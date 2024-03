12/03/2024 - 13:05

L'année 2023 a démarré avec les premières acquisitions de NFT par des musées et s'est terminée par un nouveau Bull Run (marché à la hausse) sur les principales cryptomonnaies.

L'évènement majeur des cryptomonnaies est notamment BlackRock (le plus grand gestionnaire d'actifs au monde) et Fidelity avec l'introduction de leurs ETF directement investis en bitcoin (ETF bitcoin spot) autorisés par la SEC, le gendarme de la Bourse américain, le 11 janvier 2024. C'est une véritable consécration pour le Bitcoin qui cote au 11 mars 2024 autour des 72 000 dollars et l'Ethereum à 4 000 dollars dont les ETF ETH sont attendus très prochainement.

BlackRock et Fidelity réalisent le meilleur lancement d'ETF en 30 ans grâce au bitcoin. Au cours de leur premier mois de cotation, les fonds « IBIT » et « FBTC » ont amassé 6,5 milliards de dollars, soit plus que chacun des 5 500 autres fonds indiciels lancés avant eux, c.f. Les Échos du 10 janvier 2024 : « ETF Bitcoin : la SEC ouvre grand les portes de Wall Street au Bitcoin ».

C'est un nouveau record pour le Bitcoin. Sur les 5 535 ETF lancés ces trente dernières années, aucun n'a connu un démarrage aussi fort que le « IBIT » de BlackRock et le « FBTC » de Fidelity, rapporte l'expert de la question chez Bloomberg, Eric Balchunas.

Ce lundi 11 mars 2024, une dépêche Bloomberg (de Tom Metcalf & Emily Nicolle) annonce « La Bourse de Londres acceptera les demandes d'ETN Bitcoin et Ethereum », au deuxième trimestre, confirmant Londres comme la capitale des cryptomonnaies dans le continent européen.

Cela permet aux investisseurs particuliers et professionnels de s'exposer à la plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, sans avoir à détenir directement l'actif.

Avec les cryptomonnaies, de nouveaux collectionneurs et amateurs d'Art sont arrivés, bien souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Enclins à la spéculation et à l'adrénaline, amateurs et collectionneurs d'Art n'imaginent pas un seul instant délaisser leur crypto-univers du Web 3.0.

Le futur proche d'Artprice by Artmarket est le rendez-vous entre le Web 3.0. (Métavers et NFT) et l'intelligence artificielle d'Artprice, qui est l'IA Intuitive Artmarket ®.

La période 2023 de ventes aux enchères de NFT, nettement moins spéculative que les deux exercices précédents, a permis à l'Art Digital de s'installer enfin sereinement dans l'environnement culturel et économique international. Face à la consolidation du marché des NFT, Artprice dresse une synthèse des transactions enregistrées en salles de ventes en 2023, dominées par Sotheby's mais clôturées par une session « Next Wave » chez Christie's en marge de la foire Art Basel Miami Beach.

Evolution mensuelle du produit des ventes aux enchères publiques de NFT

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-monthly-evolution-of-proceeds-from-public-nft-auctions.png ]

« La société Artprice by Artmarket.com reconnaît dans l'Art Digital – que ce soit avec les NFT ou l'Intelligence Artificielle - une révolution qu'il vaut infiniment mieux soutenir et accompagner plutôt que de refuser ou de dénigrer », maintient thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

« Les abonnements Artprice pourront bientôt être payés en ETH ou en BTC, et nos bases de données ont déjà été converties dans ces deux cryptomonnaies. Nous sommes très fiers de soutenir les artistes digitaux avec l'ouverture aux NFT de notre Place de Marché Normalisée. Par ailleurs, nous avons acquis et présenté les œuvres Flow (2023) de l'artiste digital Josh Pierce en couverture de notre dernier Rapport Annuel du Marché de l'Art Contemporain en 2023 et l'œuvre NFT Chaos under the pure light de l'artiste 1dontknows pour notre Rapport Annuel sur le Marché de l'Art paru 2024. ».

