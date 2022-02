09/02/2022 - 07:30

Chiffre d'affaires en K€* 4T2021 4T2020 Variation en % Internet 2 726 2 535 +8 % Indices et prestations 72 75 -4 % Total CA 4ème trimestre 2021 2 798 2 610 +7 % Variation des produits constatés d'avance du trimestre* 838 Total CA 4ème trimestre 2021 3 636 2 610 +39 %

Chiffre d'affaires en K€* 2021* 2020 Variation en % Internet 7 879 7 540 +4 % Indices et prestations 474 257 +84 % Total CA annuel 2021 8 353 7 797 +7 % Variation des produits constatés d'avance de l'exercice* 4 173 Total CA 2021 consolidé 12 526 7 797 +61 %

*Passage aux nouvelles normes comptables IFRS, pour l'enregistrement du chiffre d'affaires Internet depuis le 30/06/2021. Voir : « Artmarket.com : Rapport financier S1 2021, les capitaux propres bondissent de +49% passant de 19,8 millions d'euros à 29,5 millions d'euros, RN à +78,50 % ».

Comme annoncé précédemment, Artmarket.com est confortée par son chiffre d'affaires T4 2021 de +39 % et un record de CA pour l'année 2021, avec +61%, suite au passage aux nouvelles normes IFRS. Voir « Artmarket.com : Rapport financier S1 2021, les capitaux propres bondissent de +49% passant de 19,8 millions d'euros à 29,5 millions d'euros, RN à +78,50 % ».

Dans ses événements futurs, pour 2022-2025, Artprice by Artmarket est au cœur de la révolution du Web3, des NFTs, des cryptomonnaies et du Métavers.

Pour comprendre le Web3, une phrase simple résume tout :

« Le monde était sur Internet. Avec le Web3, le monde est dans Internet ».

Artprice Metaverse

© 'Alchemical Fractal 1' (collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann.

Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

Pour autant, la pandémie de COVID-19, qui attaque sa troisième année, a accéléré un changement de paradigme où désormais une grande part du PIB mondial est dématérialisé sur Internet.

Au niveau mondial, les ventes sur Internet représentent 26 700 milliards$ en 2019, selon les Echos, avec une progression attendue pour 2021 de +44 % selon la CNUCED soit 38 448 milliards$, ce qui représente une garantie de croissance à double chiffre pour Artprice by Artmarket en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Pour arriver à une croissance à quatre chiffres, il faut impérativement qu'Artmarket.com s'empare de la normalisation et la certification des places de marché NFTs d'art.

Comme ses précédents communiqués l'indiquent, Artmarket.com, de par son historique et sa parfaite connaissance du monde du chiffrements, des cryptos et des NFTs, a, durant le second semestre 2021 audité et rencontré la majeure partie des acteurs crédibles sur le marché des NFTs d'art. Une surveillance constante des législations aux USA principalement mais aussi en Europe, en Inde, en Asie, montre que le législateur a déjà absorbé la révolution des cryptomonnaies dans son quotidien.

Deux grandes lignes se dégagent. D'une part, les portes d'entrée et de sorties seront les plateformes d'Exchanges (Binance, Coin Base Exchange, FTX, Kraken etc.), dont certaines sont déjà cotées en bourse. Ces plateformes d'Exchanges permettront d'identifier les flux entrants et sortants de monnaies scripturales converties en cryptomonnaies et vice versa. D'autre part, une taxation de 30 % semble être désormais l'objet d'un consensus mondial des grandes puissances économiques.

L'intervention de Claire Balva, co-fondatrice Blockchain Partner et Directrice Blockchain & Cryptos chez KPMG résume bien la situation. En effet, elle déclarait sur BFM Business en Janvier 2022 : « Aujourd'hui cela devient plus risqué [pour les groupes] de ne pas aller dans la crypto que de s'y lancer ». Pour information, le 7 février 2022 KPMG Canada ajoute Bitcoin et Ethereum à sa trésorerie d'entreprise (Source CISION : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/kpmg-au-canada-dote-sa-tresorerie-de-cryptodevises-bitcoin-et-ethereum-805992470.html)

Cette démarche d'audit et d'échanges a été nécessaire pour Artprice by Artmarket, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art. Elle constate que tous les acteurs majeurs du Marché de l'Art, primaire (galeries) ou secondaire (Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, …) ainsi que les institutionnels, considèrent comme inéluctable la migration foudroyante du Marché de l'Art vers les NFTs.

