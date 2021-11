18/11/2021 - 17:50

Comme annoncé lors du précédent communiqué du 9 Novembre 2021, Artmarket.com réitère, études et chiffres à l'appui, que la Marketplace NFT® d'Artprice pourra réaliser dans le futur un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros.

www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-3t-2021-croissance-a-double-chiffre-un-immense-potentiel-de-ca-pour-la-marketplace-nft-d-artprice-nft-com-par-sa-caution--898635120.html

Artprice Metaverse

©'Alchemical Fractal 1'(collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann.

Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/72157714573284962

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-artprice-metaverse-thierry-ehrmann-organ-museum-800.jpg ]

artprice-nft.com

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image2-artprice-NFT-bill.jpg ]

Pour cela, il est nécessaire d'expliquer avec simplicité la réalité économique des NFTs et sa prolongation dans le Métavers.

Artprice by Artmarket met en lumière son développement, son modèle économique, ses choix éco-responsables et sa philosophie disruptive qui replace l'artiste au cœur du Marché de l'Art.

De manière globale, il faut savoir, qu'au troisième trimestre 2021, le marché des NFTs pèse déjà 45 milliards de dollars. Ainsi, plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus sont largement concevables pour Artprice by Artmarket, surtout en considérant son empreinte numérique sur Internet depuis près de 25 ans, construite à travers sa place de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, qui capte naturellement la clientèle et les acteurs du Marché de l'Art.

Selon une enquête de Harris, 11% des adultes américains auraient déjà (et seulement) acheté un NFT. Cela démontre incontestablement le réservoir d'acheteurs créateurs de nouveaux flux de revenus, ne serait-ce qu'aux USA.

D'ailleurs, les analystes de Jefferies, prestigieuse banque d'investissement américaine, visent même un doublement de la valeur des NFTs en 2022. Puis, en 2025, cette valeur pourrait dépasser les 80 milliards de dollars, alors que le Marché de l'Art pèse actuellement un peu plus de 10 milliards de dollars. C'est donc un très puissant relais de croissance pour ce marché qui change de paradigme.

Il est bon de rappeler que Jefferies est un broker particulièrement influent sur les places boursières, faisant partie du célèbre Fortune 100 regroupant les 1 000 plus grandes entreprises américaines classées par chiffre d' affaires.

Le PDG de Coinbase (capitalisation boursière de 73 milliards$) affirme quant à lui que la vente de NFTs pourrait devenir plus importante que le trading de cryptomonnaies.

Brian Armstrong a en effet déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les revenus de la société que l'avenir de celle-ci pourrait bientôt se trouver dans le marché des NFTs.

« Nous sommes très excités par les NFTs, cela va être un très vaste marché pour la crypto à l'avenir, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il pourrait être aussi important, voire plus important, que l'activité de cryptomonnaie de la société », a-t-il affirmé.

« Les NFTs sont là pour rester », a déclaré à la CNBC Caty Tedman, Responsable des partenariats chez Dapper Labs, qui a dirigé le projet NBA Top Shot.

Selon la dépêche Reuters du 17 novembre 2021 : « Sur la plus grande place de marché NFT, OpenSea, il y a eu 2,6 milliards de dollars de ventes en octobre de cette année, une augmentation massive par rapport aux 4,8 millions de dollars d'octobre 2020 ».

Ces chiffres et déclarations montrent que le marché des NFTs est passé en quelques mois d'un « niche market » à un marché de plusieurs milliards de dollars, et c'est sur ce marché en pleine croissance qu'Artmarket.com, avec un temps d'avance, compte devenir un acteur incontournable, ce marché étant très loin de plafonner. Bien au contraire, il n'en est qu'à ses balbutiements et c'est au sein de cet avenir promis à une croissance exponentielle qu'Artprice by Artmarket deviendra un des acteurs de référence.

