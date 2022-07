12/07/2022 - 17:45

CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE EN HAUSSE DE 38% (29% SUR UNE BASE COMPARABLE 1 )

POURSUITE DE LA CROISSANCE DYNAMIQUE DU revenu rÉcurrent mensuel

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2022

Chiffre d'affaires

en milliers d'EUR 2021(*) 2022 Variation Variation

Base comparable [1] Premier trimestre 14 796 19 828 34% 28% Deuxième trimestre 16 241 23 026 42% 30% Premier semestre 31 036 42 853 38% 29%

(*) Suite à la cession de l'activité « Hôtellerie et Entreprises », les comptes ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IFRS 5 qui traite des activités abandonnées.

Chiffres T2 non audités.

Chiffre d'affaires

en milliers d'EUR S1 2021 S1 2022 Variation Variation

Base comparable 1 EMEA 11 939 11 769 -1% -2% États-Unis/Canada 10 465 18 227 74% 58% Amérique latine 4 276 4 861 14% 4% Asie-Pacifique 4 357 7 996 84% 68% TOTAL 31 036 42 853 38% 29%

Données soumises à une revue limitée des commissaires aux comptes d'ATEME.

Revenu récurrent mensuel (MRR) en milliers d'EUR Juillet 2021 Juillet 2022 Revenu récurrent mensuel [2] 1 685 2 115





Paris, le 12 juillet 2022 - Ateme (ISIN: FR0011992700) a généré un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros au 2ème trimestre 2022, en hausse de 42% à périmètre courant et de 30% à périmètre et taux de change constants.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires enregistre une croissance de 38% (29% à périmètre et taux de change constants) :

Les ventes de la région EMEA sont restées quasiment stables à 11,769 millions d'euros, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente et de 2% sur une base comparable. Néanmoins, cette zone a enregistré la plus forte contribution à la croissance du MRR.

La région USA/Canada a généré un revenu de 18,227 millions d'euros, en hausse de 74% et de 58 % sur une base comparable, confirmant ainsi son statut de premier marché du groupe à près de 43% du chiffre d'affaires semestriel.

Le chiffre d'affaires généré par l'Amérique latine a augmenté de 14% à 4,861 millions d'euros, et de 4% sur une base comparable.

La zone Asie-Pacifique demeure la région à la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 84% à 7, 996 millions d'euros (68% sur une base comparable).

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,960 millions d'euros en janvier 2022 à 2,115 millions d'euros en juillet 2022. En tenant compte du fait que la seconde partie de l'année est toujours nettement plus contributive que la première sur le plan commercial et au regard du niveau atteint à la fin de ce semestre, Ateme est en bonne voie pour atteindre ses objectifs plus long terme de 3M€ en 2024 et 4M€ en 2026.



Impacts de la pandémie, de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine

Les restrictions sur la plupart des voyages internationaux étant désormais levées, les salons professionnels et les rencontres clients se normalisent progressivement. La reprise du NAB Show en avril dernier à Las Vegas, avec une fréquentation légèrement inférieure à celle de 2019, laisse espérer un retour à la normale pour l'IBC qui a lieu en septembre à Amsterdam.

La production de semi-conducteurs est toujours soumise à des tensions qui affectent tous les principaux fabricants de serveurs, y compris les partenaires tels que Dell et HPe, et la production de la gamme de produits Kyrion d'Ateme. Bien que les efforts déployés pour constituer un stock aient permis d'en atténuer l'impact, la situation s'est traduite au premier semestre par la perte ou le report d'affaires pour environ 500 000 euros.

Par ailleurs, Ateme a interrompu ses activités en Russie et Biélorussie. L'impact sur le chiffre d'affaires du premier semestre est d'une ampleur similaire.



Nouveaux développements technologiques

Au cours du dernier trimestre, Ateme a continué à démontrer son leadership technologique et son rôle de catalyseur de la transformation dans l'industrie des médias, de la télévision et du streaming.

En effet, les solutions d'Ateme ont permis d'offrir une expérience de streaming de la plus haute qualité pour des événements de premier ordre tels que la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, le tournoi de tennis de Roland Garros et le concours Eurovision de la chanson.

Ateme est allé plus loin, grâce à la 5G ou au déploiement massif sur le cloud AWS pour Comcast Technology Solution.

Plus de détails concernant ces avancées peuvent être consultés sur les liens suivants :



Perspectives pour l'année 2022

Le second semestre devrait enregistrer une solide performance grâce à :

Un carnet de commandes élevé, cumulant l'effet du MRR croissant et des commandes reçues à la toute fin du deuxième trimestre qui seront livrées sur le troisième,

Un pipeline de plus en plus robuste, renforcé par l'adoption progressive du logiciel NEA par la base installée historique d'Ateme.

Par conséquent, Ateme est confiant dans l'atteinte de l'objectif révisé à la hausse de croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% à taux de change et périmètre constants.

Ateme a continué d'investir dans la R&D pour soutenir son développement continu et l'effectif global est aujourd'hui de 520 personnes (ETP). Pour autant, le niveau de rentabilité du 1er semestre 2022 devrait être en amélioration par rapport à celui enregistré sur le 1er semestre 2021, et Ateme confirme également son objectif d'EBITDA de 10 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice.



Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme, a commenté : « Le premier semestre 2022 a mis en évidence à la fois, les synergies créées par notre acquisition de 2020 et, le bénéfice de notre stratégie de création de MRR, qui se traduit clairement par une croissance plus prévisible trimestre après trimestre. Nous améliorons en permanence notre modèle de création et de renouvellement du MRR, et le succès de ce modèle renforce notre confiance dans nos objectifs de rentabilité future. »



Prochaine publication :

29 septembre 2022 : résultats du 1er semestre 2022

À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 520 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2021, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

1 À taux de change et périmètre constants

[2] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).



