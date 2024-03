21/03/2024 - 17:45

RÉSULTATS ANNUELS 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 100,0 M€, EN PROGRESSION DE +10% (+12% À DONNEES COMPARABLES[1])

EBITDA[2] : 2,7 M€

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS

EBITDA DE 10 M€ VISÉ EN 2024, AVEC UNE BASE DE COUTS STABILISEE

REVENUE RECURRENT MENSUEL (MRR[3]) DE 3 M€ EN 2024

Paris, le 21 mars 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) publie ses résultats annuels de l'exercice 2023, arrêtés par son Conseil d'administration le 20 mars 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Données consolidées IFRS

(en millions d'euros) 2022

(12 mois) S1 2023

(6 mois) S2 2023

(6 mois) 2023

(12 mois) Variation

(23 vs. 22) Chiffre d'affaires 90,6 49,1 50,9 100,0 +10% Marge brute 54,4 28,4 31,5 59,9 +10% Taux de marge brute (%) 60,1% 57,8% 61,8% 59,8% EBITDA2 5,0 0,0 2,7 2,7 -47% Taux de marge d'EBITDA (%) 5,6% - 5,3% 2,7% Résultat opérationnel (0,2) (2,4) 0,0 (2,4) Résultat financier (0,2) (0,9) (0,6) (1,5) Impôts 0,3 0,1 (0,2) (0,1) Résultat net part du groupe (0,0) (3,3) (0,7) (4,0)

Résultats financiers 2023

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 100,0 M€, en hausse de 10 % par rapport à 2022, et en progression de 12 % à données comparables1.

La marge brute s'est élevée à 59,9 M€, en progression de +10%, représentant un taux de marge brute de 59,8%, quasi-stable par rapport à 2022. La marge brute du 2nd semestre s'est établie à 61,8%, contre 57,8% au 1er semestre.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) s'élevait à 2,470 M€ en janvier 2024, reflétant une bonne croissance du MRR au 4ème trimestre 2023, après un recul sur les neuf premiers mois de 2023 en raison de la résiliation d'un important contrat d'abonnement.

Ateme débute l'exercice 2024 avec une base de revenu récurrent annuel (ARR) de 29,6 M€ en janvier 2024, représentant 30 % des revenus de l'année précédente.

Ateme a continué à investir en 2023 pour accompagner sa croissance. Les charges opérationnelles ont augmenté de +14% à 62,3 M€, notamment avec une hausse de l'effectif total, passé de 560 à 580 collaborateurs en fin d'exercice. Ces investissements ont été répartis entre les frais commerciaux & marketing, en hausse de +3,6 M€, et les charges de R&D, en hausse de +3,5 M€, en progressions respectives de +13% et +17% d'une année sur l'autre. Les frais généraux & administratifs ont progressé de manière limitée de +0,5 M€, soit +9% sur l'exercice.

L'EBITDA s'est élevé à 2,7 M€ en 2023, contre 5,0 M€ pour l'exercice précédent, reflétant la poursuite des investissements tout au long de l'année 2023, et le décalage de reconnaissance de revenus pour certains projets décalés de 2023 à 2024. L'EBITDA s'inscrit au-delà des attentes[4], en raison de l'amélioration du mix activités et du niveau de marge brute du 2nd semestre, ainsi qu'à l'impact des mesures de réduction des coûts lancées depuis la mi-2023, qui ont abouti à une stabilisation des charges opérationnelles au 2nd semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2023.

Le résultat opérationnel s'est élevé à -2,4 M€, tandis que le résultat net s'est établi à -4,0 M€, intégrant un résultat financier négatif de -1,0 M€ et des pertes de change de -0,5 M€.

Les capitaux propres s'élevaient à 38,0 M€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie disponible s'élevait à 5,6 M€ à fin 2023 contre 3,9 M€ un an auparavant, notamment en raison de la diminution des stocks (-1,9 M€) et des créances clients (-1,0 M€). Les dettes fournisseurs ont également diminué (-0,5 M€).

Au 31 décembre 2023, la dette nette s'établissait à 23,8 M€ contre 20,1 M€ (hors IFRS 16). Elle inclut une créance de Crédit d'Impôt Recherche mobilisée à hauteur de 12,3 M€.

