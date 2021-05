06/05/2021 - 17:45

Paris, le 6 mai 2021 – 17h45 CET



Chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros, en hausse de 26 % et de 8 % à taux de change et périmètre constants

La combinaison des technologies d'ATEME et d'Anevia permet de saisir de nouvelles opportunités de marché

Accélération la croissance du chiffre d'affaires dans les prochains mois.



Données consolidées (en milliers d'euros) T1 2020 T1 2021 Variation

2021/2020 Variation [1]

Base comparable IFRS EMEA 3 884 6 875 +77 % +30 % États-Unis / Canada 4 847 5 290 +9 % +11 % Amérique latine 1 255 1 725 +37 % -9 % Asie-Pacifique 2 379 1 631 -31 % -31 % TOTAL 12 364 15 520 +26 % +8 %

Chiffres T1 non audités.



ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, a généré un chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 26 % et de 8 % à taux de change et périmètre constants.

La région EMEA a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 77 %, à 6,875 millions d'euros. Cette solide performance est due,à parts égales, à la croissance interne de 30 % et à l'apport des ventes d'Anevia. Cette forte croissance reflète notamment un contrat d'envergure conclu avec un fournisseur de contenu de premier plan (Tier 1) au Royaume-Uni (non entièrement reconnu au premier trimestre). Il convient de noter que 2 contrats pluriannuels ont été également signés sur la région.

a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 77 %, à 6,875 millions d'euros. Cette solide performance est due,à parts égales, à la croissance interne de 30 % et à l'apport des ventes d'Anevia. Cette forte croissance reflète notamment un contrat d'envergure conclu avec un fournisseur de contenu de premier plan (Tier 1) au Royaume-Uni (non entièrement reconnu au premier trimestre). Il convient de noter que 2 contrats pluriannuels ont été également signés sur la région. La région États-Unis/Canada a dégagé un chiffre d'affaires de 5,290 millions d'euros, en hausse de 9 % et de 11 % sur une base comparable, reflétant la combinaison de la croissance organique et d'un effet de change.

a dégagé un chiffre d'affaires de 5,290 millions d'euros, en hausse de 9 % et de 11 % sur une base comparable, reflétant la combinaison de la croissance organique et d'un effet de change. Le chiffre d'affaires de l' Amérique latine a augmenté de 37 %, à 1,725 millions d'euros, grâce à une contribution très significative des revenus d'Anevia. À périmètre constant, le chiffre d'affaires est en recul de 9 % sous l'effet de la pandémie. Sur cette région, le Groupe a néanmoins réussi à conclure 3 contrats pluriannuels.

a augmenté de 37 %, à 1,725 millions d'euros, grâce à une contribution très significative des revenus d'Anevia. À périmètre constant, le chiffre d'affaires est en recul de 9 % sous l'effet de la pandémie. Sur cette région, le Groupe a néanmoins réussi à conclure 3 contrats pluriannuels. Le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique a reculé de 31 %, à 1,631 millions d'euros, au regard d'un effet de base défavorable (+62 % en 2020). La contribution d'Anevia dans cette région est mineure.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1 500 K€ en janvier 2021 à 1 560 k€ en avril 2021. En raison de facteurs saisonniers (le premier trimestre étant d'ordinaire le moins actif de l'exercice) ainsi que de l'adoption très récente par Anevia du modèle économique visant à générer du chiffre d'affaires récurrent (MRR), cette performance ne doit pas être extrapolée sur la totalité de l'exercice.



Technologies émergentes et des opportunités de croissance

ATEME a poursuivi ses investissements dans la R&D, en s'appuyant sur la complémentarité des technologies et solutions d'ATEME et d'Anevia afin de positionner le groupe sur de multiples opportunités de marché :

L'insertion publicitaire dynamique nécessite en effet la combinaison entre un logiciel d'encodage en direct de fichier (TITAN) et une solution de diffusion numérique (NEA). ATEME bénéficie désormais d'un positionnement unique pour répondre aux besoins de ce segment de marché. L'insertion publicitaire dynamique est, par nature, une activité à coûts variables et s'inscrit donc parfaitement dans notre stratégie de transition vers des revenus récurrents.

Le secteur de la vidéo est en train de passer d'une logique d'ingénierie à une logique de données, comme avec la mesure du retour sur investissement d'un canal personnalisé. Mettant à profit son expertise de pionnier dans les technologies de virtualisation, ATEME a lancé Pilot, une nouvelle solution qui prend en charge l'automatisation et l'analyse des flux, confirmant ainsi l'ajout d'outils de décision à sa proposition de valeur. Pilot vise à contrôler les moteurs de traitement vidéo TITAN et NEA, tout en collectant des données pour améliorer la qualité de l'expérience des spectateurs.

ATEME travaille en étroite collaboration avec la Streaming Video Alliance et apporte son soutien à l'initiative Open Caching. Cette technologie facilite l'interopérabilité des réseaux CDN, en permettant aux FAI de monétiser leur réseau CDN avec les fournisseurs de contenu.

Alors que les opérateurs télécoms procèdent au déploiement de leurs réseaux 5G, ATEME anticipe l'impact de cette dernière sur l'utilisation de la vidéo en transformant sa gamme de produits et en apportant sa contribution à la définition 3GPP de normes mondiales pour le streaming avec la 5G.

Enfin, la ligne de produits Flamingo d'Anevia, destinée au secteur de l'hôtellerie, suscite un intérêt croissant chez certains des principaux distributeurs vidéo, clients d'ATEME (Tier1), dans des pays où la fin de la pandémie de Covid-19 est déjà anticipée.



La croissance des revenus va s'accélérer

Ces initiatives et de nombreux autres éléments étayent notre confiance dans une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au cours des prochains mois :

la solution logicielle NEA d'Anevia est en cours d'évaluation chez les principaux clients d'ATEME, avec pour effet d'augmenter le pipeline commercial.

l'amélioration de la situation sur le front de la Covid-19 devrait donner un coup d'accélérateur aux décisions commerciales aux États-Unis et en Europe dans les prochains mois.



Michel Artières, Président-Directeur Général d'ATEME, a commenté : « Nous sommes satisfaits de la performance du premier trimestre, et en particulier du fort rebond observé en Europe. Notre priorité demeure centrée sur la construction rapide d'un solide pipeline pour la solution logicielle NEA d'Anevia au sein du portefeuille de clients existants d'ATEME. La transition d'un nombre toujours plus important de nos clients vers des modèles générant des revenus récurrents est également un axe stratégique majeur. Tous les indicateurs sont au vert pour qu'ATEME atteigne ses objectifs à court et moyen terme. »





Calendrier financier :

16 juillet 2021 : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021



À propos d'ATEME :

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. . Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 480 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Emirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie.

Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2020, Ateme a servi près de 1000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.



Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B

