Chiffre d'affaires en K€ 3T2021 3T2020 Variation en % Internet 1 721 1 696 +1 Indices et autres prestations 30 39 -23 Total 3ème Trimestre 1 751 1 735 +1 Variation des produits constatés d'avance* 226 Total CA 3ème trimestre 1 977 1 735 +14

(*) changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021 – Voir « Artmarket.com : Rapport financier S1 2021, les capitaux propres bondissent de +49% passant de 19,8 millions d'euros à 29,5 millions d'euros, RN à +78,50 % »

Chiffre d'affaires en K€ 1S2021* 1S2020 Variation en % Internet 3 432 3 310 +4 Indices et autres prestations 159 179 -11 Total 1er Semestre 3 591 3 489 +3 Variation des produits constatés d'avance* 232 TOTAL C.A. CONSOLIDÉ 3 823 3489 +10

(*) changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021 - Voir « Artmarket.com : Rapport financier S1 2021, les capitaux propres bondissent de +49% passant de 19,8 millions d'euros à 29,5 millions d'euros, RN à +78,50 % »

Événements futurs

Il est possible que la Marketplace NFT ® d'Artprice by Artmarket puisse réaliser dans le futur un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour les raisons suivantes :

thierry Ehrmann, PDG d'Artmarket.com, Fondateur d'Artprice et du Groupe Serveur : « Depuis leur création en 1987, Artprice et Groupe Serveur (l'actionnaire de référence) possèdent une forte légitimité dans la connaissance de la cyberculture et celle du Marché de l'Art, en contribuant pleinement à leur essor par la validation de leur postulat initial, à savoir la dématérialisation et la transparence de ce Marché de l'Art historique. »

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/NFT-bill.jpg ]

Le Metavers d'Artprice by Artmarket s'inscrit comme une destination immersive pour les collectionneurs et amateurs d'art numérique, avec une sélection rigoureuse de NFT et les cautions nécessaires pour établir cet écosystème, dans lequel Artprice et son actionnaire de référence Groupe Serveur sont présents en tant pionniers de l'Internet depuis 1987. Peu de groupes ont été cités dans le Time Magazine en tant que tels.

Depuis près d'un an, Artprice by Artmarket a reçu spontanément de nombreuses demandes de partenariats, de rapprochements, de participations ou fusions acquisitions pour le marché émergent et considérable des NFT (Non Fungible Token) qui est un objet de collection numérique stocké sur une blockchain.

Il ressort, de manière incontestable, que les opérateurs NFT sont chacun à la recherche d'une crédibilité et d'une logique de création de valeur propre au Marché de l'Art sur Internet et, bien sûr, trouver des artistes déjà identifiés par leurs performances ainsi que des acheteurs et des vendeurs ayant une crédibilité et des moyens financiers certains.

En synthèse, ils recherchent dans leurs demandes, à tout prix la caution légitime d'Artprice en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art avec ses 5,4 millions de membres et sa Marketplace créée en 2005 avec désormais plus de 72 000 œuvres en ligne en temps réel et 765 000 artistes. Pour les compétiteurs acharnés des NFT, Artprice by Artmarket est la garantie parfaite d'une réussite mondiale, leur donnant une avance incroyable sur leurs concurrents.

Afin de répondre aux besoins urgents et vitaux des compétiteurs des NFT ainsi que les acteurs du Marché de l'Art dans ce nouveau paradigme et comme annoncé lors des derniers communiqués financiers, Artprice by Artmarket.com, prépare sa plateforme NFT intégrant l'ensemble des process et services industriels avec des DNS et marques déjà déposés (artprice-nft.com, artmarket-nft.com, etc.)

Il est possible que la Place de Marché Normalisée ® d'Artprice puisse réaliser dans le futur un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros avec une capitalisation en adéquation avec celles des valeurs NFT cotées (exemple Crypto Blockchain industrie CBI), basée entre autres, sur les différents postes récurrents payables en devises physiques, tout au long de la chaîne des process industriels et services formant l'économie des NFT.

