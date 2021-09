(Euronext Paris - Compartiment C)

En K€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 233 095 214 777 +8,5% Résultat opérationnel d'activité 22 457 18 791 +19,5% En % du CA 9,6 % 8,7 % Coût des actions de performance (527) (464) Autre produits et charges opérationnel (613) (906) Résultat opérationnel 21 317 17 421 +22,4% Résultat financier 69 (302) (Charge)/Produit d'impôts (5 776) (5 814) Résultat net des sociétés intégrées 15 610 11 305 +38,1% En % du CA 6,7% 5,3% Résultat net Part du groupe 15 583 11 287 Résultat par action 1,18 € 0,86 € Effectif 6 888 6 411

Le Conseil d'Administration de Aubay, réuni le 15 septembre 2021, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre 2021. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Après avoir démontré une exceptionnelle résilience en 2020, le groupe est reparti dans une stratégie de conquête commerciale. La croissance organique a atteint +8,5% sur le premier semestre 2021, nettement supérieure à celle du marché de référence.

Marge opérationnelle d'activité supérieure à l'anticipation

La marge opérationnelle d'activité de 9,6% constitue la meilleure performance jamais atteinte pour un premier semestre dans toute l'histoire du groupe. Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet, fruit notamment d'un taux d'activité des consultants de 93,8%, à comparer à 92,7% au 30 juin 2020.

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 8,2% en France et à 11,1% à l'International à comparer respectivement à 7,5% et 10,1% en 2020.

Résultat Opérationnel à 21,3 M€

Le résultat opérationnel est en hausse de 22,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,6 M€, constitué principalement de charges de restructuration, en recul par rapport à la même période en 2020.

Résultat Net Part du Groupe en forte hausse (6,7% de marge nette)

Le résultat net part du groupe progresse fortement à 15,6 M€, établissant ainsi un nouveau plus haut semestriel historique pour le groupe. La charge d'impôts de 5,7 M€ traduit une baisse du taux d'imposition moyen du groupe à 27%.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) stable à 44 M€

La capacité d'autofinancement a atteint 25,5 M€ soit 10,9% du chiffre d'affaires. La variation de BFR s'est élevée à (14,3) M€ contre (4,2) M€ sur la même période de l'année précédente en lien avec la forte croissance du chiffre d'affaires et la saisonnalité habituelle de nos activités. Après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 4,3 M€, la trésorerie nette au 30 juin 2021 à 44 M€ est stable et devrait sensiblement progresser pendant le second semestre.

Proposition d'acompte sur dividende à 0,34 €

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé d'un acompte sur dividende de 0,34 € par action au titre de 2021. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2021.

Perspectives 2021

Le marché sur lequel évolue Aubay offre toujours une excellente visibilité avec de nombreux appels d'offres lancés par les clients. Le groupe continue d'engranger des succès commerciaux et le taux de productivité se maintient à un niveau élevé. Les effectifs sont toujours en progression et pourraient franchir les 7 000 collaborateurs à court terme.

Le management affiche une grande confiance en l'atteinte des objectifs 2021, révisés à la hausse en juillet, qui sont :

Un chiffre d'affaires compris entre 456 M€ et 465 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 20 octobre 2021 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2021 Croissance organique +8,5% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +8,5%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 6 562 collaborateurs au 31 décembre 2020, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4 M€.

ANNEXES

Etat de situation financière au 30 juin 2021 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Ecarts d'acquisition 131 305 131 305 Immobilisations incorporelles 991 771 Immobilisations corporelles 4 573 5 166 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 16 433 18 611 Titres mis en équivalence - Autres actifs financiers 2 022 2 263 Impôts différés actifs 2 492 2 472 Autres actifs non courants - 118 ACTIF NON COURANT 157 816 160 706 Stocks et en-cours 324 516 Actifs sur contrats 41 397 29 148 Créances clients 112 049 105 432 Autres créances et comptes de régularisation 36 265 33 496 Valeurs mobilières de placement 840 579 Disponibilités 48 718 51 883 ACTIF COURANT 239 593 221 054 TOTAL DE L'ACTIF 397 409 381 760 PASSIF (en milliers d'euros) 31/06/2021 31/12/2020 Capital 6 611 6 604 Prime d'émission et réserves consolidées 192 581 170 016 Résultat net part du groupe 15 583 26 132 Capitaux propres - part du groupe 214 775 202 752 Intérêts minoritaires 146 144 CAPITAUX PROPRES 214 921 202 896 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 2 444 3 913 Dettes de loyers : part à + d'un an 11 809 13 756 Impôts différés passifs 1 1 Provisions pour risques et charges 6 812 6 751 Autres passifs non courants 441 273 PASSIF NON COURANT 21 507 24 694 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 3 097 3 907 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 024 5 240 Fournisseurs et autres créditeurs 31 120 30 572 Passifs sur contrat 14 462 18 319 Autres dettes courantes 107 278 96 132 PASSIF COURANT 160 981 154 170 TOTAL DU PASSIF 397 409 381 760

Etat du résultat global consolidé au 30 juin 2021

(en milliers d'euros) 30/06/2021 % 30/06/2020 % Chiffre d'affaires 233 095 100% 214 777 100% Autres produits de l'activité 200 244 Achats consommés et charges externes (46 850) (43 205) Charges de personnel (158 452) (147 290) Impôts et taxes (1 935) (1 791) Dotations aux amortissements et provisions (3 758) (3 840) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 157 (104) Résultat opérationnel d'activité 22 457 9,6% 18 791 8,7% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (527) (464) Résultat opérationnel courant 21 930 9,4% 18 327 8,5% Autres produits et charges opérationnels (613) (906) Résultat opérationnel 21 317 9,1% 17 421 8,1% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (260) (283) Autres produits et charges financiers 329 (19) Résultat financier 69 (302) Charges d'impôt (5 776) 27% (5 814) 34% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 15 610 11 305 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 15 610 6,7% 11 305 5,3% Part du groupe 15 583 11 287 Intérêts minoritaires 27 18 Nombre moyen pondéré d'actions 13 208 860 13 190 560 Résultat par action 1,18 0,86 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 283 360 13 243 060 Résultat dilué par action 1,17 0,85