Rapport Annuel Artprice sur le Marché de l'Art Contemporain 2023 :

https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-contemporain-2023.pdf

Rapport Annuel Artprice sur le Marché de l'Art 2023, publié en 2024 :

https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-en-2023.pdf

Ce changement de paradigme survenu avec les NFT est très bien expliqué dans le documentaire ARTE, récemment sorti en 5 langues : « NFT, Chaos dans le monde de l'art »

https://youtu.be/_08d_1oY-Lo?si=JaiFm51DXk2nThfQ

thierry Ehrmann, sculpteur plasticien, artiste NFT et Président-fondateur d'Artprice.com, livre son analyse tout au long du documentaire, accompagné d'autres artistes, experts et acteurs du monde des NFT d'Art, à l'échelle internationale.

Replacer les NFT dans l'Histoire de l'art, c'est raconter la révolution numérique et culturelle qu'ils promettent mais aussi prophétiser leur évolution à court et moyen terme. Une préfiguration de ce nouveau Marché de l'Art.

Le PDG d'Artprice by Artmarket souligne : « Dans ses différents rapports annuels sur le Marché de l'Art et son information réglementée, Artprice by Artmarket.com a toujours intégré dans ses études NFT, qu'il est impossible d'appréhender ce marché avec une croissance exponentielle, sans inclure la Blockchain, le smart contract, les crypto-monnaies et leur origine culturelle par les Cypherpunks (période du chiffrement des données type PGP 1991). »

C'est précisément dans l'émission primaire de NFT d'Art qu'Artprice by Artmarket.com est la seule sur le marché mondial, en prenant compte de tous les paramètres et données sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires de NFT d'Art.

Artprice, en 2024, va investir dans sa capacité unique de certificateur des émissions primaires de NFT d'Art reposant sur le fait qu'Artprice by Artmarket.com est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis 27 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus grand fonds documentaire physique au monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes depuis 1700, qui cautionne en conséquence l'authenticité et la preuve historique de ses banques de données.

1. Chiffres clés des ventes aux enchères de NFT en 2023

- 350 lots vendus

- 53 lots invendus (13 % des lots)

- 32 sessions de ventes dédiées ou incluant des NFT

- 259 artistes distincts

- 22,7 m$ de chiffres d'affaires (frais inclus)

- +65 % de croissance par rapport à 2022

- 0,2 % du produit des ventes aux enchères de Fine Art

- 1,9 m$ de NFT vendus par mois en moyenne

- 6 maisons de ventes actives

- 82% du chiffre d'affaires généré par Sotheby's (18,4 m$)

- 10,9 m$ totalisés par la session « Grails: Property from an Iconic Digital Art Collection Part II » de Sotheby's le 15 juin 2023

- Prix minimum : 126 $ pour Ghost Sphynx (2023) de Asa Jarju

- Prix moyen : 64 800 $

- Prix maximum : 6,2 m$ pour Ringers #879 (The Goose) (2021) de Dmitri Cherniak

https://www.artprice.com/artist/1091079/asa-jarju/nft/31233678/ghost-sphynx

https://www.artprice.com/artist/1023654/dmitri-cherniak/nft/30581409/ringers-879-the-goose

Répartition des ventes aux enchères publiques de NFT par gamme de prix et par Maison de Ventes

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-distribution-of-public-auctions-of-nft-by-price-range-and-by-auction-house.png ]

2. Adjudications millionnaires et autres ventes exceptionnelles

L'Art Génératif rafle les sept plus belles adjudications de l'année 2023 au sein de la catégorie NFT. Cette approche artistique auto-générative et aléatoire est au coeur de l'histoire des NFT, avec notamment les séries controversées de Profile Pictures (PFP), dont font partie les Bored Apes et les CryptoKitties. Mais ces séries laissent désormais leur place sur le devant de la scène aux recherches abstraites de Dmitri Cherniak ou de Tyler Hobbs. Symbole de ce changement, la série Autoglyph de Larva Labs prend désormais l'ascendant sur les CryptoPunks qui avaient rendu le duo d'artistes célèbre.