Un premier problème majeur a été identifié par l'absence de classification des NFTs d'art sur les marketplaces. À ce problème, Artprice prévoit un déploiement rapide pour une classification normalisée reliée à ses bases de données qui font autorité dans le monde de l'Art.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « La technologie disruptive NFT échappe à la segmentation habituelle du Marché de l'Art, organisée par période, par médium, par mouvement, etc. Extrêmement inventif, le marché des NFTs s'engouffre dans de nombreuses voies qui se mélangent mais Artprice travaille sur la façon d'informer au mieux les acteurs de ce marché, à la fois sur ce qui s'échange et ce qui crée de la valeur : une façon claire et objective de présenter l'information relative aux NFTs (origine, édition, offre, demande, utilisation, etc.), nécessaire pour rassurer le marché ».

Artprice by Artmarket, au terme de toutes ses auditions et rencontres, a très vite isolé le deuxième problème majeur qui frappe toutes les grandes plateformes NFTs d'art comme par exemple OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare ...

En effet, en partant sur l'exemple du Leader mondial OpenSea, qui réalise 90 % des échanges de jetons non fongibles (NFT) en janvier 2022, il affiche un chiffre d'affaires de 5,517 milliards$ sur un marché global des NFTs pour le seul mois de janvier 2022 à un niveau record de 6,13 milliards de dollars, selon The Block Data Dashboard. Cependant, OpenSea déclare lui-même que 80 % des émissions primaires de NFTs d'art sont susceptibles d'affecter des droits de propriété intellectuelle de tiers. Face à ce constat, Opensea a annoncé réfléchir à des solutions pour contrer ce fléau, et protéger les vendeurs et acheteurs.

C'est précisément dans l'émission primaire de NFTs d'art qu'Artprice by Artmarket peut réaliser un chiffre d'affaires et un bénéfice extrêmement conséquents car elle est la seule sur le marché mondial, en prenant compte de tous les paramètres et données sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires des NFTs d'art, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis 25 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus grand fonds documentaire au monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes depuis 1700, qui cautionne l'authenticité et la preuve historique de ses banques de données.

Par sa fiabilité et sa réputation incontestée dans le Marché de l'Art, Artprice a la pleine capacité à devenir ainsi « l'Oracle » (source d'informations fiables qui permet d'intégrer des variables issues du monde réel, dans des contrats intelligents) dans la Blockchain d'Artmarket.com.

La légitimité d'Artprice en tant qu'Oracle se fonde sur la collecte auprès de 6300 Maisons de Ventes dans le monde, qui lui transmettent les données des résultats d'adjudications de ventes publiques.

Pour rappel, dans les communautés du web 3.0, il est indispensable que l'Oracle fasse appel à des centaines de sources publiques, ce qui est exactement le statut d' Artprice et de ses 6300 sources publiques.

Artprice, en tant qu'Oracle, permettra d'ajouter les data de ses banques de données : résultats d'adjudications de ventes publiques ; données historiques, indicielles et économétriques de l'artiste et de ses œuvres ; traçabilité des œuvres, données normalisées, prix en devises réactualisées, utilisation linguistique d'origine, etc.

Les data d'Artprice, en tant qu'Oracle entrant, font office d'autorité et de vérité. En fonction des informations fournies par Artprice, le « smart contract » se déclenchera ou non.

Nul doute qu'Opensea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway ou Superare, pour ne citer qu'elles, sont parmi les plateformes NFTs qui peuvent bénéficier immédiatement et pleinement d'une collaboration industrielle avec Artmarket.com, cette dernière apportant une caution incontestable et incontournable dans le monde depuis 25 ans sur le Marché de l'Art.

Artmarket.com a notamment identifié quelques sociétés dans le monde susceptibles d'accélérer et de sécuriser son imprimatur dans l'émission primaire des NFTs d'art.

Dans ce cadre, elle est notamment en discussion avec la société Logion.network https://logion.network/ , dont la protection juridique offre une Blockchain publique mondiale opérée par un réseau décentralisé de juristes qui offre une protection juridique pour tous les actifs numériques et transactions numériques. La Blockchain Logion propose les séquestres des actifs numériques, l'émission de certificats, la protection et la confidentialité des données critiques et bien évidemment la preuve horodatée par Officier Ministériel.

Une rencontre entre Elie Auvray, co-Président et co-Fondateur de Logion, et thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice, a libéré une parole qui a résonné en écho dans le Groupe Serveur et Artprice by Artmarket, dont le Serveur Judiciaire Européen, filiale désormais à 100 % d'Artmarket.com, a bâti un réseau similaire, à échelle européenne (et non mondiale), dans le protocole informatique X25 dans les années 90.

Par ailleurs, Artprice by Artmarket prévoit la création de deux filiales dont l'une avec un leader européen de la numérisation, apportant un conseil de qualité et des outils adaptés tels que SIG (systèmes d'informations géographiques), logiciels de conception, photogrammétrie, cartographie, drone, lidar…

La R&D d'Artprice by Artmarket travaille sur des interfaces non intrusives, pour pénétrer dans l'AR et le VR. Artprice a bien sûr retrouvé son rendez-vous annuel avec le Consumer Electronics Show (CES) où elle s'est longuement intéressée à The Frame de Samsung, dont les cadres numériques QLED 4K affichent les œuvres d'art comme de véritables tableaux, qui sont déjà présents dans de grandes structures muséales. Artprice étudie un accord avec Samsung car The Frame est l'incarnation parfaite des NFTs d'art numériques pour les collectionneurs, avec un prix end-user très abordable.

