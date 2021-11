04/11/2021 - 17:45

PARIS — le 4 novembre 2021 — VITEC, un leader mondial des solutions de streaming vidéo IP, a acquis l'activité de diffusion vidéo « Hôtellerie et Entreprises » Flamingo d'Anevia, filiale d'ATEME. Cette acquisition renforce l'activité IPTV d'entreprise, cœur de métier de VITEC et avec l'acquisition d'Exterity en avril 2021, VITEC se positionne comme le leader mondial des solutions IPTV dans les secteurs de l'hôtellerie et des entreprises.

ATEME continuera de se concentrer sur son activité principale de logiciels de diffusion vidéo pour les activités de broadcast, câble, DTH, IPTV et OTT. Cette opération fournira aux utilisateurs existants des produits Flamingo une solution de diffusion vidéo pérenne pour des applications dans les secteurs de l'hôtellerie et des entreprises.

En 2020, ATEME a acquis Anevia, un fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV de premier plan, pour adresser les opportunités croissantes en IPTV et OTT en combinant ses solutions de compression vidéo avec les solutions de diffusion de contenus d'Anevia.

Après l'acquisition d'Exterity en avril 2021, VITEC a examiné l'opportunité de combiner les solutions « Hôtellerie et Entreprises » de l'activité d'Anevia avec les siennes pour élargir davantage son offre sur les marchés de l'hôtellerie et des entreprises. Le partenariat commercial existant entre ATEME et VITEC a permis d'identifier rapidement les avantages pour les clients d'Anevia et de mettre en œuvre une stratégie visant à intégrer les produits Flamingo dans la plateforme IPTV d'entreprise de VITEC.

« Cette acquisition confirme notre volonté de nous développer sur les marchés de l'hôtellerie et des entreprises » précise Colin Farquhar, senior vice president sales chez VITEC. « Anevia est un acteur de référence dans le secteur de l'hôtellerie en Europe et au Moyen-Orient, une expertise qui présente un grand intérêt pour nous alors que nous cherchons à renforcer notre couverture. Les clients existants d'Anevia peuvent être assurés de la continuité des prestations et des niveaux de service, et bénéficieront des innovations de la nouvelle plateforme développées par les équipes de VITEC. Nous sommes ravis de travailler avec Anevia pour continuer d'améliorer en permanence l'offre globale de VITEC. »

Laurent Lafarge, Président-directeur général d'Anevia, déclare : « Nous sommes ravis d'intégrer Flamingo et notre activité dédiée aux secteurs de l'hôtellerie et des entreprises au sein de VITEC, dont l'expertise et la compétence sont reconnues sur le marché. Nous sommes impatients de voir les effets de la combinaison des solutions de VITEC et d'Anevia sur le marché en Europe et au Moyen-Orient. Par ailleurs, cela permettra à ATEME de se concentrer sur le marché OTT, qui constitue sa priorité, avec ses solutions de compression et les solutions de diffusion de contenus acquises auprès d'Anevia. »

À propos de VITEC

VITEC est un fournisseur de premier plan de technologies IPTV, d'affichage dynamique et de streaming vidéo qui aident des organisations à exploiter le pouvoir de la vidéo pour communiquer, instruire et divertir. VITEC est un pionnier de la conception et de la fabrication de matériel et de logiciels pour l'encodage vidéo, le décodage, le transcodage, l'archivage et le streaming sur IP. Les solutions de streaming vidéo de bout en bout de VITEC permettent aux clients de capturer du contenu TV et vidéo directement depuis n'importe quelle source et de gérer sa diffusion comme une chaîne ou dans des écrans d'affichage dynamique, vers n'importe quel appareil connecté via un réseau existant.

Des secteurs de l'entreprise, de la diffusion et des évènements sportifs et récréatifs à ceux de l'accueil, des institutions gouvernementales et de l'armée, VITEC possède une expertise mondiale dans la fourniture de solutions proAV complexes. La plateforme IPTV primée de VITEC constitue un puissant ensemble de services destinés à la gestion de contenu, à l'affichage dynamique, à l'archivage vidéo et aux processeurs de murs vidéo. Les solutions d'encodage et de décodage de VITEC sont à 100 % basées sur le matériel, dont des cartes PCIe avec kit de développement pour une conception personnalisée ou un fabricant d'équipement d'origine pour des systèmes vidéo haute performance.

VITEC, dont le siège est à Paris en France, possède une envergure mondiale avec des bureaux aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. VITEC, qui se distingue par des initiatives écologiques, est la première société de compression MPEG zéro carbone et encourage ses clients à acheter GreenPEG™ en faveur des efforts continus pour réduire les gaz à effet de serre. https://www.vitec.com/

À propos d'Anevia

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.

Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.

Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des entreprises, publiques et privées.

Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des domaines de la télévision, de la santé et des entreprises dont elle est membre.

Anevia est basée en France avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.

À propos d'ATEME

ATEME est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'ATEME rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'ATEME est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, ATEME compte 490 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie.

ATEME est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2020, ATEME a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique. www.ateme.com

Contact VITEC

Contact presse :

Wildwood PR

E-mail : [email protected]

Tél. : +44 (0)1293 851115

Contacts ATEME :