Parmi les pièces les plus attendues l'an dernier aux enchères, cinq créations digitales réalisées par Keith Haring à la fin des années 1980 ont été mises en vente chez Christie's, en septembre 2023 par la Fondation Keith Haring, sous a forme de cinq NFT uniques (#1/1). Ces expérimentations menées sur les premiers ordinateurs dotés de logiciels de création numérique, réalisées quelques années après celles d'Andy Warhol, ont toutes trouvé acquéreur entre 250 000$ et 350 000$ chacune.

https://onlineonly.christies.com/s/keith-haring-pixel-pioneer/lots/3479?sc_lang=en

Top 20 des œuvres NFT vendues aux enchères publiques en 2023

1. Dmitri CHERNIAK (1988) - Ringers #879 (The Goose) (2021) : 6 215 100 $

2. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #725 (2021) : 1 016 000 $

3. SNOWFRO (XX-XXI) - Chromie Squiggle #1780 (2021) : 635 000 $

4. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #479 (2021) : 622 300 $

5. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #216 (2021) : 609 600 $

6. LARVA LABS (2005) - Autoglyph #187 (2019) : 571 500 $

7. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #724 (2021) : 442 170 $

8. Keith HARING (1958-1990) - Untitled (April 14, 1987) (1987) : 352 800 $

9. Keith HARING (1958-1990) - Untitled #1 (April 16, 1987) (1987) : 352 800 $

10. Keith HARING (1958-1990) - Untitled #2 (April 16, 1987) (1987) : 352 800 $

11. Kjetil GOLID (1991) - Archetype #397 (2021) : 330 200 $

12. LARVA LABS (2005) - Autoglyph #218 (2019) : 330 200 $

13. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #290 (2021) : 279 400 $

14. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #871 (2021) : 279 400 $

15. Keith HARING (1958-1990) - Untitled (Feb 2, 1987) (1987) : 277 200 $

16. XCOPY (1981) - Loading New Conflict… Redux 6 (2018) : 254 000 $

17. LARVA LABS (2005) - CryptoPunk#4153 (2017) : 254 000 $

18. Keith HARING (1958-1990) - Untitled (Feb 3, 1987) (1987) : 252 000 $

19. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #370 (2021) : 241 300 $

20. Tyler HOBBS (1987) - Fidenza #861 (2021) : 241 300 $

3. À la fois en salles des ventes et sur le Métavers

Sotheby's se distingue désormais, sans conteste, comme la Maison de Ventes la plus active sur le marché des NFT, organisant de façon régulière des sessions dédiées à ce nouveau médium. La partie II de ses ventes « Grails: Property from an Iconic Digital Art Collection » a totalisé à elle seule 10,9 m$, le 15 juin 2023 à New York. Parallèlement à ces sessions de ventes consacrées aux NFT, Sotheby's inclut désormais des jetons non-fongibles également dans des sessions généralistes. Ce fut notamment le cas de sa vente d'Art Contemporain du jour, organisée le 19 mai 2023 à New York, au cours de laquelle l'oeuvre Fidenza #725 (2021) de Tyler Hobbs a dépassé le million de dollars (frais inclus). La fourchette d'estimations se situait pourtant plutôt entre 120 000$ et 180 000$.

https://www.artprice.com/artist/1062390/tyler-hobbs/nft/30222588/fidenza-725

La Maison de Ventes détenue par Patrick Drahi a en outre déployé une toute nouvelle plateforme appelée Metaverse, entièrement consacrée au Web3 : https://metaverse.sothebys.com

Elle y a organisé en 2023 la dispersion de 5 000 photographies de Sebastião Salgado sous forme de NFT, puis une session intitulée Snow Crash curatée par l'artiste Tony Sheeder, enfin une vente de 500 œuvres uniques générées par la pionnière Vera Molnar (malheureusement décédée peu de temps après, le 7 décembre 2023).

