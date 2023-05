10/05/2023 - 07:30

SOLIDE DÉMARRAGE DE L'ANNÉE 2023 AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 27,3 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 34% À DONNÉES COMPARABLES [1]

MOMENTUM COMMERCIAL DYNAMIQUE ; FORTE APPÉTENCE DES CLIENTS POUR L'OFFRE COMBINÉE TITAN+NEA

FORT ENGOUEMENT POUR LES OFFRES ATEME AU NAB SHOW D'AVRIL

TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS SONT CONFIRMÉS

Chiffre d'affaires

en milliers d'EUR T1 2022 T1 2023 Variation Variation

Base comparable 1 EMEA 6 070 6 443 +6% +5% États-Unis/Canada 7 259 16 326 +125% +117% Amérique latine 2 089 1 395 -33% -35% Asie-Pacifique 4 410 3 162 -28% -30% TOTAL 19 828 27 326 +38% +34%

Chiffres non audités.

Paris, le 10 mai 2023 - Ateme (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, a généré un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 38% (34% à périmètre et taux de change constants).

Le chiffre d'affaires de la région EMEA est en hausse de 6% (5% à périmètre et taux de change constants) à 6,4 M€.

La région USA/Canada a réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 M€, en hausse de 125% (117% à données comparables), en confirmant sa bonne dynamique de croissance déjà visible l'année dernière et amplifiée sur la période par le décalage de certains contrats majeurs initialement attendus au 4 ème trimestre 2022. La région atteint ainsi son plus haut niveau de chiffre d'affaires tout en maintenant son niveau de marge brute.

trimestre 2022. La région atteint ainsi son plus haut niveau de chiffre d'affaires tout en maintenant son niveau de marge brute. Les revenus de la zone Amérique latine sont en recul de 33% à 1,4 M€ (-35% en constant), reflétant la persistance d'un environnement économique difficile dans la région.

Le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique est en repli de 28% à 3,2 M€ (-30% à données comparables) face à une base de comparaison élevée (croissance de 170% enregistrée au premier trimestre 2022).

Les revenus récurrents mensuels (MRR) passent de 2 443 K€ en janvier 2023 à 2 497 K€ en avril 2023, soit une hausse de 54 K€. Cette hausse limitée est classique au premier trimestre, avec comme chaque année des retards constatés dans le renouvellement de contrats de support annuels.



NAB Show 2023 : salon historique pour Ateme

Les visiteurs internationaux sont revenus plus nombreux au NAB Show - le plus grand salon professionnel de l'industrie - qui s'est tenu en avril à Las Vegas. Si la fréquentation générale était encore en baisse de 28% par rapport à 2019, l'affluence sur le stand d'Ateme a dépassé de 8% son niveau pré-Covid.

Parmi les principales démonstrations :

Une expérience haute qualité, basée sur la technologie de compression d'Ateme utilisant l'Intelligence Artificielle, qui permet d'augmenter la satisfaction du spectateur tout en contrôlant le coût de mise en œuvre opérationnelle.

Des solutions de diffusion vidéo multi-cloud disponibles sur les plateformes AWS (Amazon Web Services) et GCP (Google Cloud Platform) qui renforcent le leadership d'Ateme en matière de migration vers le cloud.

Audience-Aware Streaming, la solution de bout en bout d'Ateme basée sur un brevet de machine-learning qui permet d'optimiser automatiquement les ressources de compression afin de réduire le trafic global sur le CDN.

Des solutions de nouvelle génération pour l'engagement des fans, mêlant le streaming vidéo avec le E-commerce et les expériences de Réalité Augmentée, Virtuelle ou Étendue.

L'offre d'Ateme en matière de développement durable, avec ses solutions de haute performance contribuant à réduire l'empreinte carbone des services vidéo.

Sur ce dernier point, "Greening of Streaming", l'association professionnelle dont Ateme est à la fois un membre fondateur et un chef de file actif dans de nombreux comités de travail, s'est vue récompensée par le NAB avec l'attribution d'un prix Sustainability.



Tous les objectifs financiers sont confirmés

Le fort intérêt suscité au NAB par la présentation des nouvelles innovations d'Ateme favorisant l'engagement des consommateurs conforte la dynamique globale de la société, illustrée par le bon démarrage de l'année 2023, la robustesse du pipeline commercial et l'attractivité de l'offre de compression Titan combinée aux solutions de diffusion NEA.

Les objectifs financiers sont ainsi réitérés avec confiance pour l'année en cours et les années suivantes :

Croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% en 2023 ;

EBITDA de 5 à 10 millions d'euros en 2023, supérieur à 10 millions d'euros en 2024 et 30 millions d'euros en 2026 ;

Poursuite du développement des revenus récurrents mensuels, avec un objectif de 3 millions d'euros en 2024 et 4 millions d'euros en 2026.



Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme, a commenté : « L'année 2023 a démarré sur les chapeaux de roue, et Ateme a connu le plus grand succès de son histoire au NAB Show, en présentant sa technologie de pointe et sa proposition de valeur en matière de durabilité. Cette forte dynamique, un bon pipeline commercial et la réponse positive des clients à notre offre combinée Titan+NEA étayent notre confiance dans l'année en cours et les objectifs à moyen terme. »



Prochains événements :

28 juin 2023 : Assemblée générale annuelle

12 juillet 2023 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023



À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr



DISCLAIMER

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] À taux de change et périmètre constants