19/04/2022 - 18:30

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 10 mai 2022, à 9 heures, au siège de la Société, 13 rue Louis Pasteur à Boulogne Billancourt.

L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO le 4 avril 2022, ainsi que sur le site internet de la société (www.aubay.com). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée (principalement inclus dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l'AMF le 19 avril 2022 sous le numéro D.22-0303) est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site Internet www.aubay.com.

Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par e-mail à [email protected] ou par téléphone au 01 46 10 67 67. Enfin, l'ensemble de ces documents est disponible au siège de la société : 13 rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne Billancourt.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 306 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP



Contacts

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : [email protected]

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 36 74- [email protected]