Les projets menés par Sotheby's sur sa plateforme Metaverse s'écartent toutefois quelque peu des ventes publiques en termes de transparence et de communication des résultats, et s'apparentent sans doute davantage à des ventes privées. Plusieurs œuvres NFT importantes figurent d'ailleurs aujourd'hui encore sur le wallet sothebys-grails.eth et son, selon Michael Bouhanna (VP, Contemporary Art Specialist & Head of Digital Art and NFTs at Sotheby's), disponibles en vente privée :

CryptoPunk #6669: https://opensea.io/assets/ethereum/0xb47e3cd837ddf8e4c57f05d70ab865de6e193bbb/6669

Fidenza #526: https://opensea.io/assets/ethereum/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270/78000526

Bored Ape #8552: https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/8552

4. Transactions on-chain Vs off-chain

La plus grande partie des œuvres NFT adjugées publiquement par Sotheby's sont jusqu'à présent passées par son site internet principal, non par son Metaverse, et les transactions se sont donc déroulées à l'extérieur de la Blockchain. Autrement dit, elles ont été conclues « off-chain ». Les prix d'adjudications n'apparaissent pas dans l'historique du NFT, où seul est visible un double transfert de propriété de l'oeuvre : depuis le portefeuille du vendeur (de l'artiste ou du collectionneur) vers celui de la société Sotheby's, puis de celui-ci vers le portefeuille de l'acheteur, une fois le paiement terminé.

Ces transactions « off-chain » permettent à la Maison de Ventes de garder un plus grand contrôle sur les transactions, en particulier de percevoir le paiement avant de transférer l'oeuvre à son nouveau propriétaire. Ceci qui permet à Sotheby's de percevoir une commission en ajoutant les frais habituels. Christie's, qui réalise pour sa part des transactions « on-chain » via sa plateforme Christie's 3.0 https://nft.christies.com , se passe quant à elle de cette commission. Sa FAQ précise en effet qu' « il n'y a pas de frais acheteur ajoutés au prix marteau sur Christie's 3.0 ». L'enchérisseur doit « payer des frais de gaz à chaque offre et dans certains cas en payant les taxes et en collectant le NFT ». Mais ces frais de gaz concernent uniquement les frais de fonctionnement de la Blockchain et ne sont pas perçus par la Maison de Ventes.

(Christie's 3.0 does not add Buyer's Premium to the hammer price [..] You will need to pay a gas fee when you place a bid and, if applicable, when you pay sales tax and collect your NFT. Gas fees are not included in the final purchase price).

5. L'entrée des NFT dans les collections muséales

L'année 2023 a assisté aux premières acquisitions de NFT par plusieurs musées, à commencer par les plus prestigieux, comme le LACMA, le MoMA, le Centre Pompidou ou encore le Musée Granet d'Aix-En-Provence. Contrairement à la situation ambiguë de 2021 qui avait vu plusieurs institutions mettre en vente des duplications digitales de leurs chefs-d'oeuvre, il s'agit à présent d'acquisitions de NFT par les musées, directement auprès d'artistes ou via leurs collectionneurs.

Les réticences des Maisons de Ventes vis-à-vis des transactions « on-chain » sont partagées par les institutions muséales, soumises à des réglementations strictes en matière d'acquisition d'oeuvres. Les procédures qu'elles doivent suivre entrent parfois en conflit avec les principes de transparence et de décentralisation du Web3. Les institutions publiques préfèrent ainsi pour l'instant acquérir des œuvres « off-chain » et éviter de rassembler toutes leurs œuvres NFT dans un portefeuille unique.

Le Los Angeles County Museum of Art (LACMA), qui a reçu une donation de 22 NFT en février 2023 du collectionneur anonyme Cozomo de' Medici, compte seulement 8 pièces dans son portefeuille électronique. Plusieurs NFT, comme Fragments of an Infinite Field #972 de Monica Rizzolli, n'ont pas encore été livrés et figurent toujours sur le wallet de Cozomo de' Medici. Quand au célèbre CryptoPunk #3831, il a été placé dans un portefeuille indépendant.

