10/12/2021 - 13:25

Acheter une œuvre à plusieurs est un très vieux rêve sur le Marché de l'Art. Mais comment pouvoir revendre ses parts quand on le souhaite ? Ce problème trouve enfin une solution avec les NFTs, selon Artprice.

L'artiste anonyme Pak a mis pendant 48 heures des « unités de masse » en vente sur Nifty Gateway. L'oeuvre finale, intitulée The Merge, est constituée de 266 445 « unités » qui peuvent être revendues séparément et instantanément sur la blockchain.

Invader – Rubik Mona Lisa (2005), vendue 520 000$ par Artcurial le 23 février 2020

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Invader-Joconde.jpg]

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « La Blockchain et les NFTs permet tent de concevoir des forme s de titrisation enfin efficaces sur le M arché de l' A rt. L es tokens non fongibles ouvre nt une infinité de façons d'acquérir une partie d'oeuvre , comme l'a démontr é Pak avec cette vente extraordinaire. Le Marché de l'Art est en train de vivre une révolution par ce changement de paradigme. »

28 000 collectionneurs

Désormais, l'inconnue n'est plus le prix de vente (fixé à l'avance) mais le nombre d'unités achetées. Aussi Pak et Nifty Gateway avaient-ils mis au point toute une stratégie pour dynamiser la demande pendant les 48h de la vente :

- prix initial de 299$ pour les fidèles collectionneurs de Pak et 400$ pour les nouveaux entrants

- prix incrémenté de 25$ toutes les six heures

- pour 10 unités achetées, une onzième est offerte ; pour 1 000 unités achetées, 300 sont offertes

- un classement continu des meilleurs acheteurs (sous pseudo)

- l'œuvre Alpha Mass offerte au plus grand acheteur

Au total, 266 445 « unités de masse » ont été achetées pour 91,8 m$ par 29 000 acheteurs différents. Cela fait un prix moyen de 316$ par unité et une moyenne de 9 unités acquises par acheteur. C'est, selon Artprice by Artmarket, une véritable communauté que l'artiste fédère ici pour créer une œuvre gigantesque et dématérialisée, dont chacun est libre de revendre ses parts à tout moment.

En règle générale, les œuvres d'art sont vendues aux enchères en tant que pièces uniques plutôt qu'en séries. La sculpture Rabbit, de 1986, a fait de Jeff Koons l'artiste vivant le plus cher en 2019 lorsqu'elle s'est vendue à 91,12 millions de dollars.

Une ou plusieurs œuvres ?

En avril 2021, Pak avait organisé avec Sotheby's une vente intitulée « The Fungible Collection ». Trois jours durant, pendant 15 minutes seulement à chaque fois, n'importe qui pouvait acquérir des « cubes » a prix fixe :

- 1er jour : 19 737 cubes vendus à 500$ = 9 868 500$

- 2ème jour : 3 268 cubes vendus à 1 000$ = 3 268 000$

- 3ème jour : 593 cubes vendus à 1 500$ = 718 500$

Si les cubes se combinaient dans le portefeuille de chaque acheteur, les 23 598 cubes ne faisaient pas une œuvre totale : chacun possède son propre ensemble de cubes dont le prix d'achat moyen atteint 587$. De même, l'œuvre de Beeple The first 5,000 days, vendue chez Christie's en mars 2021 pour 69,4m$, est théoriquement constituée de 5 000 œuvres à part entière, dont le prix moyen avoisine donc les 14 000$.

À titre de comparaison, la vente de la Maclowe Collection le 15 novembre 2021 chez Sotheby's New York a récolté 676 m$ avec 35 œuvres, soit une valeur moyenne de 19,3 m$ par lot. La comparaison n'a pas beaucoup de sens, sinon de questionner l'homogénéité des œuvres et leur titrisation. Imaginez que vous ayez la possibilité d'acquérir pour 500$ une part de l'œuvre No. 7 de Mark Rothko, entrée dans la Macklowe Collection en 1987. Vous posséderiez un 165 000ème de la toile (vendue 82,5 m$).

Seulement la démarche de Pak est inverse, dans la mesure où l'œuvre The Merge n'existait pas encore à l'heure de la vente. Personne ne savait à quoi elle allait ressembler. C'est en achetant une part de cette inconnue que chaque collectionneur y contribue. Encouragé par un faible prix de départ mais aussi à acquérir le plus grand nombre d'unités pour recevoir une œuvre de récompense, The Merge est un jeu qui rassemble les passionnés de technologies, les adeptes de cryptomonnaies et de NFTs ainsi que les amateurs d'art de plus en plus fascinés par cet univers.

L'artiste se réjouit de redevenir le noyau central sur lequel s'articule l'ensemble Marché de l'Art.

Il peut ainsi faire entrer ses collectionneurs dans son univers/métavers, en créant une interactivité avec eux.

Selon Artmarket.com, les NFTs sont une véritable lame de fond qui a créé son écosystème, avec une économie vertueuse et une croissance exponentielle.

En effet, le chiffre d'affaires des NFTs d'art de cette année, arrêté au 09/12/2021, est de 26,9 milliards de dollars, associés au contrat ERC 721 et ERC 1155, qui sont des contrats intelligents Ethereum, associés au Marché de l'Art et aux collections (source Chainalysis).

Images : [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Invader-Joconde.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,4 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : [email protected]