Les choix d'Artprice by Artmarket dans la Blockchain

L'Ethereum ou Ether (ETH) est la deuxième cryptomonnaie du monde en valeur marchande, et surtout la cryptomonnaie préférée du monde de l'Art numérique NFT, avec laquelle Artprice by Artmarket va opérer.

Ce n'est pas pour rien que les plus grandes Maisons de Ventes, telles que Sotheby's, Christie's, Bonhams ou Phillips, ont retenu l'Ethereum.

Pour de multiples raisons et non des moindres, Artmarket est depuis toujours soucieuse de l'environnement. A contrario d'autres cryptomonnaies, très énergivores en raison du minage et qui demandent un important investissement en matériel, l'Ethereum avec Artmarket fonctionnera selon le mode du staking.

Selon thierry Ehrmann : « Le minage, ne pouvant se revendiquer d'aucune éthique, renvoie les « mineurs » à un prolétariat numérique. »

Le staking ("empiler") permet d'immobiliser l'Ethereum dans un smart contract (contrat intelligent) d'Artprice by Artmarket. En effet, la véritable valeur ajoutée d'Artprice sera de certifier l'authenticité de l'artiste et de ses œuvres, à partir de ses banques de données de référence.

Artprice a déjà une communauté ouverte de 765 000 artistes et de 5,4 millions de membres impliqués et contributifs, dont 4,5 millions de collectionneurs et Art lovers ainsi que 900 000 professionnels de l'Art dont notamment les Maisons de Ventes, experts, galeries, institutionnels, family offices et private banking.

L'immersion dans le Métavers d'Artprice fusionnera ses communautés avec celles de l'écosystème économique et vertueux propre au Métavers, permettant ainsi une croissance exponentielle propre à la loi de Metcalfe.

D'autre part, Artprice attribuera à sa communauté ses propres wallets.

Le développement du staking diminuera probablement les obstacles à l'entrée, dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Après de nombreux échanges avec les plateformes et MarketPlaces NFTs, Artmarket.com maintient les meilleurs contacts avec notamment, les deux majors du marché des NFTs, à savoir Opensea et Rarible.

Le choix d'Artprice by Artmarket pour construire son Métavers va vers Ethereum 2.0 et le passage au Proof of Stake. Dans l'histoire d'Ethereum, les développeurs du réseau ont exprimé la volonté de modifier le système de consensus en passant à un mécanisme en Proof of Stake (POS) ou preuve d'enjeu, connu pour proposer de meilleures performances.

Le débat sur la consommation électrique des crypto et de la preuve de travail en général entre également en jeu dans cette décision écoresponsable, à laquelle Artprice by Artmarket est très sensible.

Dans le cas du Proof of Stake, ces mineurs sont remplacés par des nœuds validateurs. Ainsi, ces derniers doivent déposer, « stake », 32 ETH sur une adresse pour pouvoir valider et ajouter les transactions dans les blocs.

Artprice a retrouvé notamment des écrits de Vitalik Buterin, co-fondateur du réseau Ethereum, qui vante les mérites de la preuve d'enjeu dès 2016, ce qui prouve la maturité de son projet et de sa mutation vers le 2.0.

La vision philosophique et politique de Vitalik Buterin est en symbiose avec les valeurs que thierry Ehrmann a toujours portées à travers Artprice et le Groupe Serveur depuis 1987, lui-même pionnier de l'Internet (cf Time Magazine).

C'est avec joie que la communauté informatique d'Artprice, ses membres ainsi que les passionnés de crypto viennent d'accueillir la confirmation du passage à Ethereum 2.0 pour début 2022, dénommé par ailleurs « Serenity », par une mise à niveau de la Proof of Stake.

Selon thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com, Fondateur d'Artprice, Président du Groupe Serveur, pionnier de l'Internet depuis 1987 et actionnaire de référence d'Artprice :

« Pour bien comprendre l'impact historique des NFTs sur le monde de l'Art en 2021, il faut remonter à la Renaissance, pour accéder à un tel changement de paradigme. Nous n'avions jamais atteint un tel transfert de pouvoir entre les mains des artistes, car c'est bien grâce à l'imprimerie de Johannes Gutenberg que les artistes ont pu imprimer leurs premières éditions.

