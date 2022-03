24/03/2022 - 17:45

Paris, le 24 mars 2022 – 17h45 CET

MARGE BRUTE EN HAUSSE DE 27 %, A 49,0 MILLIONS D'EUROS (MARGE DE 62 % CONTRE 55 % EN 2020)

EBITDA DE 6,4 MILLIONS D'EUROS ET RESULTAT NET DE 1,1 MILLION D'EUROS, SUPERIEURS AUX PREVISIONS

REAFFIRMATION DE TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS



Paris, le 24 mars 2022 - Ateme (ISIN : FR0011992700) publie ses résultats annuels 2021, arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 23 mars 2022. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Données consolidées (en millions d'euros) 2020 2020 2021 Variation IFRS après retraitement* Comparaison 2021/2020 après retraitement Chiffre d'affaires 70,7 70,1 78,8 +12 % Marge brute 38,9 38,5 49,0 +27 % Taux de marge brute (%) 55,0 % 55,0 % 62,1 % Résultat opérationnel 1,2 1,2 1,1 -9 % Taux de marge opérationnelle (%) 1,7 % 1,7 % 1,4 % Résultat financier -1,4 -1,4 0,5 Impôts -0,1 -0,1 0,2 Résultat net part du groupe des activités poursuivies -0,3 -0,2 1,8 Marge nette -0,4 % -0,4 % 2,3 % Résultat net part du groupe -0,3 -0,3 1,1 Marge nette -0,4 % -0,4 % 1,4 %

(*) Suite à la cession de l'activité « Enterprise », les comptes ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IFRS 5 qui traite des activités abandonnées.



Gains de parts de marché

Comme indiqué le 27 janvier, le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'est élevé à 81,1 millions d'euros. Après retraitement de la cession de l'ancienne activité d'Anevia dédiée au secteur des entreprises et de la gamme de produits Flamingo en novembre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 78,8 millions d'euros.

Comme prévu, le second semestre a confirmé l'amélioration du mix produit avec une hausse inhérente du taux de marge brute qui dépasse 62 % pour l'exercice, contre 55 % en 2020.

Le Groupe confirme ainsi cette tendance à long terme d'amélioration de la marge, amplifiée par le succès de la transition vers des applications basées dans le cloud et l'évolution vers un modèle économique fondé sur les revenus récurrents.

La marge brute s'établit à 49,0 millions d'euros, en progression de 27 %. Conjuguée à la hausse de 31 % des revenus mensuels récurrents (1,96 million d'euros en janvier 2022), cette performance reflète la vitesse à laquelle la société remporte des parts de marché stables de manière plus précise que la seule observation de la progression du chiffre d'affaires.



Nouveaux investissements dans la croissance en 2021

Ateme a poursuivi les investissements dans sa croissance future en 2021, avec des dépenses opérationnelles en hausse de 31 % à 47,9 millions d'euros, liées à l'intégration d'Anevia depuis novembre 2020 ainsi qu'à l'augmentation des effectifs passés de 450 à 490 collaborateurs en 2021. Ces investissements se répartissent à parts égales entre la R&D et les ventes/marketing, avec notamment :

l'accélération de la feuille de route de NEA (ex-gamme de produits d'Anevia) qui inclut des technologies de diffusion OTT telles que des solutions de Cloud DVR et de CDN (réseaux de distribution de contenu).

la création d'équipes composées d'experts mondiaux pour aider toutes les régions à positionner, vendre et déployer la gamme de solutions Ateme, en s'adaptant à la complexité croissante des solutions de diffusion OTT de bout en bout, des têtes de réseau vidéo jusqu'aux réseaux CDN.

l'optimisation de nos solutions de streaming, permettant des économies de serveurs et de stockage pour nos clients et les aidant à atteindre leurs objectifs de réduction de l'empreinte carbone.

le développement de produits, de solutions et de services dont le lancement est prévu en 2022 et en 2023.



