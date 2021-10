18/10/2021 - 17:45

Paris, le 18 octobre 2021 – 17h45 CET



Paris, le 18 octobre 2021 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, annonce son ambition de réduire son impact carbone de 50% au cours des trois prochaines années. Cet objectif vient s'ajouter à la réduction de 66 % en matière de consommation énergétique que ses solutions de diffusion vidéo ont déjà générée par rapport à la moyenne du marché en 2018.

Pour marquer son engagement accru en faveur d'un développement responsable de son industrie, ATEME est devenu le mois dernier un des membres fondateurs de l'initiative « Greening of Streaming, » aux côtés d'entreprises telles qu'Intel et Akamai. Ce consortium vise à sensibiliser l'industrie du streaming aux enjeux environnementaux, à promouvoir les meilleures pratiques durables et à se faire le porte-parole de l'industrie lorsque les défis de la durabilité sont abordés avec des parties prenantes plus larges et des observateurs externes.

Dans le même élan, le 20 septembre 2021, ATEME a publié un livre blanc intitulé « Going Green : How to Reduce the Carbon Footprint of Streaming and Service Providers », expliquant comment ses solutions et le fait qu'ATEME ait un contrôle total sur la conception ont permis la réduction de 66% de la consommation d'énergie en trois ans. Le livre blanc peut être téléchargé ici : https://www.ateme.com/how-to-reduce-the-carbon-footprint-of-streaming-service-providers/.

En septembre également, la solution Green Delivery d'ATEME remportait le CSI Award, prestigieux prix du magazine Cable & Satellite International, pour la meilleure solution de traitement vidéo numérique, récompensant ainsi notre capacité à réduire l'impact environnemental de la diffusion vidéo tout en améliorant la qualité de l'expérience.



"L'industrie est de plus en plus consciente de la nécessité d'adopter des objectifs environnementaux pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique", a commenté Michel Artières, Président -Directeur Général d'ATEME. "C'est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, et la contrainte ne fera qu'augmenter. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire avancer les choses et nous sommes impatients d'aider davantage d'opérateurs à atteindre leurs objectifs de développement durable."

L'engagement environnemental d'ATEME s'inscrit dans le cadre plus large de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Les autres aspects de la politique RSE d'ATEME incluent un engagement envers ses collaborateurs à travers le développement des talents, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la non-discrimination à l'embauche et un management équitable ainsi qu'un engagement envers les autres parties prenantes, notamment par des relations d'affaires éthiques avec les actionnaires, les clients, les partenaires et les fournisseurs, et des contributions à des organisations caritatives œuvrant dans les domaines humanitaire et éducatif.



Prochaine publication :

5 novembre 2021 : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

À propos d'ATEME :

ATEME est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'ATEME rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'ATEME est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, ATEME compte 490 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie.

ATEME est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2020, ATEME a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.



Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B

