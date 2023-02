28/02/2023 - 13:00

Dans le milieu, on parle de « tomber dans le trou du lapin » (Down the Rabbit Hole) : une allusion au roman de Lewis Carroll, Alice au pays des Merveilles, qui traduit l'expérience totale et déroutante du Web3 et du crypto-art. Artprice vous propose cinq façons de découvrir cet art qui se transfert sous la forme de NFT, auquel le MoMA de New York, le LACMA de Los Angeles ou le Centre Pompidou de Paris ont ouvert les portes de leurs collections.

Produit des ventes hebdomadaire de NFT aux enchères Vs cours de l'Ethereum

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image1-weekly-nft-auction-proceeds-vs-ethereum-price.png]

Top 10 artistes par produit des ventes de NFT aux enchères (2021– 2022)

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image2-artmarket-top-10-artists-by-nft-auction-turnover-2021-2022.png]

« Le crypto-art fait progressivement son entrée dans les musées et dans l'histoire de l'art, mais pour l'heure, c'est une forme de création artistique qui se vit encore très librement sur Internet » précise thierry Ehrmann, Président d'Armarket.com et Fondateur d'Artprice.

« Son fonctionnement est décrit comme celui d'une ‘communauté' : plus vous êtes investi dans un projet, plus vous recevez d'informations qualitatives. C'est la manière de fonctionner, par exemple de la plateforme Discord, qui propose de créer, pour chaque projet, différents salons de discussion plus ou moins privés. Certains permettent à tout le monde de participer aux débats. Toutefois, les salons de discussion les plus intéressants sont ceux réservés aux collectionneurs ou aux membres fondateurs ».

Pour vous donner l'envie et les moyens de prendre part à cette nouvelle expérience artistique, qui propose de rapprocher les artistes, les collectionneurs, les graphistes, les développeurs et bien d'autres encore, Artprice préconise cinq manières de plonger dans cet univers pour démarrer l'aventure.

1. La manière continue : suivre des artistes sur Twitter

Malgré les nombreuses critiques qui lui sont faites, Twitter, la plateforme d'Elon Musk, reste bel et bien la voie royale du Web3. Non seulement les artistes digitaux utilisent ce canal de diffusion pour présenter leurs travaux au fur et à mesure de leur création, mais ils relayent aussi les posts dans lesquels ils sont cités ainsi que tous ceux qu'ils aiment. Chaque page tisse alors d'innombrables liens dynamiques vers d'autres artistes et d'autres œuvres, également vers des collectionneurs, des curateurs, des places de marchés, etc.

Il est possible de suivre pour commencer l'un ou l'autre des artistes NFT les plus performants aux enchères listés dans les rapports annuels d'Artprice. Les grandes Maisons de Ventes réalisent en effet un travail de grande valeur en sélectionnant des œuvres NFT qui répondent aux mêmes exigences que le marché de l'art traditionnel. De fil en aiguille, d'artiste en artiste, Twitter permet ensuite de découvrir, de façon continue de nouvelles œuvres et de nouveaux acteurs et d'être informés en tout premier des projets à venir.

Robbie Barrat : https://twitter.com/videodrome

IX SHELLS : https://twitter.com/ix_shells

2. La manière studieuse : lire des articles et des interviews

La décision de Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams mais aussi de Fauve, Van Ham, Millon et bien d'autres encore, d'inclure des lots NFT dans leurs sessions de ventes, atteste - s'il le fallait encore - de tout le sérieux de cette technologie et de la création artistique qu'elle supporte. Les plus prestigieuses galeries, comme Pace ou Gagosian, ne sont d'ailleurs pas en reste. Pourtant, peu de médias se risquent à proposer une véritable critique artistique des projets NFT. Ce travail, si cher à l'histoire de l'art, permettrait sans aucun doute de mieux saisir l'approche d'un artiste digital, son rapport à la technologie Blockchain et à la « communauté » qui le soutient.

Face aux places de marché qui se multiplient, le crypto-art a bien besoin d'espaces et de temps de réflexion, pour comprendre et digérer des pratiques novatrices à la frontière de la technologie, à mesure que les projets de ces artistes gagnent en profondeur et en intensité. Artprice recommande deux articles qui permettent de saisir le travail d'artistes digitaux essentiels de l'univers NFT.

