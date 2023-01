26/01/2023 - 17:55

chiffre d'affaires annuel en hausse de 15%, 8% à périmètre constant

revenu récurrent mensuel en croissance de 25% sur les 12 derniers mois, assurant 29M€ de revenu annuel récurrent pour entamer 2023

Objectifs financiers moyen terme confirmés

Chiffre d'affaires

en milliers d'EUR 2021(*) 2022 Variation Variation

Base comparable [1] 9 premiers mois 53 668 64 163 +20% +11% Quatrième trimestre 25 132 26 120 +4% +0% TOTAL 78 800 90 283 +15% +8%

Chiffre d'affaires

en milliers d'EUR 2021(*) 2022 Variation Variation

Base comparable 1 EMEA 31 118 31 860 +2% +1% États-Unis/Canada 26 553 33 960 +28% +16% Amérique latine 8 140 9 257 +14% +6% Asie-Pacifique 12 990 15 206 +17% +8% TOTAL 78 800 90,283 +15% +8%

(*) Suite à la cession de l'activité « Hôtellerie et Entreprises », les comptes ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IFRS 5 qui traite des activités abandonnées.

Chiffres en cours d'audit.

Revenu récurrent mensuel (MRR) en milliers d'EUR Janvier 2022 Janvier 2023 Revenu récurrent mensuel [1] 1 960 2 443

[1] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

Paris, le 26 janvier 2023 - Ateme (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, a réalisé un chiffre d'affaires de 26,1 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, en hausse de 4% et stable à périmètre et taux de change constants.

Ainsi, le chiffre d'affaires global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 90,3 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport à 2021 (+8 % à périmètre et taux de change constants).

La zone États-Unis/Canada a enregistré la plus forte croissance en 2022, tout en étant la plus contributrice au chiffre d'affaires à hauteur de 34 millions d'euros, soit une progression de 28% (+16% en données comparables).

La région EMEA a terminé l'année par un solide quatrième trimestre, rattrapant ainsi son retard après un démarrage plus lent (-10% en glissement annuel à la fin du troisième trimestre). Elle clôture ainsi 2022 avec 31,9 millions d'euros de revenus, en croissance de 2% (+1% en données comparables).

L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine ont affiché des performances de croissance similaires, avec respectivement 15,2 et 9,3 millions d'euros de revenus, en hausse de 17% et 14% (+8% et +6% à périmètre et taux de change constants).

Augmentation significative du flux de revenus récurrents

Le revenu récurrent mensuel (MRR) (2) est passé de 1,960 M€ en janvier 2022 à 2,443 M€ en janvier 2023, dépassant largement l'objectif de 400 k€ d'augmentation annuelle. En conséquence, Ateme entame l'année avec 29 millions d'euros de revenus récurrents, améliorant fortement le niveau et la visibilité sur l'activité.

À la pointe du développement technologique

En 2022, Ateme a continué à se distinguer en proposant des innovations technologiques dans différents domaines, notamment dans le contenu sportif avec des technologies de pointe pour améliorer l'expérience et l'engagement des téléspectateurs. De plus amples détails sont disponibles dans les communications suivantes, disponibles sur le site web d'Ateme :

En faveur également de la modernisation des services de télévision classique et de la montée à l'échelle compétitive des réseaux de diffusion vidéo pour permettre une diffusion OTT plus écologique :

Des innovations reconnues qui aident les clients d'Ateme à adresser une audience plus large :

Perspectives

L'accélération du chiffre d'affaires au second semestre a été plus limitée que prévu, avec une répartition annuelle de 48% / 52%, là où elle se situe en moyenne sur les années précédentes à 45% / 55%. Cela est dû : i) à l'absence de contrats significatifs hardware qui peuvent gonfler ponctuellement les ventes, ii) au glissement sur 2023 de la finalisation de certains contrats, iii) à un décalage de livraison et comptabilisation en chiffre d'affaires de certaines commandes, iiii) au nombre croissant de contrats à revenus récurrents. En conséquence, le mix produit du second semestre devrait être favorable en termes de marge brute.

Par ailleurs, Ateme a continué à investir dans le développement de son activité, notamment par le biais de la R&D, avec un effectif mondial (ETP) passant de 486 à 560 personnes.

En raison de ces investissements, et bien que le mix produit soit favorable, l'EBITDA[3] de l'exercice 2022 devrait désormais se situer dans la fourchette basse de l'objectif annuel initial de 5 à 10 millions d'euros.

Au-delà, les objectifs 2023 de croissance de chiffre d'affaires de 10 à 15 % et d'EBITDA de 5 à 10 millions d'euros sont confirmés et confortés par un rebond attendu des ventes de produits Kyrion, les problèmes de chaîne d'approvisionnement rencontrés en 2022 étant résolus.

Les objectifs à moyen terme pour 2024 et 2026 sont également confirmés. Pour rappel, les revenus mensuels récurrents devraient atteindre les 3 millions d'euros en 2024 et 4 millions d'euros en 2026, couvrant environ 50 % de la base de coûts de la société en 2024, puis 60 % en 2026 ; ce qui se traduirait par un EBITDA supérieur à 10 millions d'euros en 2024 et de 30 millions d'euros en 2026.

De plus, Ateme travaille actuellement à renforcer sa stratégie et étudie notamment les opportunités d'adresser des marchés adjacents, en offrant par exemple une expérience encore plus interactive et immersive grâce aux technologies de réalité augmentée (AR), virtuelle (VR) et Metaverse.

La saisie de telles opportunités nécessiterait des investissements complémentaires limités, tout en permettant à Ateme d'offrir des solutions plus différenciées et compétitives, contribuant positivement au chiffre d'affaires, aux revenus récurrents et la rentabilité.

Les arbitrages stratégiques donneront lieu à une communication complémentaire en temps voulu.

Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme, a déclaré : « Ateme a connu une année fructueuse, malgré le contexte mondial, avec des défis constants en matière de chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie de Covid, et les conséquences de la guerre en Ukraine. Bien que nous n'ayons pas atteint l'objectif de chiffre d'affaires revu à la hausse en cours d'année, nous sommes encouragés par la qualité du mix produit, tandis que la croissance du MRR a dépassé nos attentes pour la deuxième année consécutive. Notre business model se transforme en profondeur, et bien que le contexte mondial crée des obstacles sur la route, nous allons dans la bonne direction. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer davantage de solutions de rupture grâce à des technologies et des concepts d'expérience innovants, dont certains seront présentés au NAB de Las Vegas en avril. »

Prochain événement :

23 mars 2023 : Résultats 2022

À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

1 À taux de change et périmètre constants

[3] EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, soit le résultat avant intérêts, impôts et amortissements. L'EBITDA sous-jacent est égal au résultat avant impôts du Groupe avant déduction des intérêts, dépréciations, amortissements et charges de dépréciation sur actifs non courants, et paiements fondés sur des actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il montre le bénéfice généré par les activités commerciales, indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et de la mise à niveau des actifs d'exploitation. Les dépenses non récurrentes (éléments exceptionnels, inhabituels ou peu fréquents) sont exclues.