01/10/2021 - 12:00

Paris, le 1er octobre 2021 – 12h00



ATEME annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021. Le rapport comprend notamment :

L'attestation de la personne responsable ;

Le rapport d'activité au 30 juin 2021;

Les comptes consolidés résumés semestriels ;

Le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes.



Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet www.investor.ateme.com.



Prochaine publication :

5 novembre 2021 : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

À propos d'ATEME : ATEME est le nouveau leader des technologies de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. ATEME aide les fournisseurs de contenu et de services vidéo et TV à capter leurs audiences par une qualité d'expérience supérieure de sorte qu'ils peuvent doper l'engagement des spectateurs, remporter de nouveaux clients et dégager un nouveau potentiel de monétisation. Les solutions d'encodage multi-codec, d'origine/forfait tous formats, de DVR dans le cloud évolutif, de CDN sensibles aux audiences et d'insertion publicitaire dynamique génératrices de revenus d'ATEME permettent à des centaines de studios, détenteurs de contenus, diffuseurs et fournisseurs de services de diffusion en streaming par réseau terrestre, câble, satellite, IPTV et OTT de proposer des contenus de grande qualité à des milliards de spectateurs sur tout type d'écran.

ATEME est à l'origine de multiples innovations dans des domaines qui vont de la qualité visuelle au caching (mise en cache) et à l'analyse intelligents. Grâce à ses équipes de R&D lauréates de nombreux prix, ATEME demeure un partenaire d'avenir par une participation active à des forums et des associations, au rang desquels DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.

Créée en 1991, ATEME compte 450 collaborateurs répartis entre son siège social en France et 20 bureaux dans le monde, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, en Corée et en Australie. Depuis 2014, ATEME est cotée sur Euronext Paris. En novembre 2020, la société a procédé à l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV. En 2020, ATEME a servi près de 1 000 clients dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93 % ont été réalisés en dehors de son marché d'origine.



Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B