jour de facturation supplémentaire qui impacte positivement la croissance d'environ +1,6%.

Sur un plan sectoriel, la croissance est tirée par les secteurs banque/finance, utilities et télécoms.

Perspectives 2022

En ce début de deuxième trimestre, le contexte économique continue d'orienter les investissements des principaux clients du groupe vers la transformation digitale. Le plan de marche et les objectifs du groupe sont clairement confirmés tant pour le premier semestre que pour l'exercice en cours, à savoir :

Une croissance organique comprise entre +7% et +9%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 504 M€ et 513 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 21 juillet 2022 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2022 Croissance organique +11,7% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +11,7%

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 350 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]