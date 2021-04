(Euronext Paris - Compartiment C)

21/04/2021 - 18:00

En M€ T1 2020 T1 2021* Var. organique France 58,8 59,6 +1,4% International 52,6 56,3 +7,0% Total 111,4 115,9 +4,0%

* Données non auditées

Aubay a réalisé un excellent premier trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 115,9 M€ en progression organique de +4,0%. Cette performance est supérieure au plan de marche du groupe qui intégrait un premier trimestre en léger recul. Cette bonne activité s'explique à la fois par une demande très soutenue, un recrutement supérieur aux anticipations et un taux d'activité exceptionnel pour un premier trimestre à plus de 93%, légèrement amplifié par un effet congés favorable.

Cette croissance est d'autant plus remarquable que le nombre de jours facturables au T1 2021 est inférieur à celui du T1 2020 (63 vs 64 soit un impact négatif de -1,6%).

La France, sous l'effet d'une activité commerciale soutenue et d'un recrutement efficient, retrouve le chemin de la croissance organique, en avance sur son budget. Les gains de nouveaux centres de services et de référencements auprès de grands clients sont nombreux sur le trimestre.

L'international poursuit sur la belle tendance des années précédentes en s'appuyant sur la bonne dynamique des opérations en Italie, sur les succès de la péninsule ibérique, en particulier au Portugal, et sur la croissance retrouvée du Bélux. Au total, la croissance organique à l'international s'élève à +7,0%.

A fin mars, les effectifs s'élèvent à 6 673 collaborateurs, en forte progression pour un premier trimestre, à comparer aux 6 562 à fin décembre 2020, soit une augmentation nette de 111 talents. Le groupe est ainsi en avance sur son plan de recrutement.

Perspectives 2021

En ce début de deuxième trimestre, la demande des principaux clients reste sur une très bonne dynamique, ce qui permet de poursuivre la stratégie de conquête commerciale et de maintenir le rythme des recrutements. La croissance organique devrait s'accélérer dès le T2 compte tenu de l'effet embarqué et d'une base de comparaison favorable.

Cette excellente tendance conforte les objectifs annuels énoncés lors de la présentation des résultats annuels 2020 en mars soit :

Un chiffre d'affaires compris entre 440 M€ et 450 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021, le 21 juillet 2021 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 673 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters: AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

