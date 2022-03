(Euronext Paris - Compartiment C)

En K€ 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 470 601 426 382 +10,4 % Résultat opérationnel d'activité 49 927 41 215 +21,1 % En % du CA 10,6 % 9,7 % Coût des actions de performance (1 489) (1 112) Autre produits et charges opérationnel (1 120) (1 463) Résultat opérationnel 47 318 38 640 +22,5 % Résultat financier 84 (419) (Charge)/Produit d'impôts (12 921) (12 036) Résultat net des sociétés intégrées 34 481 26 185 +31,7 % En % du CA 7,3 % 6,1 % Résultat net Part du groupe 34 409 26 132 Résultat par action 2,60 € 1,98 € Effectif 7 306 6 562

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 23 mars 2022, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2021. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'enregistrement universel.

Après avoir fait preuve en 2020 d'une résilience remarquable, le groupe réalise un exercice 2021 exceptionnel malgré un contexte sanitaire incertain. Tous les objectifs de croissance, de rentabilité, de recrutement et de génération de cash ont été atteints ou dépassés.

Marge opérationnelle d'activité supérieure à l'objectif de marge normative

La marge opérationnelle d'activité de 10,6 % se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier. Elle est supérieure à l'objectif de rentabilité normative fixé par le groupe (entre 9,5 % et 10,5 %).

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 9,6 % en France et à 11,6 % à l'International, à comparer respectivement à 9,3 % et 10,0 % en 2020.

Résultat Opérationnel : 47,3 M€

Le résultat opérationnel ressort à 47,3 M€, en hausse sensible de 22,5 % après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 1,1 M€, constitué principalement de charges de restructuration. La marge opérationnelle se situe à 10,1 %, figurant parmi les meilleures du secteur.

Résultat Net Part du Groupe en très forte hausse (7,3 % de marge nette)

Le résultat net part du groupe est en très forte hausse à 34,4 M€ (+ 31,7 %) ce qui constitue un nouveau record après la prise en compte d'une charge d'impôt de 12,9 M€ représentant un taux effectif d'impôt de 27 % contre 31 % en 2020.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) progresse fortement à 74,8 M€

La situation financière s'est nettement renforcée lors de l'exercice 2021 grâce à une excellente génération de trésorerie liée à l'activité de 45,8 M€ contre 47,2 M€ en 2020, une belle performance dans le contexte de forte croissance du chiffre d'affaires. La trésorerie nette passe ainsi de 44,7 M€ au 31 décembre 2020 à 74,8 M€ à la clôture de l'exercice 2021.

Proposition de dividende à 1,10 €

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 un dividende définitif de 1,10 € par action au titre de 2021, soit un ratio de distribution de 42 % du résultat net. Compte tenu de l'acompte sur dividende mis en paiement le 10 novembre 2021 pour 0,34 € par action, le solde à verser s'élèvera à 0,76 € par action.

Perspectives 2022

Le marché sur lequel évolue Aubay est toujours très bien orienté en ce début d'année. Les clients continuent d'accélérer leurs investissements dans la transformation numérique. La vague de la demande des grands comptes est puissante et supérieure à celle constatée durant l'exercice précédent à la même date. L'enjeu principal pour le groupe est de générer une croissance rentable et durable, nettement supérieure à celle de son marché de référence, Numeum prévoyant pour rappel une croissance de + 4,7 % pour la profession dans les services IT en 2022.

Les indicateurs d'activité sont tous bien orientés dans la continuité de 2021. Le management est confiant dans l'atteinte des objectifs :

Une croissance organique comprise entre 7 % et 9 % soit un chiffre d'affaires compris entre 504 M€ et 513 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5 % et 10,5 %.

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 21 avril 2022 après bourse.

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2021 Croissance organique + 10,4 % Impact des variations de périmètre - Croissance en données publiées + 10,4 %

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 306 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : [email protected]

Etat de situation financière au 31 décembre 202 1 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Ecarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 917 771 Immobilisations corporelles 4 156 5 166 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 14 152 18 611 Titres mis en équivalence - Autres actifs financiers 2 102 2 263 Impôts différés actifs 2 653 2 472 Autres actifs non courants 354 118 ACTIF NON COURANT 155 639 160 706 Stocks et en-cours 491 516 Actifs sur contrats 32 127 29 148 Créances clients 111 359 105 432 Autres créances et comptes de régularisation 37 082 33 496 Valeurs mobilières de placement 1 026 579 Disponibilités 78 461 51 883 ACTIF COURANT 260 546 221 054 TOTAL DE L'ACTIF 416 185 381 760 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Capital 6 611 6 604 Prime d'émission et réserves consolidées 188 740 170 016 Résultat net part du groupe 34 409 26 132 Capitaux propres - part du groupe 229 760 202 752 Intérêts minoritaires 191 144 CAPITAUX PROPRES 229 951 202 896 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 2 155 3 913 Dettes de loyers : part à + d'un an 10 198 13 756 Impôts différés passifs 1 1 Provisions pour risques et charges 6 924 6 751 Autres passifs non courants 74 273 PASSIF NON COURANT 19 352 24 694 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 2 500 3 907 Dettes de loyers : part à - d'un an 4 366 5 240 Fournisseurs et autres créditeurs 35 981 30 572 Passifs sur contrat 19 913 18 319 Autres dettes courantes 104 122 96 132 PASSIF COURANT 166 882 154 170 TOTAL DU PASSIF 416 185 381 760

Compte de résultat au 31 décembre 2021 En K€ 31/12/2021 % 31/12/2020 % Chiffre d'affaires 470 601 100% 426 382 100% Autres produits de l'activité 409 421 Achats consommés et charges externes (99 319) (86 216) Charges de personnel (310 482) (287 855) Impôts et taxes (3 963) (3 702) Dotations aux amortissements et provisions (7 558) (7 628) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 239 (187) Résultat opérationnel d'activité 49 927 10,6% 41 215 9,7% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 489) (1 112) Résultat opérationnel courant 48 438 10,3% 40 103 9,4% Autres produits et charges opérationnels (1 120) (1 463) Résultat opérationnel 47 318 10,1% 38 640 9,1% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (494) (588) Autres produits et charges financiers 578 169 Résultat financier 84 (419) Charges d'impôt (12 921) 27% (12 036) 31% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 34 481 26 185 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 34 481 7,3% 26 185 6,1% Part du groupe 34 409 26 132 Intérêts minoritaires 72 53 Nombre moyen pondéré d'actions 13 209 435 13 192 494 Résultat par action 2,60 1,98 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 283 935 13 244 994 Résultat dilué par action* 2,59 1,97