Tous les indicateurs du compte de résultat supérieurs aux prévisions

Le résultat opérationnel s'établit à 1,1 million d'euros tandis que le résultat net des activités poursuivies (hors opérations dédiées au secteur des entreprises cédées en 2021) atteint 1,8 million d'euros (2,3 % du chiffre d'affaires) en intégrant un résultat financier et un revenu fiscal positifs.

L'EBITDA[1] ressort à 6,4 millions d'euros, conforme aux prévisions publiées en janvier 2021 et au-dessus des prévisions prudentes de janvier 2022.



Structure financière solide

Les capitaux propres s'élèvent à 39,6 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse par rapport au chiffre de 35,6 millions d'euros en 2020.

La trésorerie s'élève à 11,4 millions d'euros contre 17,1 millions d'euros en 2020. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s'élèvent à 7,1 millions d'euros, dont 3,7 millions d'euros consacrés à la finalisation de l'acquisition d'Anevia.

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'établit à 10,3 millions d'euros contre 3,7 millions d'euros. Le Groupe a contracté de nouveaux prêts garantis par l'État (PGE) d'un montant total de 3 millions d'euros en 2021.



Situation géopolitique

Ateme n'a qu'une exposition restreinte à la situation géopolitique actuelle impliquant la Russie et l'Ukraine :

Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et au Bélarus est limité (env. 1 million d'euros en 2021) ; les expéditions vers ces pays sont suspendues depuis le 24 février.

Ateme ne dépend en aucune manière (chaîne d'approvisionnement, R&D ou finance) des pays concernés et ne compte aucun retard de paiement de clients sur ces marchés.



Perspectives

Le contexte opérationnel général reste difficile en raison des problèmes actuels qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales et, plus récemment, en raison de la situation en Ukraine. Les chaînes d'approvisionnement à travers le monde ne devraient pas renouer avec la normale avant 2023, avec pour conséquence des retards encore à prévoir dans la livraison de certains projets dans lequel une composante matérielle entre en ligne de compte.

Néanmoins, Ateme continue d'innover et d'investir pour poursuivre sa conquête de parts de marché.

Comme indiqué précédemment, 2022 devrait s'accompagner de synergies plus importantes découlant de l'acquisition d'Anevia, avec notamment une montée en puissance significative des ventes de solutions NEA.

Tous les objectifs financiers sont réaffirmés, notamment une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15 %, et un EBITDA qui se situerait dans la fourchette de 5 à 10 millions d'euros pour les exercices 2022 et 2023, parallèlement au développement en cours des revenus mensuels récurrents, avec un objectif de 3 millions d'euros à l'horizon 2024.

Michel Artières, Président-directeur général d'ATEME, a commenté : « L'exercice 2021 est marqué par une solide performance malgré la pandémie de COVID et les problèmes consécutifs qui affectent la chaîne d'approvisionnement. Ateme continue d'innover et de remporter des parts de marché, comme le démontrent la hausse de 26 % de notre marge brute et l'augmentation de 31 % des revenus mensuels récurrents.

L'intégration entre Ateme et Anevia a été un véritable succès comme en atteste le retour rapide à la rentabilité de l'entité issue de ce rapprochement. Nous abordons 2022 en toute confiance et nous tablons sur l'accélération de la montée en puissance des synergies découlant de la consolidation entre Ateme et Anevia. »

Prochains événements :

5 mai 2022 : chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

À propos d'Ateme :

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 500 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2021, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

DISCLAIMER

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1]EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, soit le résultat avant intérêts, impôts et amortissements. L'EBITDA sous-jacent est égal au résultat avant impôts du Groupe avant déduction des intérêts, dépréciations, amortissements et charges de dépréciation sur actifs non courants, et paiements fondés sur des actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il montre le bénéfice généré par les activités commerciales, indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et de la mise à niveau des actifs d'exploitation. Les dépenses non récurrentes (éléments exceptionnels, inhabituels ou peu fréquents) sont exclues.