Annonce officielle des 22 NFT acquis par le LACMA : https://unframed.lacma.org/2023/02/24/new-acquisition-cozomo-de-medici-collection

Collection du LACMA sur Opensea : https://opensea.io/0x9482B7FEF251Ebb81CeF01108c5512C27520003D

Fragments of an Infinite Field #972 de Monica Rizzolli : https://opensea.io/assets/ethereum/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270/159000972

CryptoPunk #3831 de Larva Labs : https://opensea.io/0x0f7f63BA74681EfC4eab9777a463E2aF45916EDf

Marcella Lista, curatrice en Chef du Centre Pompidou, explique la procédure suivie par le musée français pour réaliser ses premières acquisitions de NFT :

« Le Centre Pompidou a ouvert un portefeuille numérique exclusivement dédié à la réception et à la conservation des jetons, sachant que les fichiers des œuvres ont été versés parallèlement pour être stockés sur les serveurs de conservation du Centre Pompidou comme il en va de toute œuvre numérique dans la collection. Les œuvres ont été acquises via un contrat classique d'acquisition et d'autorisation de diffusion, suivant la pratique habituelle du musée, et payées en euros.

« Les divers états de visibilité de ces œuvres sur les plateformes de NFT et sur la base de données du Centre Pompidou s'expliquent par la longue procédure de contractualisation, la mise à l'inventaire et l'entrée dans la base de données. Les œuvres qui n'apparaissent pas encore sont en cours de traitement dans cette chaîne administrative, comptable et technique. »

La collection de NFT du Centre Pompidou sur Opensea : https://opensea.io/Centre_Pompidou_MNAM

CryptoPunk #110 du Centre Pompidou :

https://cryptopunks.app/cryptopunks/details/110

6. Le début d'année 2024 rassurant

Les Maisons de Ventes Christie's et Sotheby's ont toutes deux lancé l'exercice 2024 avec respectivement une et deux ventes dédiées aux NFT. Cette année encore, la société de Patrick Drahi a pris l'ascendant, en générant 92 % du chiffre d'affaires de ce segment.

Les sessions « GRAILS: Starry Night » et « Natively Digital: An Ordinals Curated Sale » de Sotheby's ont totalisé plus 1 m$ chacune, avec 19 et 18 lots adjugés, sans aucun invendu encore. Parmi les œuvres présentées, plusieurs résultats remarquables déjà, comme celui de l'oeuvre Genesis Cat, for Taproot Wizards (2024) de l'artiste digital FAR. Alors que l'on croyait le marché des NFT tourné à présent vers des créations plus sérieuses, cette œuvre décalée - rappelant les CryptoKitties - réalise la plus belle vente NFT de ce début d'année 2024 : 254 000$ le 22 janvier chez Sotheby's à New York, alors que les estimations la donnaient entre 15 000$ et 20 000$.

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/natively-digital-an-ordinals-curated-sale/genesis-cat?locale=fr

Des ventes aux enchères supérieures à 100 000$ pour Satoshi Nakamoto, XCOPY, BEEPLE ou encore Des Lucréce continuent de montrer que le succès de ces artistes digitaux n'est pas qu'anecdotique. L'année 2024 servira de toute évidence à consolider et à affiner la cote de ces signatures phares du marché des NFT. Pour ce faire, elle bénéficie de nouveau d'un marché actuellement à la hausse pour les cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum.

7. Top 50 des artistes par produit des ventes aux enchères publiques de NFT en 2023

1. Dmitri CHERNIAK (1988-) : 7 880 898 $ (14 lots vendus)

2. Tyler HOBBS (1987-) : 4 919 950 $ (15 lots vendus)

3. LARVA LABS (2005-) : 1 811 675 $ (9 lots vendus)

4. Keith HARING (1958-1990) : 1 587 600 $ (5 lots vendus)

5. SNOWFRO (XX-XXI) : 743 529 $ (3 lots vendus)

6. Kjetil GOLID (1991-) : 453 390 $ (7 lots vendus)

7. Refik ANADOL (1985-) : 386 796 $ (4 lots vendus)

8. SHROOMTOSHI (XX-XXI) : 342 900 $ (2 lots vendus)

9. 0XDEAFBEEF (XX-XXI) : 325 120 $ (3 lots vendus)