Nous assistons à une déferlante médiatique et une obsession de tous les grands acteurs du Marché de l'Art à incorporer, quel qu'en soit le prix, les NFT dans leur modèle économique, comme Christie's ou Sotheby's qui a annoncé sa plateforme NFT, Sotheby's Metaverse le 14 octobre 2021.

Artprice by Artmarket, par ses différents départements spécialisés, a mené des audits et études très poussés et constate que le phénomène NFT est bien plus complexe qu'il ne paraît.

Il faut d'abord acquérir le savoir-faire de la Blockchain sur lequel Artprice travaille depuis plusieurs années, notamment par le label « Entreprise innovante » que lui a décerné à deux reprises la Banque Publique d'Investissement (BPI).

Bien sûr, il faut posséder ses propres salles blanches et l'ensemble des OS en mode propriétaire. Puis, il faut connaître parfaitement l'historique et le maniement des crypto-monnaies et le système Wallet pour éviter les pièges. Enfin, il faut effectuer un travail d'historien de l'Art pour diagnostiquer, à travers la cyber culture depuis les origines d'Internet, ce qui relève réellement du fine art numérique. Ces différents savoirs requièrent des compétences tant verticales qu'entrecroisées entre elles, que maîtrise parfaitement Artmarket.com.

Dans ses différents audits et recherches, Artprice by Artmarket a examiné les véritables centres de profits sur toute la chaîne des process et savoirs des NFT, à savoir l'analytique d'une plateforme avec les émetteurs primaires de NFT, les buy side et sell side de NFT du second marché et a bien évidemment identifié et validé quels étaient les différents postes de recettes récurrents ou soumis aux aléas du marché. Il est intéressant de voir que les postes récurrents et rémunérateurs sont principalement accessibles en dollars ou en euros.

Il apparaît très nettement que les principaux acteurs des NFT sont avant tout de grands acteurs des crypto-monnaies. Écarter cette filiation serait une erreur tragique pour la compréhension de cet écosystème que peu de gens maîtrisent réellement.

Artmarket.com a donc soigneusement examiné les principales ventes qui ont contribué à la légende des NFT et constate qu'elle retrouve les mêmes acteurs tant dans les crypto-monnaies que dans les NFT qui sont une porte de sortie de la crypto-monnaie par un actif non fongible. Cette grille de lecture est indispensable, car elle met en lumière les forces et faiblesse de ces jeunes acteurs de l'univers des crypto.

Et pour cause, la vente de la première œuvre digitale chez Christie's a eu l'effet d'un véritable séisme en propulsant BEEPLE (alias Mike Winkelmann), inconnu aux profanes de l'art numérique, sur la troisième marche du podium des artistes vivants, après Jeff Koons et David Hockney. Après la vente record de Everydays: The first 5000 Days, un fichier numérique au format JPEG de cet artiste emporté au prix exorbitant de 69,3m$ le 11 mars 2021, l'art digital doit être considéré comme un courant créateur de grandes valeurs.

Le but de cet achat de Everydays: The first 5000 Days de 69,3m$ par deux hommes d'affaires indiens était donc de revendiquer l'égalité entre tous les pays du monde et de montrer qu'acheter de l'art n'était pas l'apanage des collectionneurs occidentaux. Cette égalité serait permise par l'émergence des cryptomonnaies, une posture logique de la part de ces deux hommes qui ont bâti leur fortune sur l'achat d'Ethereum, une des centaines de cryptomonnaies en circulation dans le monde.

Dans les audits et études d'Artprice by Artmarket sur le marché des NFT, il apparaît alors une somme importante de questions juridiques auxquelles quelques rares acteurs comme Artprice peuvent répondre.