Ce changement de paradigme a permis aux artistes, pour la première fois de leur histoire, de générer des revenus et de pouvoir contrôler eux-mêmes leur production dans leurs ateliers et fabriques. Nous vivons à nouveau un changement de paradigme du même niveau historique, aujourd'hui avec les NFTs. ».

Manifeste du Métavers d'Artprice by Artmarket

Le Métavers d'Artprice permettra de faire émerger et libérer la créativité artistique, forte de 25 ans d'expertise dans l'économie des créateurs. L'artiste doit s'affranchir des obstacles, des barrières technologiques, pour être libre dans sa créativité, au cœur de sa FabLab.

Le Métavers n'est pas en 3D ou 2D. Il s'agit de la dématérialisation de l'état physique vers le nouveau monde où les expériences autrefois impossibles peuvent désormais devenir accessibles.

Durant ce XXIème siècle des Lumières, le monde de l'Art sera remodelé autour de la création et de l'économie virtuelle – mais bien réelle – donnant enfin une abondance digne pour plus d'artistes.

La singularité demeure la plus belle des signatures, même dans le monde virtuel du Métavers.

Il émergera du Métavers d'Artprice by Artmarket une interaction, une création de communauté artistique où collectionneurs et artistes produiront une nouvelle narration et seront à la base d'une immersion sociale suscitant l'interaction que recherche l'artiste, propulsant ainsi le Marché de l'Art dans le Métavers.

Il s'agit d'un vaste écosystème « push and pull » où l'ensemble des acteurs du Marché de l'Art dont les artistes et les collectionneurs partageront un contenu communautaire avec l'artiste qui sera au centre du Métavers. La FabLab de l'artiste sera ouverte en temps réel à la communauté à travers le Métavers.

Les expériences du Métavers d'Artprice seront de plus en plus immersives avec les artistes qui disposeront de toutes les technologies, avec simplicité et à moindre coût, pour engendrer une économie vertueuse.

Le Métavers d'Artprice permettra d'accompagner entres autres les événements du Marché de l'Art, comme les foires et salons d'art, générant actuellement un fort impact carbone. Ainsi, ils pourront renaître dans le Métavers en étant enfin constamment présents avec leur communauté d'artistes, galeristes, collectionneurs et art lovers.

L'organisation des salles blanches d'Artprice et de ses clouds, à travers les continents, est propre à l'informatique spatiale, permettant un calcul hybride, réel/virtuel, qui assure la perméabilité entre le monde physique et le Métavers.

Le Métavers du siège social d'Artprice se trouve au coeur du Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant la Demeure du Chaos / Abode of Chaos. Pour créer le Métavers de cette architecture singulière et Oeuvre d'art totale de son auteur thierry Ehrmann, le groupe européen TT Géomètres Experts et son 3D Lab ont réalisé de 2020 à 2021 la numérisation intégrale de 6300 œuvres formant les bâtiments, dépendances et murs d'enceinte sur 7555m², amenant ainsi à un patrimoine numérisé de 1,2 Terra-Octets.

Le Métavers d'Artprice, en cours de développement, doit être pensé pour faire oublier une informatique rigide, véritable obstacle à la création.

La R&D d'Artprice by Artmarket travaille depuis cinq ans sur des interfaces non intrusives, pour pénétrer dans l'AR et le VR.

Bien évidemment, la 5G et son spectre des fréquences permettent, par des ondes millimétriques, l'ouverture vers le Métavers et la liaison avec l'Internet des objets.

Le Métavers est simplement la prochaine génération d'Internet : un multivers.

De tous les Métavers et leurs multiples, il apparaît que ce sont celui de l'artiste et de sa communauté qui s'imposent au regard de l'histoire de l'Art.

Ce Manifeste du Métavers d'Artprice est une invitation dans ce nouveau siècle des Lumières.