L'engouement pour les NFTs d'art est tel qu'un premier musée entièrement consacré aux NFTs d'art ouvre ses portes début février à Seattle : The Seattle NFT Museum (SNFTM). En 2022/2023, une trentaine de musées et centres d'art contemporain dédiés exclusivement aux NFTs sont attendus sur les 5 continents.

La seconde filiale envisagée, qui sera créée à partir d'Artprice Inc. USA, avec des token de gouvernance et un DAO spécifique est décrite dans le paragraphe « Nouveaux risques identifiés pour 2022, conformément aux recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ».

Artmarket.com étudie donc chaque proposition, joint venture, entrée dans le capital, fusion/acquisition et donnera son aval si ces propositions ont du sens et perpétuent son éthique, à savoir l'information et la transparence du Marché de l'Art.

Au regard des différentes législations en vigueur en France comme en Europe, Artmarket.com, en vue de sa prochaine qualité de FinTech, étudie la possibilité d'un enregistrement auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). En parallèle, un regard attentif et constant sur la législation américaine et européenne permettra à Artmarket.com et à sa filiale américaine de faire le meilleur choix, en tant que future FinTech.

Enfin, la démocratisation ultime des NFTs d'art pour le grand public passe par les cryptomonnaies, rentrées désormais chez les grands émetteurs de cartes de crédit comme VISA (source CNBC).

Le directeur financier de Visa, Vasant Prabhu, a exprimé son optimisme quant au développement dans une interview avec CNBC . « Pour nous, cela indique que les consommateurs voient l'utilité d'avoir une carte Visa liée à un compte sur une plate-forme cryptographique », a-t-il déclaré, citant une capacité instantanée et transparente à gérer les achats et à financer les paiements.

Les cartes liées à la cryptographie permettent aux clients de dépenser de la crypto partout où Visa est acceptée, sans que les commerçants aient à se familiariser avec la classe d'actifs. Ils reçoivent les transactions en fiat comme les transactions Visa typiques, tandis que le processeur de paiement gère les conversions en arrière-plan.

Nouveaux risques identifiés pour 2022, conformément aux recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers

Conformément aux recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers, notamment pour le document d'enregistrement universel (règlement UE 2017/1129), la société émettrice doit énumérer et mettre à jour les facteurs risques potentiels.

La présentation des risques est le résultat d'une analyse régulière et réactive dans le cadre de la politique de gestion des risques.

Le futur d'Artmarket.com s'inscrit dans la sphère Web3 (NFT, cryptomonnaies, métavers).

Artmarket.com, compte tenu de sa stratégie, prévient le marché et ses actionnaires du risque désormais inhérent aux fluctuations des cryptomonnaies, en particulier de celle de l'Ethereum (ETH) qui est la cryptomonnaie la plus utilisée dans le domaine des NFTs d'art, avec son smart contract, et dans une moindre mesure celles du Bitcoin (BTC).

La société Artmarket.com et son département Artprice vont consacrer la majeure partie de leur Recherche & Développement, exploitation et commercialisation de leur Place de Marché Normalisée NFT à travers une filiale détenue à 100 % par Artmarket.com, vraisemblablement par l'intermédiaire de sa filiale américaine détenue à 100 % : Artprice Inc. À ce titre, Artmarket.com fait savoir à ses actionnaires et aux marchés qu'il existe un risque identifié que l'action Artmarket.com, au regard des gestionnaires de fonds, en majorité anglo-saxons, soit indicée principalement sur l'Ethereum (ETH) et subsidiairement sur le Bitcoin (BTC).

Une analyse technique sur les trois derniers mois (du 09 novembre 2021 au 09 février 2022), en moyenne mobile, confirme une forte corrélation constante entre les variations de cours de bourse d'Artmarket.com et d'Ethereum, du Bitcoin subsidiairement et des principales cryptomonnaies. L'effet « Triple Halving » de l'Ethereum notamment peut influencer fortement le cours (effet relutif).

En effet, la majeure partie du développement de la Place de Marché Normalisée NFT d'Artprice by Artmarket prévoit son smart contract propriétaire au cœur de la Blockchain Ethereum, notamment par sa version future Serenity, permettant de changer tout ou partie du procédé de minage actuellement de type Proof-of-Work en un minage de type Proof-of-Stake afin de limiter la consommation d'énergie, ou de rester avec un minage traditionnel décarbonné.

Images :