Un exemple est donné en termes de droit de la propriété intellectuelle : tout le monde est d'accord pour considérer que les différentes cessions d'un NFT en tant qu'œuvre d'art enregistre de manière certaine les actes de propriété mais faut-il encore être certain du détenteur de droits (droit d'auteur, droits patrimoniaux, droit moral, droit de reproduction etc.) dans l'émission primaire du NFT. Artprice, par sa caution et son expertise, peut répondre à ce vide en créant ainsi la passerelle obligatoire entre le NFT et le Marché de l'Art physique.

À l'Adagp où Artprice by Artmarket est un des principaux contributeurs financiers (société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques) : « On est attentif aux NFT tout en gardant la tête froide. Il est nécessaire de sécuriser juridiquement le lien entre le NFT et l'artiste et ses ayants droit, de structurer les pratiques et de prévoir des tiers de confiance », recommande son directeur juridique Thierry Maillard. Ses propos abondent dans le sens d'Artprice.

De même, l'émission d'un NFT primaire doit manifestement répondre aux dispositions du Code Monétaire et Financier (actifs numériques en droit français ou en droit européen des crypto-actifs) selon Blanche Sousi, Professeure émérite de l'Université Lyon 3. Titulaire de la Chaire Jean Monnet en Droit bancaire et monétaire européen et Directeur honoraire de l'Institut de droit et d'économie des affaires (cf : Institut Art et Droit dont Artprice est un membre historique).

Concernant enfin la naissance d'un nouveau mouvement, nous pouvons faire sienne de l'analyse de l'historien Michael Maizels qui a déclaré : « I am an art historian who has carried out extensive research on the evolution of the market for “recent art.” And I can tell you that something generational is now happening with NFTs. » Dont voici la traduction française : « Je suis un historien de l'art qui a mené des recherches approfondies sur l'évolution du marché de « l'art récent ». Et je peux vous dire qu'il se passe quelque chose de générationnel avec les NFT. »

À ce stade, il faut une solide connaissance de la cyber-culture et de son interaction sur le Marché de l'Art depuis désormais près de 40 ans, pour là aussi définir l'émergence de nouveaux artistes contemporains dont les œuvres NFT parlent à de nouveaux collectionneurs.

Tout l'enjeu, à travers ce déluge médiatique et élogieux, est d'identifier et posséder ces différents savoirs qui ne s'acquièrent qu'avec le temps, puis détenir sa propre Marketplace NFT pour s'accaparer les produits récurrents et fortement rémunérateurs, en monnaie physique (Euro / Dollar) afin de se couvrir d'un risque de change propre aux crypto-monnaies et d'une fiscalité en cours de qualification.

La clientèle mondiale d'Artprice est donc prête à franchir le cap à partir du moment où elle se sent sécurisée dans sa transaction, au même titre que les artistes référencés par Artprice pour la création de leur NFT sur le marché primaire de l'émission.

De même, il ressort que tous les gros opérateurs éprouvent le besoin impératif d'appuyer leur crédibilité sur des données macro et microéconomiques avec une analyse pointue du marché que seule Artprice by Artmarket peut leur amener par sa position de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis près de 25 ans par ses rapports, ses indices, graphiques et data qui sont utilisés par plus de 7 200 médias de presse écrite et numérique.

La confiance dans les NFT ne peut venir que par un acteur maîtrisant naturellement l'économie du Marché de l'Art et son évolution exponentielle depuis 2000 (+2 700 % pour l'Art Contemporain).

L'objectif final d'Artprice by Artmarket est de considérer qu'il s'agit indiscutablement d'un changement de paradigme mais que seuls quelques rares acteurs pourront proposer l'intégration de toute la chaîne industrielle des process et services avec les bons environnements juridiques, la véritable analyse économique et financière et bien sûr, la pédagogie client, élément indispensable pour créer la confiance dans ce Métavers, future version d'Internet initiée par la vision de Neal Stephenson en 1992 dans l'univers cyberpunk post apo du Samouraï virtuel.

