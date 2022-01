26/01/2022 - 18:00

En M€ T4 2021* T4 2020 Var. 2021* 2020 Var. France 62,9 56,8 +10,9% 237,1 217,0 +9,2% International 63,0 55,1 +14,3% 233,5 209,4 +11,5% Total 125,9 111,9 +12,5% 470,6 426,4 +10,4%

* Données en cours d'audit

Aubay publie un chiffre d'affaires de 470,6 M€ au titre de 2021 en croissance purement organique de +10,4%. Cette performance est supérieure à la borne haute de l'objectif fixé entre 465 M€ et 470 M€ qui avait, pour rappel, déjà été revu à la hausse, pour la seconde fois, lors de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021. Le 4ème trimestre a été particulièrement dynamique sur tous les plans (succès commerciaux, recrutement actif, production dense tous secteurs confondus) avec une croissance organique de +12,5% et des indicateurs d'activités très bien orientés.

Une marge opérationnelle d'activité qui sera dans le haut de la fourchette des prévisions

Bénéficiant d'un bon taux d'activité 94,1% vs 93,4% en 2020, la marge opérationnelle d'activité, attendue entre 10% et 10,5%, se situera dans le haut de la fourchette, confirmant ainsi la capacité du groupe à coupler dans la durée croissance et rentabilité très élevée. Ces indicateurs placent la société parmi les plus performantes du secteur.

Des effectifs en forte hausse

Les effectifs, à fin décembre, sont en forte progression et s'élèvent à 7 306 collaborateurs à comparer à 6 562 fin décembre 2020, soit une hausse supérieure à 10%. Sur le seul 4ème trimestre les effectifs ont augmenté de 205 collaborateurs. Cette performance remarquable démontre la capacité de Aubay à attirer des talents grâce à un positionnement unique d'expert des services applicatifs et de la transformation digitale.

Perspectives 2022

Bénéficiant d'un contexte toujours très favorable pour Aubay et d'une demande robuste de la part des clients, le groupe vise à nouveau une belle performance en 2022, soit en première approche :

Une croissance organique comprise entre +7% et +9%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 504 M€ et 513 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication des résultats de l'exercice 2021, le 23 mars 2022 après bourse.

Agenda financier 2022

Agenda Financier 2022 Date Chiffre d'affaires T1 2022 Jeudi 21/04/2022 Chiffre d'affaires T2 2022 Jeudi 21/07/2022 Résultats S1 2022 Mercredi 14/09/2022 Réunion analystes financiers Jeudi 15/09/2022 Chiffre d'affaires T3 2022 Mercredi 19/10/2022 Chiffre d'affaires T4 2022 Mercredi 25/01/2023

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 306 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]