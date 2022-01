05/01/2022 - 18:00

Paris, le 5 janvier 2022 – 18h00 CET



Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 357 titres

96 157.84 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 557

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 534

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 56 081 titres pour 748 606.92 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 546 titres pour 717 500.68 €



Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 822 titres

127 487.56 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 485

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 45 334 titres pour 746 030.77 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 42 072 titres pour 697 864.00 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 475 titres

62 343.03 € en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos d'Ateme : Ateme aide les fournisseurs et plateformes de contenus à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.

Ateme fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des milliers de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu de meilleure qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.

Ateme a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, Ateme est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Fondée en 1991, Ateme compte 490 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie. Depuis 2014, Ateme est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Olivier Lambert

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91

[email protected] Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

[email protected]