03/01/2023 - 18:10

Ateme (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, publie son agenda de communication financière pour l'année 2023. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

Jeudi 26 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 Jeudi 23 mars 2023 Résultats annuels 2022 Mercredi 10 mai 2023 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 Mercredi 7 juin 2023 Assemblée Générale 12 juillet 2023 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 Jeudi 28 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 Mercredi 8 novembre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023



Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.





À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 520 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2021, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C