Perspectives

Comme annoncé début 2021, Ateme compte récolter, à compter de 2024, les fruits des trois dernières années d'investissement commerciaux et R&D et améliorer sa rentabilité. Cette ambition s'appuie sur :

Les dernières innovations et les nouveautés produits : La 7 ème génération de la technologie de compression vidéo intégrée dans les solutions telles que Titan Live (pour le streaming) et Titan File (pour la VOD). Cette technologie comprend des moteurs d'encodage HEVC et AV1 plus efficaces, ces deux normes étant appelées à remplacer l'ancienne norme H.264 dans tous les cas d'utilisation, La position de pionnier d'Ateme sur les solutions d'encodage 'Spatial Computing' compatibles avec l'Apple Vision Pro , le casque de réalité virtuelle/augmentée d'Apple. La société introduit un nouveau standard de compression, le MV-HEVC, au sein de sa gamme TITAN, et confirme son leadership à travers sa participation à un panel aux côtés d'Apple, Disney et Dolby lors du salon NAB Show en avril 2024 à Las Vegas (communiqué de presse : Ateme propulse le Spatial Computing avec les encodeurs TITAN pour le Vision Pro d'Apple), NEA Genesis, la nouvelle génération de la solution Cloud DVR , qui a été choisie par Swisscom en 2023, Et, plus largement, toute la suite logicielle NEA dans laquelle Ateme a fortement investi au cours des trois dernières années, notamment NEA Live et NEA CDN pour la diffusion OTT, et NEA Composer pour les marchés de l'insertion publicitaire dynamique et des chaînes FAST,

:

Les partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud public, notamment Akamai, AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Microsoft Azure et d'autres, dans un monde où les clients recherchent des solutions hybrides et multi-cloud pour lancer de nouveaux services tout en préservant leur agilité opérationnelle et un strict contrôle de leurs coûts d'exploitation,

Un environnement concurrentiel plus favorable, avec la mise en vente par un concurrent de sa division Vidéo,

Les grands événements sportifs mondiaux à venir en Europe et en France, ainsi que les élections américaines.

Ateme se fixe pour objectif de maintenir sa base de coûts et ses effectifs stables en 2024. Cet objectif sera accompagné d'efforts de réduction des coûts, notamment sur les voyages, les salons professionnels, la publicité, les bureaux, l'énergie, les dépenses liées au infrastructures cloud, les investissements dans les laboratoires, etc.

Ateme confirme également sa décision stratégique visant à réduire son exposition dans quelques pays difficiles, notamment dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine. La société procède également à la rationalisation de ses lignes de produits afin de diminuer les coûts liés au maintien de certaines anciennes architectures.

Fort de ses moteurs de croissance et de la maîtrise de ses coûts opérationnels, Ateme confirme son objectif d'un EBITDA de 10 M€ sur l'exercice 2024.

Ateme maintient également son objectif de croissance des revenus récurrents mensuels, avec pour objectif de les porter à 3 M€ en 2024.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, a commenté : "En 2023, dans un contexte de marché difficile, Ateme a su maintenir ses standards de croissance et de profitabilité, surpassant clairement les autres fournisseurs de technologies de son secteur. En 2024, nous anticipons une amélioration des conditions de marché et entrons désormais dans une nouvelle phase de notre développement, au cours de laquelle nous allons récolter les fruits de nos investissements intenses des trois dernières années. Grâce à un contrôle rigoureux de nos charges opérationnelles, nous confirmons notre objectif d'EBITDA de 10 M€ en 2024, conformément à l'ambition fixée en 2021. En maintenant notre engagement de développement sur le long terme, nous donnons également la priorité à la croissance de nos revenus récurrents, avec un objectif de 3 M€ de MRR en 2024."

Prochaine publication :

25 avril 2024 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

12 juin 2024 : Assemblée générale

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 580 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2023, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] à taux de change et périmètre constants.

[2] EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Il désigne le résultat opérationnel courant du Groupe avant que n'y soient exclus, les dotations aux amortissements et les dépréciations d'actifs non courants, ainsi que les paiements en actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l'outil d'exploitation. Les charges non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.

[3] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[4] Dans son communiqué de presse fin janvier 2024, Ateme avait indiqué attendre un EBITDA à l'équilibre en 2023.