Artforum : Hack the Planet, Hans Ulrich Obrist talks with Pak : www.artforum.com/print/202207/hans-ulrich-obrist-talks-with-pak-88907

Right Click And Save : An Interview with XCOPY :

www.rightclicksave.com/article/an-interview-with-xcopy

3. La manière prospective : sonder les grandes collections

La transparence est l'un des principaux crédos de la Blockchain. À ce titre, il est possible de consulter la collection à laquelle appartient chaque œuvre, pour découvrir d'autres œuvres que collectionne la même entité… et ainsi de suite. Sans doute la véritable identité des collectionneurs reste-t-elle souvent anonyme ou se cache derrière un pseudo ; sans doute les NFT peuvent-ils être transférés d'un portefeuille à un autre pour accroître la sécurité et brouiller les pistes. Il reste toujours possible néanmoins de remonter les fils.

Les collectionneurs les plus dynamiques sont d'ailleurs devenus les véritables figures tutélaires du crypto-art. En l'absence de musées et de galeries réellement actifs encore dans cet univers, les grands collectionneurs de NFT ont une influence majeure, que ce soit en partageant leurs coups de cœur sur les réseaux sociaux, en collaborant avec des artistes ou en exposant leurs collections dans des univers virtuels, dans des lieux physiques aussi prestigieux qu'Art Basel Miami ou lors de ventes aux enchères dans les plus vieilles Maisons de Ventes.

Cozomo di Medici: « For over 700 years, we have loved the jpegs » :

https://opensea.io/Cozomo_de_Medici

Max Stealth : « A Timeless Collection » :

www.sothebys.com/en/buy/auction/2022/inside-the-world-of-maxstealth-a-timeless-collection

4. La manière traditionnelle : visiter des événements physiques

Le crypto-art s'invite maintenant dans les lieux publics, dans les galeries et dans les musées. Du grand hall du MoMA à Time Square, l'art digital prend d'assaut les plus beaux écrans de la planète et les plus prestigieuses institutions. Les espaces publicitaires et les salles d'exposition se rejoignent pour la première fois sans doute de l'histoire pour montrer un nouveau type d'œuvres, au croisement de l'art et de la technologie, qui gagne à sortir parfois des écrans de smartphones et d'ordinateurs.

Au même moment, un peu partout dans le monde, apparaissent des salons qui proposent d'investiguer plus profondément cet univers et d'expérimenter la création digitale dans les meilleures conditions possibles. Ces événements offrent l'occasion de rencontrer les différents acteurs qui forment un véritable « écosystème », pour enfin rencontrer cette « communauté » - ralliant tout à la fois des entrepreneurs, des développeurs, des collectionneurs, etc. - et qui permet aux artistes digitaux de se passer en bonne partie des galeristes.

NFT New York, du 12 au 14 avril 2023 à Times Square et Hudson Yards :

www.nft.nyc

Centre Pompidou : Présentation des premières acquisitions NFT le 8 avril 2023 : www.centrepompidou.fr/fileadmin/user_upload/CP_NFT_Acquisition_fevrier_2023__1_.pdf

5. La manière sûre : collectionner une première œuvre NFT

Rien ne remplace toutefois l'expérience d'une première acquisition de NFT. Non seulement elle force à trouver une œuvre qui mérite vraiment d'être achetée parmi les millions proposées sur les plateformes comme opensea.io ou objkt.com, mais ce processus requiert en outre de mener jusqu'au bout une transaction pour le moins inhabituelle. En effet, bien que certaines plateformes proposent aujourd'hui de payer en euros ou en dollars, l'immense majorité d'entre elles nécessite la création d'un portefeuille électronique (gratuit), alimenté en cryptomonnaie. Cette opération peut paraître compliquée, mais elle fait pleinement partie de l'univers sur lequel repose le crypto-art et donc de l'expérience que celui-ci propose.

En l'absence de galeries, les artistes organisent leur propre marché, choisissant quoi, quand et comment mettre leurs œuvres en vente, à quel prix et en quelle quantité. Les œuvres digitales uniques (1/1) sont les plus recherchées, toutefois les éditions plus larges offrent une possibilité plus abordable de collectionner des pièces. Parmi les nouveautés du marché des NFT, les Open Éditions sont particulièrement excitantes, puisque ces projets mettent en vente un nombre illimité de tokens à prix fixe, pendant seulement quelques jours ou même quelques heures…

Les informations et les études économétriques d'Artmarket.com constituent uniquement une analyse et des statistiques du Marché de l'Art et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil, une incitation ou une sollicitation pour investir dans le Marché de l'Art.

Images:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image1-weekly-nft-auction-proceeds-vs-ethereum-price.png ]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image2-artmarket-top-10-artists-by-nft-auction-turnover-2021-2022.png ]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 803 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 500 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 7,2 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2022

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l'Art renoue avec une forte croissance en Occident :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice : https://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art

avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 5,9 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur :https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com