10. DES LUCRÉCE (XX-XXI) : 289 599 $ (10 lots vendus)

11. XCOPY (1981-) : 254 000 $ (1 lot vendus)

12. SIX N FIVE (1985-) : 210 321 $ (1 lot vendus)

13. SEERLIGHT (1993-) : 165 100 $ (2 lots vendus)

14. Andrea BONACETO (1989-) : 157 947 $ (1 lot vendus)

15. Jack BUTCHER (XX-XXI) : 144 534 $ (4 lots vendus)

16. RIPCACHE (XX-XXI) : 121 611 $ (2 lots vendus)

17. Deekay KWON (1989-) : 115 597 $ (1 lot vendus)

18. Grant Riven YUN (XX-XXI) : 107 100 $ (1 lot vendus)

19. BEEPLE & MADONNA (XX-XXI) : 100 800 $ (1 lot vendus)

20. LUXPRIS (XX-XXI) : 90 170 $ (4 lots vendus)

21.Pindar VAN ARMAN (1974-) : 82 786 $ (3 lots vendus)

22.Ryan KOOPMANS (1986-) : 78 315 $ (2 lots vendus)

23.Matt DESLAURIERS (XX-XXI) : 62 611 $ (6 lots vendus)

24.Hideki TSUKAMOTO (1973-) : 62 230 $ (4 lots vendus)

25.Helena SARIN (XX-XXI)61 355 $ (3 lots vendus)

26.ANYMA (1988-) : 54 658 $ (1 lot vendus)

27.Terrell JONES (1997-) : 54 052 $ (3 lots vendus)

28.Jack KAIDO (XX-XXI) : 49 638 $ (2 lots vendus)

29.MAD DOG JONES (1985-) : 48 165 $ (1 lot vendus)

30.Sam SPRATT (XX-XXI) : 48 165 $ (1 lot vendus)

31.ALPHA CENTAURI KID (1986-) : 45 139 $ (2 lots vendus)

32.Elman MANSIMOV (XX-XXI) : 41 314 $ (1 lot vendus)

33.GMUNK (1975-) : 38 559 $ (1 lot vendus)

34.Sofia CRESPO (1991-) : 36 915 $ (2 lots vendus)

35.Laura EL (1991-) : 35 645 $ (2 lots vendus)

36.William MAPAN (1988-) : 34 984 $ (1 lot vendus)

37.POP WONDER (1982-) : 34 925 $ (2 lots vendus)

38.0XDGB (XX-XXI-)33 020 $ (1 lot vendus)

39.NEUROCOLOR (XX-XXI-) : 30 480 $ (2 lots vendus)

40.OMENTEJOVEN (XX-XXI-) : 30 462 $ (1 lot vendus)

41.Casey REAS (1972-) : 28 669 $ (3 lots vendus)

42.Samantha CAVET (1997-) : 28 389 $ (2 lots vendus)

43.Bryan BRINKMAN (1985-) : 28 236 $ (3 lots vendus)

44.Luke SHANNON (2000-) : 27 988 $ (1 lot vendus)

45.Isaac WRIGHT (XX-XXI-) : 27 940 $ (1 lot vendus)

46.YATREDA ???? (XXI-) : 27 543 $ (1 lot vendus)

47.Ryan TALBOT (1997-) : 27 329 $ (1 lot vendus)

48.Guido DI SALLE (1979-) : 26 308 $ (1 lot vendus)

49.Tyler & Dandelion HOBBS & WIST (XX-XXI-) : 25 400 $ (1 lot vendus)

50.Carlos MARCIAL (1984-) : 24 596 $ (1 lot vendus)

Images :

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-monthly-evolution-of-proceeds-from-public-nft-auctions.png ]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-distribution-of-public-auctions-of-nft-by-price-range-and-by-auction-house.png ]