Artprice by Artmarket saura mettre en lumière les véritables protagonistes de la cyber culture qui bien avant tout le monde étaient immergés dans le monde digital. Artprice et Groupe Serveur, son actionnaire de référence, ont vu naître dès 1987 ce nouveau monde.

Pour information, le siège social d'Artprice by Artmarket est le Musée d'Art Contemporain L'Organe, mondialement connu, gérant la Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit the NYT, qui est cité dans les ouvrages d'histoire de l'art comme une des références majeures de l'univers cyberpunk post apo (plus de 3600 reportages internationaux en 22 ans). Le Musée d'Art Contemporain La Demeure du Chaos/Abode of Chaos sera lui-même émetteur de milliers de NFT par son auteur unique qui est thierry Ehrmann, sculpteur plasticien, Fondateur d'Artprice et du Groupe Serveur (lien biographie Who's Who in France : Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf )

Ce changement de paradigme demande un véritable engagement de plusieurs dizaines d'années pour pouvoir définir les instances de légitimation et la définition de la valeur cognitive de l'œuvre d'art numérique. À ce niveau, Artprice by Artmarket et quelques rares acteurs peuvent répondre à un tel engagement.

Artprice by Artmarket va sélectionner ses artistes et œuvres NFT de sa Place de Marché pour transmettre sa vision de l'art digital.

Selon l'étude d'Artprice by Artmarket, les plateformes NFT les plus prisées par les artistes sont OpenSea, SuperRare, Nifty Gateway, Rarible, Known Origin, Hic et Nunc (la moins énergivore).

Pour rappel : « (AFP) 2021 Les enchères d'art contemporain dopées par les NFT (rapport Artprice)

Les ventes en ligne font désormais pleinement partie de la stratégie des Maisons de Ventes. Christie's, Sotheby's et Phillips ont dématérialisé un peu plus de la moitié de leurs opérations. Il en est de même sur l'ensemble des Maisons de Ventes mondiales avec 41 % de ventes en ligne pour 2021. Un nouveau pas est franchi avec l'arrivée tonitruante des NFT.

Les ventes aux enchères d'art contemporain ont atteint un niveau historique de 2,7 milliards de dollars sur l'exercice 2020-2021, dopées par les NFT et les ventes aux enchères en ligne, selon le rapport annuel de la société Artprice, publié lundi. »

Pour Artmarket.com, toutes les options sont sur la table y compris l'autre hypothèse, à savoir un partenariat immédiat avec une plateforme majeure de NFT. Ce serait dans ce cas un gain de temps et donc un gain financier immédiat, par l'économie d'échelle avec pour conséquence du résultat net instantané qui viendrait s'ajouter à un bilan très nettement bénéficiaire et, de ce fait, serait un relais de croissance significatif.

La Marketplace NFT d'Artprice by Artmarket ® bénéficie notamment des DNS génériques « Artmarket.com, Artmarket.net, Artmarket.org » qui captent naturellement les recherches sur le Marché de l'Art, la langue anglaise étant la langue du Marché de l'Art. Sur la requête « art market », il apparaît que les 12 premiers résultats naturels non sponsorisés sur 3,33 milliards de résultats sur Google.com pointent sur les banques de données d'Artprice by Artmarket.

Enfin, il est essentiel de rappeler que la Marketplace d'Artprice by Artmarket bénéficiera avec Artprice et Cision® (PR Newswire), de la première agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Artpress agency ®, qui est l'agence de presse, née en 1999 et détenue à 100 % par Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Depuis 120 ans, Cision PR Newswire a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations, reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence et de la recherche média.

Avec sa base de données de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse pour Artprice by Artmarket, sur l'ensemble des 5 continents sans aucune exception, une information qualitative, sur une cible de 450 millions de contacts les informations quotidiennes de ses agences de presse Artpress Agency et Artmarket Insight® dans la langue native de chaque pays.

L'accord est le résultat direct d'une longue relation qui s'étend sur deux décennies entre Artprice et Cision, deux leaders puissants sur leur marché respectif

